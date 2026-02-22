Trong chiến lược phát triển của tỉnh Quảng Ninh, cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng hiện đại đã được xác định là một trong những mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2025 - 2030. Định hướng của tỉnh là phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Đổi mới và phát triển các ngành công nghiệp

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) đạt trên 12%/năm; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 18%. Đây là những chỉ tiêu rất cao, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và cộng đồng. Quảng Ninh xác định, nếu có thể đạt được những mục tiêu này, tỉnh sẽ vững vàng hơn trong việc phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Quảng Ninh trong việc cơ cấu lại ngành công nghiệp là thúc đẩy các ngành công nghiệp mũi nhọn, bao gồm công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao. Tỉnh đã nhận diện rõ ràng vai trò đặc biệt của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quá trình phát triển bền vững. Ngành này không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp vào sự chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh.

Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang được tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển tại các khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT) trên địa bàn, như KCN Sông Khoai, KCN Bắc Tiền Phong và KCN Nam Tiền Phong. Những KCN này được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia sản xuất, kinh doanh.

Nhà máy sản xuất tấm Silic Jinko Solar tại KCN Sông Khoai, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh T.D

Theo lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh tập trung chủ yếu ở các KCN, KKT nên hằng năm, đơn vị đều xây dựng các phương án, kịch bản để hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, mở rộng nhà xưởng sản xuất, mở rộng thị trường; đồng thời tham mưu xây dựng cho tỉnh các chương trình xúc tiến, hỗ trợ đầu tư nước ngoài trong việc thu hút, mời gọi nhà đầu tư.

Các dự án lớn như Nhà máy Yaskawa Việt Nam Mechatronics System tại KCN Sông Khoai (tổng vốn đầu tư 49,2 triệu USD) hay Nhà máy Sản xuất cơ khí chính xác Castem Việt Nam (tổng vốn đầu tư 18,6 triệu USD) là những minh chứng rõ ràng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Quảng Ninh.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Quảng Ninh đạt được mục tiêu phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tỉnh đã và đang tích cực triển khai các chính sách thu hút đầu tư, với mục tiêu thu hút từ 2 - 2,5 tỷ USD vốn FDI mỗi năm.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp trong thời gian tới, Quảng Ninh cũng đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo và dịch vụ logistics. Tỉnh đã phối hợp với các trường đại học và các cơ sở đào tạo để cung cấp đội ngũ lao động có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Phát triển công nghiệp xanh và bền vững

Một chiến lược quan trọng trong cơ cấu lại ngành công nghiệp của Quảng Ninh là phát triển công nghiệp xanh, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Tỉnh đã bắt đầu triển khai các dự án năng lượng tái tạo như nhà máy điện gió, điện khí LNG và các dự án điện sinh khối. Những dự án này không chỉ giúp cung cấp năng lượng bền vững cho sự phát triển của các ngành công nghiệp, mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng đang hướng tới việc sử dụng công nghệ tiên tiến, giảm thiểu chất thải và tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm thiểu tác động đến môi trường. Quảng Ninh kỳ vọng, với sự chuyển đổi này, tỉnh sẽ trở thành một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển công nghiệp xanh và bền vững của cả nước.

Những kết quả đạt được trong quá trình cơ cấu lại ngành công nghiệp của Quảng Ninh là rất rõ ràng. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã có bước phát triển mạnh mẽ, không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng. Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã duy trì ở mức trên 20% mỗi năm, đóng góp quan trọng vào ngân sách của tỉnh và tạo ra hàng nghìn việc làm mới. Tỉnh cũng đã thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Quảng Ninh đặt mục tiêu tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP giai đoạn 2025 - 2030 đạt trên 18%. Ảnh Đ.P

Trong tương lai, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp công nghệ cao, hướng đến nền công nghiệp hiện đại và bền vững. Với những chiến lược phát triển rõ ràng và các dự án công nghiệp trọng điểm, Quảng Ninh sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là một trung tâm công nghiệp của khu vực phía Bắc và cả nước.

Có thể thấy, Quảng Ninh đã và đang thực hiện một bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Tỉnh không chỉ chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, mà còn đẩy mạnh các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, nhằm xây dựng một nền kinh tế xanh, sáng tạo và bền vững./.