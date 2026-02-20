Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương trao đổi với Giám đốc cơ quan Thương mại quốc tế Hoa Kỳ và Phó Chủ tịch AmCham

(TBTCO) - Bên lề lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm tại Washington D.C, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đã có cuộc trao đổi với Giám đốc cơ quan Thương mại quốc tế Hoa Kỳ và Phó Chủ tịch AmCham tại Việt Nam.

Bộ Công thương vừa thông tin một số hoạt động của Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng tại Hoa Kỳ.

Theo đó, trong chương trình công tác tại Hoa Kỳ, ngày 18/2, tại Washington D.C. (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế.

Bên lề lễ ký, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đã có cuộc trao đổi với ông David Fogel, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại, Giám đốc cơ quan Thương mại quốc tế Hoa Kỳ. Quyền Bộ trưởng bày tỏ sự đánh giá cao vai trò của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cùng với các cơ quan liên quan đối với quan hệ song phương nói chung và tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng nói riêng và cho rằng hai bên có thể đẩy nhanh đàm phán, tập trung vào các nội dung kinh tế cốt lõi.

Về thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Việc các doanh nghiệp hai nước tổ chức lễ ký kết và trao các thỏa thuận thương mại lớn dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy cam kết nghiêm túc của Việt Nam trong việc thực thi các biện pháp thương mại hài hoà hướng đến cân bằng cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ trong trung và dài hạn.

Quyền Bộ trưởng cũng cho biết, các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp xử lý các quan tâm của doanh nghiệp Hoa Kỳ trên cơ sở tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích các bên.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng trao đổi với bà Virginia Foote - Phó Chủ tịch Phòng thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Công thương

Trao đổi với bà Virginia Foote - Phó Chủ tịch Phòng thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Việt Nam và ông Joseph Damond - nguyên Trợ lý Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những đóng góp tích cực, xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia Hoa Kỳ đối với việc thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Quyền Bộ trưởng ghi nhận vai trò cầu nối quan trọng của AmCham trong việc tăng cường đối thoại, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, cũng như hỗ trợ tiến trình hợp tác thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững./.