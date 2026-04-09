Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Diệu Hoa

18:24 | 09/04/2026
(TBTCO) - Tại họp báo chiều 9/4, Bộ Công thương đã cập nhật loạt thông tin mới về nguồn cung, nhập khẩu và điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động.
Đảm bảo nguồn cung cho tháng 4 và hết tháng 5/2026

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công thương) cho biết, thời gian qua, nguồn nhập khẩu xăng dầu từ khu vực Trung Đông có chịu tác động nhất định từ tình hình địa chính trị. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ các doanh nghiệp đầu mối, phần lớn các hợp đồng đã ký vẫn được thực hiện đúng kế hoạch, chưa xuất hiện tình trạng hủy đơn hàng trên diện rộng.

Đáng chú ý, trong tháng 3, các doanh nghiệp đã chủ động tăng mạnh nhập khẩu, với tổng khối lượng đạt trên 3,2 triệu m³. Cộng với lượng tồn kho trong nước, nguồn cung hiện tại được đánh giá đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đến khoảng tháng 5/2026.

Bên cạnh đó, chiến lược đa dạng hóa nguồn cung đang phát huy hiệu quả rõ rệt. “Các doanh nghiệp đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung, không phụ thuộc vào một khu vực duy nhất. Ngoài nguồn từ Trung Đông, một số doanh nghiệp đã tăng cường nhập khẩu từ các thị trường khác để cung cấp cho các nhà máy lọc dầu trong nước. Việc đa dạng hóa nguồn cung góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính linh hoạt trong điều hành thị trường” - ông Tuấn nói.

Không chỉ xăng dầu, nhiên liệu hàng không cũng là lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ biến động quốc tế, đặc biệt là khu vực Trung Đông. Giá nhiên liệu bay Jet A1 từng tăng cao, gây áp lực lớn lên chi phí khai thác của các hãng hàng không. Tuy vậy, nhờ sự điều hành của Chính phủ và sự chủ động của doanh nghiệp, nguồn cung trong nước vẫn được duy trì ổn định.

“Dù chịu áp lực lớn từ thị trường quốc tế, nguồn cung xăng dầu nói chung và nhiên liệu hàng không nói riêng vẫn được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu vận tải và tiêu dùng trong nước” - đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khẳng định.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng nhấn mạnh, việc điều hành thị trường xăng dầu sẽ bám sát 5 nguyên tắc cốt lõi, gồm: tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ; bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn cung; cập nhật sát diễn biến giá thế giới; đánh giá đầy đủ tác động tới người dân, doanh nghiệp; và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trước kịch bản giá dầu thế giới có thể vượt mốc 200 USD/thùng, Bộ Công thương cho biết đã chuẩn bị sẵn các phương án điều hành linh hoạt nhằm vừa bảo đảm nguồn cung, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Về nguồn cung, các nhà máy lọc dầu trong nước sẽ được yêu cầu vận hành ở công suất cao nhất, đồng thời chủ động điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu để tránh phụ thuộc vào một khu vực.

Ở khía cạnh giá, các công cụ bình ổn sẽ được sử dụng linh hoạt. Khi cần thiết, cơ quan quản lý có thể phối hợp với Bộ Tài chính để điều chỉnh các loại thuế như thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu hay thuế giá trị gia tăng nhằm giảm áp lực tăng giá trong nước.

Song song đó, Bộ Công thương cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành để ưu tiên nguồn cung cho các lĩnh vực thiết yếu, đặc biệt là sản xuất, đồng thời tăng cường dự báo và minh bạch thông tin nhằm ổn định tâm lý thị trường.

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá. Ảnh minh họa

Đẩy sớm xăng E10: Thị trường cơ bản sẵn sàng, vẫn còn vướng ở doanh nghiệp nhỏ

Tại cuộc họp, liên quan đến tiến trình triển khai sớm xăng sinh học E10 ngay từ tháng 4/2026, ông Đào Duy Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) cho biết, ngày 19/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 09 về tiết kiệm năng lượng và đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học, giao Bộ Công thương xem xét chuyển đổi xăng khoáng sang xăng sinh học E10.

Thực hiện Chỉ thị 09, trong tháng 4/2026, Bộ Công thương đã đề nghị thương nhân đầu mối báo cáo mức độ sẵn sàng chuyển đổi nhiên liệu xăng sinh học E10. Ngày 26/3, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đã chủ trì hội nghị với các bộ, ngành, thương nhân đầu mối, Hiệp hội nhiên liệu sinh học, Hiệp hội xăng dầu để thống nhất triển khai.

Căn cứ vào khả năng cung ứng và mục tiêu đề ra, Bộ Công thương thống nhất cùng các Bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp xác định thị trường đã hội đủ 3 yếu tố để triển khai sớm nhiên liệu xăng sinh học E10, đó là nguồn cung, điều kiện pháp lý hạ tầng và sự sẵn sàng của các doanh nghiệp phân phối (cây xăng).

Riêng đối với các cửa hàng trực thuộc thương nhân đầu mối lớn như Petrolimex hay PVOIL, về cơ bản đã có sự chuẩn bị nguồn cung nhiên liệu sinh học từ cuối năm 2024, theo kế hoạch của Thông tư 50 cho đến ngày 1/6/2026 sẽ có khoảng 1,5 năm chuẩn bị.

“Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn vẫn còn khó khăn trong khâu chuẩn bị hạ tầng, như thau rửa bồn bể, thiết bị trạm bơm. Bộ Công thương khuyến cáo các đơn vị này đẩy nhanh chuẩn bị hạ tầng chuyển đổi, đồng thời Bộ cũng đã có Tờ trình 2249 ngày 1/4/2026 báo cáo Thủ tướng về điều kiện khả năng triển khai phân phối xăng E10 trong tháng 4” - ông Duy Anh thông tin.

Liên quan đến điều hành giá xăng E10, Bộ Công thương cũng cho biết, trong Nghị định 83 và Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu đã có quy định tính toán giá nhiên liệu sinh học. Bộ Công thương sẽ nghiên cứu tiến hành điều hành giá xăng sinh học theo quy định pháp luật.

Trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh thời gian gần đây liên Bộ Công thương - Bộ Tài chính thường xuyên điều hành giá xăng dầu vào lúc nửa đêm từ khoảng 23 giờ ngày hôm trước và 1 giờ sáng ngày hôm sau, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, điều hành thời điểm nửa đêm là bởi khi cập nhật giá cơ sở, Bộ tiến hành rà soát giá cơ sở có thời điểm cuối ngày mới có giá cơ sở làm nền tảng xác định xu hướng tăng hay giảm, để điều hành hợp lý, gần nhất xu thế.
