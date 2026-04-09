Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới ở Hải Phòng tăng cao

Thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường

Tính riêng trong tháng 3/2026, toàn thành phố Hải Phòng có 861 doanh nghiệp mới thành lập, tăng 34,11% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp mới tăng cao và vượt kế hoạch kịch bản quý I/2026 cho thấy các doanh nghiệp tin tưởng vào triển vọng phát triển kinh tế và môi trường đầu tư của thành phố. Đặc biệt, thời gian qua, Sở Tài chính Hải Phòng đã thực hiện hàng loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường, trong đó có rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Theo đó, Sở Tài chính Hải Phòng đã thực hiện ký số 100% kết quả giải quyết hồ sơ đối với toàn bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thay thế hoàn toàn việc trả kết quả bằng bản giấy. Việc áp dụng chữ ký số giúp doanh nghiệp nhận kết quả nhanh chóng qua môi trường điện tử, đồng thời giảm đáng kể thời gian đi lại và chi phí thực hiện thủ tục.

Để hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường, thành phố yêu cầu sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình hỗ trợ.

Cùng với đó, Sở Tài chính xây dựng và hoàn thiện thư mục “Hướng dẫn biểu mẫu và thủ tục đăng ký doanh nghiệp” trên môi trường mạng. Đây là kênh thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư dễ dàng tra cứu các biểu mẫu, quy định và quy trình thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ đầy đủ ngay từ đầu, hạn chế tình trạng phải bổ sung nhiều lần như trước.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đánh giá, việc ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp thông tin qua môi trường mạng giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí đi lại, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục.

Trước đó, từ năm 2023, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai mô hình “Kết nối thủ tục giấy phép kinh doanh có điều kiện”, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin về hồ sơ và quy trình cấp phép, hạn chế việc bổ sung giấy tờ nhiều lần. Từ tháng 10/2025, thành phố tiếp tục triển khai mô hình “Cùng thành công”, hướng tới đồng hành với doanh nghiệp từ khi đăng ký kinh doanh đến mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường. Mô hình này không chỉ hỗ trợ về thủ tục mà còn tạo cầu nối giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Việc triển khai các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp qua nền tảng số không chỉ giúp doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập thị trường mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố. Nhờ đó, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hải Phòng liên tục được cải thiện. Năm 2025, Hải Phòng đứng đầu cả nước về Chỉ số PCI. Trong đó, chỉ số thành phần “Gia nhập thị trường” đạt 8,72 điểm, tăng 1,58 điểm và tăng 42 bậc so với năm trước, trở thành một trong những chỉ số cải thiện mạnh nhất.

Theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), kết quả này phản ánh nỗ lực cải cách bền bỉ của thành phố trong nhiều năm qua. Thời gian đăng ký kinh doanh và điều chỉnh thông tin doanh nghiệp được rút ngắn đáng kể; các thủ tục liên quan đến cấp phép kinh doanh có điều kiện cũng được cải thiện rõ rệt.

Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính

Cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026, Hải Phòng đặt mục tiêu các Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước, phấn đấu vươn lên nhóm 3.

Để đạt mục tiêu này, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và phát triển các nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập thị trường. Các giải pháp tuyên truyền, đối thoại với doanh nghiệp cũng được tăng cường nhằm lan tỏa nhận thức rằng thủ tục đăng ký doanh nghiệp ngày càng đơn giản, minh bạch.

Các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp như “Kết nối thủ tục giấy phép kinh doanh có điều kiện” và “Cùng thành công” sẽ tiếp tục được duy trì, nâng cấp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn trong suốt vòng đời đầu tư, từ gia nhập thị trường đến mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Thành phố cũng yêu cầu các cấp chính quyền tăng cường tính năng động, minh bạch trong điều hành; phát huy tinh thần “Hành động quyết liệt - Tận tâm phục vụ doanh nghiệp”; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số và chính quyền điện tử nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo kế hoạch chuyển đổi số của Sở Công thương Hải Phòng, năm 2026, sở sẽ tổ chức ít nhất 3 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số. Hỗ trợ tối thiểu 300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia các sàn thương mại điện tử hoặc nền tảng số. Trong lĩnh vực xã hội số, mô hình “chợ số - thanh toán không dùng tiền mặt” sẽ được triển khai thí điểm tại ít nhất 1 đơn vị, hỗ trợ trên 200 tiểu thương tiếp cận phương thức thanh toán điện tử…

Cũng theo kế hoạch trên, Sở phấn đấu trên 98% số thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử đạt từ 90% trở lên, ít nhất 93% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, lưu trữ điện tử; trên 70% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, tích hợp với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của thành phố...

Để đạt các mục tiêu đề ra, Sở Công thương sẽ hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả điều hành số; phát triển hạ tầng, nền tảng số. Đẩy mạnh số hóa dữ liệu chuyên ngành. Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Thúc đẩy xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin. Tập trung kết nối, liên thông dữ liệu với Trung tâm IOC của thành phố. Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trong cung cấp dịch vụ công. Các lĩnh vực ưu tiên gồm logistics, cụm công nghiệp, lưới điện và thương mại điện tử. Dữ liệu được yêu cầu chuẩn hóa, sẵn sàng chia sẻ nhằm phục vụ công tác dự báo và xây dựng chính sách...