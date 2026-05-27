Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Siết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 27/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì Hội nghị để đánh giá, cho ý kiến về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết, trong những tháng đầu năm 2026, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng; thương mại, dịch vụ, xuất khẩu, du lịch có nhiều tín hiệu khả quan; nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản ổn định; công tác thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực.

Một số chỉ tiêu tăng trưởng đáng chú ý như: chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm ước tăng 7,69% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 61,2 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.660 triệu USD, tăng 30,8% và đạt 52,4% kế hoạch năm; du lịch đón khoảng 3,225 triệu lượt khách, tăng 49%, doanh thu tăng 34%; tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm vào các khu kinh tế, khu công nghiệp đạt 216,49 triệu USD.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ quyết liệt trong thời gian tới như: tăng trưởng GRDP quý I chưa đạt kịch bản đề ra; áp lực thu ngân sách trong các tháng còn lại rất lớn; kết quả thu tiền sử dụng đất còn thấp; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm…

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, cụ thể hơn, rõ trách nhiệm hơn nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Một số dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chậm tiến độ do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Thống kê tỉnh và các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng; tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, đây là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng năm 2026. Chính vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải rà soát toàn bộ danh mục dự án, xây dựng lại tiến độ giải ngân theo từng tháng, từng quý.

Đối với các dự án chậm tiến độ do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xác định giá đất, thủ tục đất đai, môi trường hoặc chuyển mục đích sử dụng rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư và địa phương phải chủ động phối hợp xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan phải coi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là khâu đột phá để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, thu hút đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm.

Thúc phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhất là các ngành, sản phẩm chủ lực có đóng góp lớn cho tăng trưởng và thu ngân sách của tỉnh. Các cơ quan chức năng cần theo dõi sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực lọc hóa dầu, thép, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo để kịp thời tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, thị trường, logistics, đơn hàng và năng lượng.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tạo quỹ đất sạch, quỹ đất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ; tiếp tục hoàn thiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất nhằm tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho tỉnh.

Đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tập trung phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và gắn với chế biến sâu; chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu; phát triển vùng nguyên liệu tập trung, mã số vùng trồng, chăn nuôi an toàn sinh học, nuôi trồng thủy sản hiệu quả; tăng cường phòng, chống dịch bệnh, chống khai thác IUU.

Đối với lĩnh vực du lịch, dịch vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh cao như du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng, văn hóa - lịch sử và du lịch nông nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh sẽ hình thành rõ hơn các không gian, tuyến, điểm du lịch trọng tâm như Lý Sơn, Sa Huỳnh, Ba Tơ, Bình Sơn, Đức Phổ và các khu vực có tiềm năng sau sáp nhập. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển cơ sở lưu trú cao cấp, khu vui chơi giải trí, dịch vụ đêm và các sản phẩm có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế; khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số./.