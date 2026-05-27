Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp

Tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương và đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra thực địa các hạng mục thi công tại Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa; Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Trạch và làm việc, trao đổi với các cơ quan, ban, ngành liên quan tại công trường.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao đổi về tiến độ thi công xây dựng Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa. Ảnh: Hồng Lựu

Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa có tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, 20 khối nhà chức năng của Trường đang được triển khai xây dựng. Trong đó, 5 khối đang thi công phần móng, 12 khối thi công phần thân từ tầng 1 đến tầng 2 và 3 khối thi công phần mái.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương (thứ hai, từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân (thứ hai, từ trái sang) kiểm tra tiến độ dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa. Ảnh: Hồng Lựu

Đối với các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, hiện các nhà thầu đang triển khai san nền, thi công các tuyến giao thông nội bộ và nhà vệ sinh; nhiều hạng mục khác chưa triển khai. Theo đánh giá, một số hạng mục thi công còn chậm so với tiến độ kế hoạch đề ra.

Đối với dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Trạch, dự án có tổng mức đầu tư 195 tỷ đồng, hiện có 10 khối nhà đang thi công phần thân từ tầng 1 đến mái, đồng thời kết hợp thi công các hạng mục hoàn thiện: nhà đa năng, nhà ăn, nhà bếp, nhà ở nội trú giáo viên, nhà ở nội trú học sinh, nhà hiệu bộ, thư viện...

Về tiến độ, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (gồm 18 hạng mục), hiện có 1 hạng mục đã hoàn thành; 5 hạng mục đang thi công; 12 hạng mục còn lại chưa triển khai thi công. Đánh giá về tiến độ, một số hạng mục vẫn còn chậm so với tiến độ kế hoạch đề ra.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị (chủ đầu tư 2 dự án), các sở, ngành liên quan và các nhà thầu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát công trường, rà soát cụ thể từng hạng mục, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ tại Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Trạch. Ảnh: Hồng Lựu

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, các nhà thầu phải khẩn trương bổ sung nhân lực, huy động đầy đủ máy móc, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công liên tục để bù tiến độ đối với các hạng mục còn chậm, quyết tâm hoàn thành công trình, thực hiện đúng tiến độ đã cam kết.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng yêu cầu các nhà thầu cần nghiêm túc xem xét lại năng lực triển khai thi công, tính toán cụ thể khối lượng, thời gian thực hiện từng hạng mục để có phương án điều hành phù hợp, hiệu quả; nghiên cứu phương án huy động thêm các lực lượng hỗ trợ, kể cả các đơn vị xây dựng của quân đội và các nhà thầu khác nhằm bổ sung nguồn lực cho công trường trong trường hợp cần thiết.

“Tỉnh sẽ xem xét thay thế đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng thi công nhằm bảo đảm tiến độ chung và hiệu quả của dự án” - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh./.