Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp

Ngọc Tân

06:26 | 27/05/2026
(TBTCO) - Ngày 26/5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương kiểm tra và chỉ đạo tiến độ thi công xây dựng trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại xã Dân Hóa và xã Thượng Trạch.
Tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương và đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra thực địa các hạng mục thi công tại Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa; Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Trạch và làm việc, trao đổi với các cơ quan, ban, ngành liên quan tại công trường.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nghe báo cáo tiến độ thi công xây dựng Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa. Ảnh: Hồng Lựu
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao đổi về tiến độ thi công xây dựng Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa. Ảnh: Hồng Lựu

Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa có tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, 20 khối nhà chức năng của Trường đang được triển khai xây dựng. Trong đó, 5 khối đang thi công phần móng, 12 khối thi công phần thân từ tầng 1 đến tầng 2 và 3 khối thi công phần mái.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương (thứ hai, từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân (thứ hai, từ trái sang) kiểm tra tiến độ dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa. Ảnh: Hồng Lựu

Đối với các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, hiện các nhà thầu đang triển khai san nền, thi công các tuyến giao thông nội bộ và nhà vệ sinh; nhiều hạng mục khác chưa triển khai. Theo đánh giá, một số hạng mục thi công còn chậm so với tiến độ kế hoạch đề ra.

Đối với dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Trạch, dự án có tổng mức đầu tư 195 tỷ đồng, hiện có 10 khối nhà đang thi công phần thân từ tầng 1 đến mái, đồng thời kết hợp thi công các hạng mục hoàn thiện: nhà đa năng, nhà ăn, nhà bếp, nhà ở nội trú giáo viên, nhà ở nội trú học sinh, nhà hiệu bộ, thư viện...

Về tiến độ, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (gồm 18 hạng mục), hiện có 1 hạng mục đã hoàn thành; 5 hạng mục đang thi công; 12 hạng mục còn lại chưa triển khai thi công. Đánh giá về tiến độ, một số hạng mục vẫn còn chậm so với tiến độ kế hoạch đề ra.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị (chủ đầu tư 2 dự án), các sở, ngành liên quan và các nhà thầu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát công trường, rà soát cụ thể từng hạng mục, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương (chỉ tay) kiểm tra hiện trường tại Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Trạch
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ tại Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Trạch. Ảnh: Hồng Lựu

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, các nhà thầu phải khẩn trương bổ sung nhân lực, huy động đầy đủ máy móc, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công liên tục để bù tiến độ đối với các hạng mục còn chậm, quyết tâm hoàn thành công trình, thực hiện đúng tiến độ đã cam kết.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng yêu cầu các nhà thầu cần nghiêm túc xem xét lại năng lực triển khai thi công, tính toán cụ thể khối lượng, thời gian thực hiện từng hạng mục để có phương án điều hành phù hợp, hiệu quả; nghiên cứu phương án huy động thêm các lực lượng hỗ trợ, kể cả các đơn vị xây dựng của quân đội và các nhà thầu khác nhằm bổ sung nguồn lực cho công trường trong trường hợp cần thiết.

“Tỉnh sẽ xem xét thay thế đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng thi công nhằm bảo đảm tiến độ chung và hiệu quả của dự án” - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh./.

Tại Quảng Trị, có 11 dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được triển khai đầu tư với tổng mức đầu tư gần 2.240 tỷ đồng. Các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027.
Ngọc Tân
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị trường nội trú liên cấp BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị

Khởi công đồng loạt 121 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới

Khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Na Sang, tỉnh Điện Biên

Hơn 1,1 triệu cử tri Quảng Trị nô nức tham gia bầu cử

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines từ 31/5

Nâng tầm chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong giai đoạn mới

Ngân hàng dẫn đầu hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Ưu tiên cao nhất ngân sách trung ương cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên phân bổ ngân sách trung ương ở mức cao nhất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, an toàn khu, biên giới, hải đảo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.
(TBTCO) - Nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang từng bước đi vào đời sống, giúp người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập; nhiều hộ dân đã từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, liên kết thị trường. Tuy nhiên, phía sau những kết quả tích cực đó, tiến độ giải ngân nguồn vốn này vẫn đang là “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ.
(TBTCO) - Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước theo hướng minh bạch, hiệu quả.
(TBTCO) - Sau hơn 23 năm triển khai, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận tổng doanh số cho vay đạt 47.547 tỷ đồng. Tỉnh Gia Lai có hơn 258.000 hộ được tiếp cận vay vốn, tổng dư nợ đến cuối năm 2025 đạt 16.570 tỷ đồng.
(TBTCO) - Theo kế hoạch, thỏa thuận vay của Dự án Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai dự kiến ký kết vào tháng 7/2026. Hồ sơ dự án đang được trình UBND tỉnh Gia Lai để báo cáo Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương xem xét, cho ý kiến trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.
(TBTCO) - Đồng vốn chính sách xã hội đang trở thành điểm tựa niềm tin cho hàng nghìn hộ nghèo, đối tượng yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống. Tại Krông Pắc, Đắk Lắk và tại Đầm Hà, Quảng Ninh, sự tận tâm của cán bộ tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp dòng vốn ưu đãi đi đúng địa chỉ, lan tỏa hiệu quả an sinh xã hội bền vững.
(TBTCO) - Đối với công tác hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 15/8/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành và bàn giao tổng số nhà xây mới và sửa chữa là 8.915 căn nhà, đạt 100% kế hoạch, trong đó tỉnh Phú Yên cũ đã hoàn thành 2.235 căn vào ngày 25/6/2025.
(TBTCO) - Với trên 90% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, tích hợp xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng nguồn lực giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 423.000 tỷ đồng.
Infographics: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh

