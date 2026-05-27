Xã hội

Môi trường

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Nguyên Phương

Nguyên Phương

[email protected]
06:36 | 27/05/2026
(TBTCO) - Giữa bối cảnh các quốc gia trong khu vực đồng loạt tung chính sách ưu đãi để hút vốn đầu tư xanh, Việt Nam được nhiều tập đoàn quốc tế đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
aa
Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/6 tại Việt Nam

Việt Nam ở đâu trên bản đồ điện gió châu Á?

Tại cuộc họp báo thông tin về Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 (APAC Wind Energy Summit 2026) do Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC) phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 26/5, ông Bùi Vĩnh Thắng - Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của GWEC chia sẻ, theo Quy hoạch điện VIII, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển khoảng 26 - 38 GW điện gió trên bờ và khoảng 6 GW điện gió ngoài khơi.

Với quy mô này, nếu so sánh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và không tính Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam có thể được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu về phát triển điện gió.

Theo ông Thắng, Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió ngoài khơi rất lớn, khoảng 600 GW. Đặc biệt, thềm lục địa nông giúp phần lớn dự án có thể sử dụng móng cố định, qua đó giảm chi phí đầu tư so với các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan - nơi phải phát triển điện gió móng nổi.

Đối với điện gió trên bờ, mục tiêu 26 - 38 GW được đánh giá là tham vọng nhưng khả thi nếu có cơ chế chính sách đồng bộ, thúc đẩy chuỗi cung ứng nội địa và thu hút hiệu quả dòng vốn FDI. Trong bối cảnh nhu cầu điện của Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, điện gió sẽ giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia.

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh
Các đại biểu thông tin về tiềm năng phát triển điện gió Việt Nam. Ảnh: Chí Cường

Ông Alessandro Antonioli - Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, CIP (Copenhagen Infrastructure Partners) cho rằng, Việt Nam sở hữu lợi thế cạnh tranh lớn trong phát triển điện gió nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên thuận lợi như tốc độ gió cao, chất lượng gió ổn định và đường bờ biển dài.

Theo ông Alessandro Antonioli, nhu cầu năng lượng lớn từ nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh cùng xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng sản xuất từ châu Âu, Mỹ sang Việt Nam đang tạo ra nhu cầu mạnh mẽ về năng lượng xanh. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Việt Nam phát triển nếu có chính sách hỗ trợ phù hợp, khung pháp lý rõ ràng và nâng cao năng lực chuỗi cung ứng nội địa.

Đại diện CIP cũng đánh giá cao lợi thế của Việt Nam khi sở hữu nhiều doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí ngoài khơi, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển điện gió ngoài khơi.

Doanh nghiệp Việt bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Nếu trước đây điện gió chủ yếu được nhìn nhận như một lĩnh vực năng lượng đơn thuần, thì hiện nay nhiều tập đoàn quốc tế đánh giá đây là “hạt nhân” cho một ngành công nghiệp mới.

Ông Ngô Tiến Đạt - đại diện Suzlon Energy - nhà cung cấp tuabin điện gió hàng đầu của Ấn Độ nhận định, Việt Nam là một quốc gia rất tiềm năng trong khu vực APAC nhờ tốc độ tăng trưởng GDP cao, nhu cầu điện lớn và lực lượng lao động trẻ.

Đáng chú ý, sức hút của Việt Nam không chỉ đến từ nhu cầu tiêu thụ điện mà còn từ khả năng hình thành chuỗi cung ứng nội địa. Khác với nhiều quốc gia mới nổi khác, Việt Nam có nền tảng công nghiệp biển, dầu khí và cơ khí chế tạo khá phát triển - yếu tố được xem là “bệ phóng” quan trọng cho điện gió ngoài khơi.

Là doanh nghiệp đã tham gia thi công hơn 2.000 MW điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam cũng như nhiều thị trường trong khu vực như Philippines, ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Kinh doanh và phát triển dự án - phụ trách thị trường phía Nam (Công ty cổ phần Xây dựng Công trình IPC E&C) nhìn nhận tiềm năng điện gió Việt Nam là rất tốt. Nhu cầu phụ tải của Việt Nam rất lớn, điện phải đi trước một bước để phục vụ tăng trưởng GDP và dân số. “Xu hướng xanh hóa là tất yếu toàn cầu và Việt Nam đang đi đúng hướng”- ông Tú nhận định.

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh
Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió ngoài khơi rất lớn. Ảnh minh họa

Một trong những điểm đáng chú ý của ngành điện gió Việt Nam hiện nay là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các doanh nghiệp nội địa trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Ông Nguyễn Tuấn - Trưởng ban Thương mại tại Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) thông tin, trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, rõ ràng, nguồn điện gió ngoài khơi sẽ giúp mang lại công suất điện lớn. Các doanh nghiệp Việt không còn đứng ngoài cuộc chơi mà đã trực tiếp tham gia vào chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi toàn cầu.

Ông Nguyễn Tuấn cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam như PTSC hay IPC đã bắt đầu tham gia chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi toàn cầu. Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp trong nước cần tập trung vào ba yếu tố chính.

Thứ nhất, doanh nghiệp phải chủ động nâng cao nội lực thông qua đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, hoạt động marketing và dịch vụ khách hàng nhằm tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thứ hai, cần tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp nội địa. Theo ông Tuấn, trong các dự án chế tạo chân đế điện gió ngoài khơi cho khách hàng châu Âu và Đài Loan, PTSC đã phối hợp với gần 100 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng.

Thứ ba là vai trò hỗ trợ của Chính phủ thông qua các cơ chế, chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi phát triển. Ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất là cần xây dựng một “Stable Pipeline” - tức danh mục dự án ổn định, được triển khai đều đặn hằng năm. Đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư lớn vào hạ tầng và thiết bị chuyên dụng./.

“Cửa sổ vàng” không kéo dài mãi

Giới đầu tư quốc tế nhìn nhận Việt Nam đang đứng trước “cửa sổ cơ hội vàng” để bứt phá trong ngành điện gió. Tuy nhiên, lợi thế này sẽ không tồn tại mãi khi các quốc gia trong khu vực cũng đang tăng tốc rất nhanh. Indonesia, Philippines, Thái Lan hay Malaysia đều đã bắt đầu xây dựng chiến lược phát triển năng lượng tái tạo với tham vọng lớn. Trong khi đó, các trung tâm điện gió trưởng thành như Đài Loan, Hàn Quốc hay Nhật Bản vẫn đang tiếp tục mở rộng đầu tư.

Điều đó đồng nghĩa, nếu Việt Nam chậm hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế giá điện, quy hoạch không gian biển hay hạ tầng truyền tải, cơ hội dẫn đầu khu vực có thể bị thu hẹp.

Ngược lại, nếu tận dụng được giai đoạn hiện nay để xây dựng thị trường ổn định, Việt Nam không chỉ giải bài toán an ninh năng lượng mà còn có cơ hội hình thành một ngành công nghiệp xuất khẩu mới trị giá hàng tỷ USD.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng mạnh cùng áp lực chuyển đổi xanh ngày càng lớn, điện gió ngoài khơi đang không còn là lựa chọn tương lai, mà dần trở thành một trong những trụ cột chiến lược của tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.
Nguyên Phương
Từ khóa:
việt nam điện gió đầu tư xanh

Bài liên quan

Nâng tầm chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong giai đoạn mới

Nâng tầm chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong giai đoạn mới

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với JICA triển khai hiệu quả các dự án ODA

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với JICA triển khai hiệu quả các dự án ODA

Mã hóa tài sản thực: Cơ hội mở dòng vốn mới, nhưng thách thức quản trị đi cùng

Mã hóa tài sản thực: Cơ hội mở dòng vốn mới, nhưng thách thức quản trị đi cùng

Dành cho bạn

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines từ 31/5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines từ 31/5

Ngân hàng dẫn đầu hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm

Ngân hàng dẫn đầu hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

Đọc thêm

Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/6 tại Việt Nam

Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/6 tại Việt Nam

(TBTCO) - Với chủ đề “Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương: Xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng”, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9/6 - 11/6/2026 tại Hà Nội, Việt Nam.
Từ “xử lý ô nhiễm” sang quản trị môi trường chủ động

Từ “xử lý ô nhiễm” sang quản trị môi trường chủ động

Không chỉ siết chặt quản lý tài nguyên và kiểm soát ô nhiễm, Quảng Ninh đang từng bước nâng chuẩn bảo vệ môi trường bằng tư duy quản trị hiện đại. Những chuyển động từ chính sách đến thực tiễn cho thấy quyết tâm giữ vững mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.
Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

(TBTCO) - Chính phủ Australia đã công bố cam kết lên đến 10 triệu USD cho công ty đầu tư mạo hiểm Do Ventures Fund II, cung cấp vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào khí hậu và củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam để thu hút tài chính tư nhân lớn hơn.
Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

Từ ngành than đến du lịch biển đảo, Quảng Ninh đang triển khai nhiều sáng kiến xanh nhằm giảm phát thải, kiểm soát ô nhiễm và nâng cao ý thức cộng đồng, hướng tới mô hình phát triển kinh tế bền vững.
13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

(TBTCO) - Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu (CFA) Việt Nam, do Chính phủ Anh tài trợ vừa công bố nhóm doanh nghiệp tham gia chương trình CFA năm 2026, quy tụ 13 doanh nghiệp tiên phong với các giải pháp có khả năng mở rộng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế carbon thấp.
Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

(TBTCO) - Ngày 1/7/2026, Nghị định số 180/2026/NĐ-CP về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng chính thức có hiệu lực, mở ra khung pháp lý hoàn chỉnh đầu tiên cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam. Không chỉ siết chặt hoạt động mua bán tín chỉ carbon theo hướng minh bạch, Nghị định còn đặt ra “trần” xuất khẩu tối đa 50% đối với tín chỉ carbon rừng nhằm bảo đảm an ninh phát thải quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

(TBTCO) - Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa cho biết, trong tuần từ ngày 25 - 31/5/2026, tình hình thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng lên mức rất cao và cực kỳ nguy hiểm ở nhiều địa phương trọng điểm.
Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

(TBTCO) - Đông đảo đoàn viên thanh niên tại Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đã nhiệt tình hưởng ứng chương trình “Ngày Chủ nhật Xanh”, góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh

Infographics: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh

Số hóa thanh toán vốn đầu tư công

Số hóa thanh toán vốn đầu tư công

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Giữ màu xanh biển đảo cho phát triển bền vững

Giữ màu xanh biển đảo cho phát triển bền vững

Giá vàng hôm nay ngày 27/5: Giá vàng thế giới giảm hơn 60 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 27/5: Giá vàng thế giới giảm hơn 60 USD/ounce

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp

Ngày 27/5: Giá cao su thế giới phân hóa, trong nước đi ngang

Ngày 27/5: Giá cao su thế giới phân hóa, trong nước đi ngang

Ngày 27/5: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 27/5: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg