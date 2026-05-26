Xã hội

Môi trường

Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/6 tại Việt Nam

Khánh Linh

Khánh Linh

[email protected]
15:59 | 26/05/2026
(TBTCO) - Với chủ đề “Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương: Xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng”, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9/6 - 11/6/2026 tại Hà Nội, Việt Nam.
aa

Chiều ngày 26/5, Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC) phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 (APAC Wind Energy Summit 2026).

Hội nghị Năng lượng gió Châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra đầu tháng 6 tại Việt Nam
Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Lê Trọng Minh phát biểu khai mạc họp báo. Ảnh: Chí Cường.

Phát biểu khai mạc tại buổi họp báo, Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Lê Trọng Minh cho biết, bước sang năm tổ chức thứ 4, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 là sự kiện thương mại hàng đầu khu vực dành cho ngành điện gió được tổ chức bởi GWEC và đối tác chiến lược là RE+ Events.

Với chủ đề “Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương: Xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng”, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9/6 - 11/6/2026, bao gồm 2 ngày hội nghị và triển lãm, cùng với các hoạt động kết nối chuyên biệt và chuỗi sự kiện bên lề nhằm thúc đẩy các kết nối kinh doanh.

Hội nghị không chỉ là sự kiện quan trọng đối với ngành năng lượng tái tạo, mà còn là mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển ngành năng lượng xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Lê Trọng Minh kỳ vọng, các phiên trao đổi tại hội nghị sẽ mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn, thông tin hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và độc giả, đồng thời góp phần làm rõ ý nghĩa của ngành điện gió đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Hội nghị Năng lượng gió Châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra đầu tháng 6 tại Việt Nam
Ông Bùi Vĩnh Thắng - Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của GWEC thông tin tại họp báo. Ảnh: Chí Cường.

Thông tin thêm về Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026, ông Bùi Vĩnh Thắng - Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của GWEC cho biết, Việt Nam vinh dự được lựa chọn là địa điểm tổ chức APAC Wind Energy Summit 2026. Đây là một trong những diễn đàn điện gió quan trọng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính, tập đoàn năng lượng và doanh nghiệp công nghệ quốc tế.

“Dự kiến, sự kiện sẽ thu hút hơn 600 đại biểu quốc tế và khu vực, với nhiều hoạt động như phiên họp cấp cao, triển lãm công nghệ, kết nối doanh nghiệp và đối thoại chính sách” - ông Thắng nói.

Các sự kiện quan trọng bên lề APAC Wind Summit 2026

1. Đối thoại cao cấp Chính phủ - Doanh nghiệp. Thời gian: 8 - 9/6/2026.

2. Hội thảo và Lễ công bố Cẩm nang Hướng dẫn phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Thời gian: 9/6/2026 | 15:00 – 17:30. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

3. Thảo luận bàn tròn GOWA. Thời gian: 10 - 11/6/2026 | 14:00 - 16:45

4. Chương trình thăm cảng PTSC. Thời gian: 12/6/2026.

Theo ông Thắng, trong bối cảnh nhu cầu điện năng của Việt Nam tăng mạnh để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, điện gió sẽ giữ vai trò quan trọng trong chiến lược năng lượng quốc gia.

Việc tổ chức hội nghị tại Hà Nội cũng gửi đi thông điệp tích cực tới cộng đồng đầu tư quốc tế: Việt Nam đang là thị trường giàu tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió trên bờ và ngoài khơi.

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa Việt Nam với các dòng vốn, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực phát triển dự án, sản xuất thiết bị, logistics, hạ tầng cảng biển và vận hành ngành điện gió.

Ông Thắng khẳng định, APAC Wind Energy Summit 2026 không chỉ là một sự kiện quốc tế về năng lượng, mà còn là nền tảng hợp tác dài hạn nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện gió và công nghiệp xanh tại Việt Nam cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại cuộc họp báo, các đại biểu đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí xung quanh Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026./.

Theo Ban Tổ chức, từ các phiên đối thoại cấp cao về tài chính, an ninh năng lượng, dự trữ năng lượng và nhu cầu điện từ khối doanh nghiệp, đến các phiên kỹ thuật chuyên sâu về điện gió nổi ngoài khơi, tích hợp lưới điện, số hóa và công nghiệp hóa chuỗi cung ứng, APAC Wind Energy Summit 2026 sẽ phản ánh đầy đủ các vấn đề liên quan đến phát triển điện gió và tiềm năng phát triển của ngành điện gió tại khu vực.
Khánh Linh
Từ khóa:
năng lượng gió Châu Á - Thái Bình Dương 2026 họp báo

Bài liên quan

Sắp diễn ra Hội nghị Khoa học, công nghệ chăn nuôi và thú y toàn quốc lần thứ nhất

Sắp diễn ra Hội nghị Khoa học, công nghệ chăn nuôi và thú y toàn quốc lần thứ nhất

Thị trường Trung Đông chỉ chiếm 2% xuất khẩu, nhưng rủi ro lan rộng tới chuỗi nông sản Việt

Thị trường Trung Đông chỉ chiếm 2% xuất khẩu, nhưng rủi ro lan rộng tới chuỗi nông sản Việt

Ngành Công thương phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026

Ngành Công thương phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026

Dành cho bạn

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

Đọc thêm

Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

Từ ngành than đến du lịch biển đảo, Quảng Ninh đang triển khai nhiều sáng kiến xanh nhằm giảm phát thải, kiểm soát ô nhiễm và nâng cao ý thức cộng đồng, hướng tới mô hình phát triển kinh tế bền vững.
13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

(TBTCO) - Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu (CFA) Việt Nam, do Chính phủ Anh tài trợ vừa công bố nhóm doanh nghiệp tham gia chương trình CFA năm 2026, quy tụ 13 doanh nghiệp tiên phong với các giải pháp có khả năng mở rộng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế carbon thấp.
Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

(TBTCO) - Ngày 1/7/2026, Nghị định số 180/2026/NĐ-CP về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng chính thức có hiệu lực, mở ra khung pháp lý hoàn chỉnh đầu tiên cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam. Không chỉ siết chặt hoạt động mua bán tín chỉ carbon theo hướng minh bạch, Nghị định còn đặt ra “trần” xuất khẩu tối đa 50% đối với tín chỉ carbon rừng nhằm bảo đảm an ninh phát thải quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

(TBTCO) - Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa cho biết, trong tuần từ ngày 25 - 31/5/2026, tình hình thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng lên mức rất cao và cực kỳ nguy hiểm ở nhiều địa phương trọng điểm.
Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

(TBTCO) - Đông đảo đoàn viên thanh niên tại Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đã nhiệt tình hưởng ứng chương trình “Ngày Chủ nhật Xanh”, góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

(TBTCO) - Khi các thị trường toàn cầu siết chặt tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và ESG, chuyển đổi xanh đang trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp Việt duy trì xuất khẩu, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và tiếp cận dòng vốn xanh. Trong cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn thuộc về doanh nghiệp lớn nhất mà thuộc về doanh nghiệp thích nghi nhanh nhất.
Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

(TBTCO) - Nghị định 110/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) có hiệu lực từ ngày 25/5/2026, với nhiều điểm mới nhằm siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy mô hình sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.
Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Trong bối cảnh các cam kết giảm phát thải khí nhà kính ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ trên toàn cầu, thị trường tín chỉ carbon đang mở ra kỳ vọng trở thành nguồn lực tài chính mới cho nông nghiệp Việt Nam. Không chỉ giúp giảm phát thải, các dự án carbon còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy sản xuất xanh, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

Tiêu thụ điện tăng cao, EVN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cung cấp điện

Tiêu thụ điện tăng cao, EVN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cung cấp điện

Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/6 tại Việt Nam

Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/6 tại Việt Nam

Nâng tầm thị trường chứng khoán bằng cải cách, đổi mới và chuyển đổi số

Nâng tầm thị trường chứng khoán bằng cải cách, đổi mới và chuyển đổi số

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Từ “xử lý ô nhiễm” sang quản trị môi trường chủ động

Từ “xử lý ô nhiễm” sang quản trị môi trường chủ động

PNJ được HOSE chấp thuận tăng hơn 170 triệu cổ phiếu niêm yết

PNJ được HOSE chấp thuận tăng hơn 170 triệu cổ phiếu niêm yết

Quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển theo chiều sâu chiến lược

Quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển theo chiều sâu chiến lược

Cổ phiếu hạ tầng chờ cú hích từ thị trường trái phiếu PPP

Cổ phiếu hạ tầng chờ cú hích từ thị trường trái phiếu PPP

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần