Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/6 tại Việt Nam

Chiều ngày 26/5, Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC) phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 (APAC Wind Energy Summit 2026).

Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Lê Trọng Minh phát biểu khai mạc họp báo. Ảnh: Chí Cường.

Phát biểu khai mạc tại buổi họp báo, Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Lê Trọng Minh cho biết, bước sang năm tổ chức thứ 4, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 là sự kiện thương mại hàng đầu khu vực dành cho ngành điện gió được tổ chức bởi GWEC và đối tác chiến lược là RE+ Events.

Với chủ đề “Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương: Xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng”, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9/6 - 11/6/2026, bao gồm 2 ngày hội nghị và triển lãm, cùng với các hoạt động kết nối chuyên biệt và chuỗi sự kiện bên lề nhằm thúc đẩy các kết nối kinh doanh.

Hội nghị không chỉ là sự kiện quan trọng đối với ngành năng lượng tái tạo, mà còn là mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển ngành năng lượng xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Lê Trọng Minh kỳ vọng, các phiên trao đổi tại hội nghị sẽ mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn, thông tin hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và độc giả, đồng thời góp phần làm rõ ý nghĩa của ngành điện gió đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Ông Bùi Vĩnh Thắng - Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của GWEC thông tin tại họp báo. Ảnh: Chí Cường.

Thông tin thêm về Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026, ông Bùi Vĩnh Thắng - Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của GWEC cho biết, Việt Nam vinh dự được lựa chọn là địa điểm tổ chức APAC Wind Energy Summit 2026. Đây là một trong những diễn đàn điện gió quan trọng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính, tập đoàn năng lượng và doanh nghiệp công nghệ quốc tế.

“Dự kiến, sự kiện sẽ thu hút hơn 600 đại biểu quốc tế và khu vực, với nhiều hoạt động như phiên họp cấp cao, triển lãm công nghệ, kết nối doanh nghiệp và đối thoại chính sách” - ông Thắng nói.

Các sự kiện quan trọng bên lề APAC Wind Summit 2026 1. Đối thoại cao cấp Chính phủ - Doanh nghiệp. Thời gian: 8 - 9/6/2026. 2. Hội thảo và Lễ công bố Cẩm nang Hướng dẫn phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Thời gian: 9/6/2026 | 15:00 – 17:30. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 3. Thảo luận bàn tròn GOWA. Thời gian: 10 - 11/6/2026 | 14:00 - 16:45 4. Chương trình thăm cảng PTSC. Thời gian: 12/6/2026.

Theo ông Thắng, trong bối cảnh nhu cầu điện năng của Việt Nam tăng mạnh để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, điện gió sẽ giữ vai trò quan trọng trong chiến lược năng lượng quốc gia.

Việc tổ chức hội nghị tại Hà Nội cũng gửi đi thông điệp tích cực tới cộng đồng đầu tư quốc tế: Việt Nam đang là thị trường giàu tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió trên bờ và ngoài khơi.

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa Việt Nam với các dòng vốn, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực phát triển dự án, sản xuất thiết bị, logistics, hạ tầng cảng biển và vận hành ngành điện gió.

Ông Thắng khẳng định, APAC Wind Energy Summit 2026 không chỉ là một sự kiện quốc tế về năng lượng, mà còn là nền tảng hợp tác dài hạn nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện gió và công nghiệp xanh tại Việt Nam cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại cuộc họp báo, các đại biểu đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí xung quanh Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026./.