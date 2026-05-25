Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

06:25 | 25/05/2026
Thị trường cao su thế giới hôm nay (25/5) tiếp tục biến động trái chiều khi giá cao su RSS3 trên sàn Tocom Tokyo gần như “đứng im”, trong khi giá cao su tự nhiên tại Thượng Hải đồng loạt lao dốc. Trong nước, giá cao su kéo dài đà đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mủ nước tại Bà Rịa duy trì ở mức 420 đồng/độ TSC/kg.
Thị trường cao su thế giới hôm nay tiếp tục biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom Tokyo, tiếp tục kéo dài trạng thái đi ngang sang nhiều phiên liên tiếp. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 5/2026 giữ nguyên ở mức 396 Yên/kg; kỳ hạn tháng 6/2026 chốt tại 399,10 Yên/kg; hợp đồng tháng 7/2026 neo ở mức 403,30 Yên/kg.

Trên sàn SHFE Thượng Hải, giá cao su tự nhiên đồng loạt giảm tại tất cả các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, hợp đồng tháng 6/2026 giảm 95 Nhân dân tệ/tấn (-0,54%), về mức 17.365 NDT/tấn; kỳ hạn tháng 7/2026 giảm Nhân dân tệ/tấn (-0,86%), xuống mức 17.325 NDT/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 giảm 0,2% (0,2 Baht) về mức 84,6 Baht/kg.

Thị trường cao su thế giới đang bước vào giai đoạn biến động khi nguồn cung tại nhiều quốc gia sản xuất lớn có dấu hiệu phục hồi nhanh trở lại, khiến áp lực giảm giá tiếp tục phủ lên thị trường trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ toàn cầu chưa thực sự khởi sắc.

Tại Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su hàng đầu thế giới, Cơ quan Khí tượng Thái Lan dự báo lượng mưa gió mùa sẽ giảm trong giai đoạn từ ngày 22 đến 28/5. Điều kiện thời tiết thuận lợi hơn được kỳ vọng sẽ giúp hoạt động cạo mủ tăng tốc sau thời gian bị gián đoạn bởi mưa lớn kéo dài. Đây là yếu tố đang khiến giới đầu tư lo ngại nguồn cung cao su thiên nhiên sẽ gia tăng mạnh trong ngắn hạn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Xuân Cường (tổng hợp)
