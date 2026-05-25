Ngày 25/5: Giá heo hơi đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên phạm vi cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không xuất hiện điều chỉnh mới, thị trường duy trì ổn định so với hôm trước.

Hưng Yên tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang trên diện rộng. Cụ thể, tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk duy trì giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Gia Lai và Khánh Hòa cùng giữ giá 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm lặng sóng. Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch heo hơi ở mức 68.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau tiếp tục giữ giá 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên phạm vi cả nước. Thị trường chưa xuất hiện biến động mạnh, trong khi mặt bằng giá cao vẫn được duy trì tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực miền Bắc và miền Nam./.