Ngày 23/5: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Nam và miền Trung giảm

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có điều chỉnh mới, thị trường tiếp tục ổn định so với hôm qua. Hưng Yên vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Khánh Hòa giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk duy trì giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Gia Lai và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại An Giang và Cà Mau cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh duy trì mức 69.000 đồng/kg. Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau hiện cùng giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục có sự điều chỉnh nhẹ tại một số địa phương thuộc miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Tuy nhiên, thị trường vẫn giữ trạng thái ổn định, mặt bằng giá cao tiếp tục được duy trì tại nhiều khu vực trên cả nước./.