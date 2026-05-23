Thị trường

Ngày 23/5: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Nam và miền Trung giảm

06:23 | 23/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (23/5) giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, phần lớn các tỉnh thành còn lại trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.
aa
Ngày 23/5: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Nam và miền Trung giảm
Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có điều chỉnh mới, thị trường tiếp tục ổn định so với hôm qua. Hưng Yên vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Khánh Hòa giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk duy trì giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Gia Lai và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại An Giang và Cà Mau cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh duy trì mức 69.000 đồng/kg. Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau hiện cùng giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục có sự điều chỉnh nhẹ tại một số địa phương thuộc miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Tuy nhiên, thị trường vẫn giữ trạng thái ổn định, mặt bằng giá cao tiếp tục được duy trì tại nhiều khu vực trên cả nước./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 22/5: Giá heo hơi duy trì ở mức 68.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 22/5: Giá heo hơi duy trì ở mức 68.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Dành cho bạn

Ngân hàng tương lai cạnh tranh bằng trải nghiệm khách hàng, dữ liệu và AI

Ngân hàng tương lai cạnh tranh bằng trải nghiệm khách hàng, dữ liệu và AI

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ

Khối ngoại bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, MSB bất ngờ bị "xả" mạnh

Khối ngoại bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, MSB bất ngờ bị "xả" mạnh

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

Chứng khoán phái sinh ngày 22/5: Thanh khoản tăng gần 40% khi VN30 tiếp tục điều chỉnh

Chứng khoán phái sinh ngày 22/5: Thanh khoản tăng gần 40% khi VN30 tiếp tục điều chỉnh

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Đọc thêm

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

(TBTCO) - Chỉ còn 10 ngày nữa là đến thời điểm bắt buộc triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Điều đáng chú ý là thị trường không còn tâm lý dè dặt như giai đoạn thử nghiệm nhiều năm trước. Giá bán thấp hơn xăng khoáng, nguồn cung được chuẩn bị quy mô lớn cùng sự nhập cuộc đồng loạt của các “ông lớn” xăng dầu đang tạo cú hích khiến E10 nhanh chóng trở thành lựa chọn mới của người tiêu dùng.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 400 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 400 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/5/2026, quy mô kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 394 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 190 tỷ USD; nhập khẩu đạt 204 tỷ USD; cán cân thương mại thâm hụt 14 tỷ USD.
VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt, hàng loạt chủ xe lập nhóm, chờ ngày mở cọc

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt, hàng loạt chủ xe lập nhóm, chờ ngày mở cọc

(TBTCO) - Vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam tràn ngập thông tin VinFast ra mắt thế hệ mới của mẫu SUV điện cỡ D - VF 8. Cộng đồng yêu xe dành nhiều lời khen cho thiết kế đột phá, nền tảng khung gầm và hệ thống điện-điện tử mới do chính đội ngũ kỹ sư Việt làm chủ, đồng thời háo hức chờ tới thời điểm mở bán chính thức 27/5.
Ngày 22/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (22/5) quay đầu giảm nhẹ sau phiên phục hồi. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 85.500 - 86.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động mạnh trước đó.
Ngày 22/5: Giá cao su đang chịu sức ép điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng

Ngày 22/5: Giá cao su đang chịu sức ép điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng

Giá cao su thế giới hôm nay (22/5) có xu hướng phân hóa trên các sàn giao dịch quốc tế khi Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore đồng loạt giảm, trong khi Thái Lan đi ngang. Trong nước, giá cao su thu mua tại Nhà máy của Công ty Bình Long ở mức 505 đồng/độ TSC/kg.
Ngày 22/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 22/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay (22/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung đi ngang khi nguồn hàng cuối vụ không còn dồi dào và giao dịch diễn ra chậm. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam neo cao ở nhiều mức khác nhau, duy trì vị thế cạnh tranh với các nước xuất khẩu lớn khác như Thái Lan và Ấn Độ.
UAE rời OPEC: Việt Nam cần tăng cường ngoại giao kinh tế để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng

UAE rời OPEC: Việt Nam cần tăng cường ngoại giao kinh tế để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng

(TBTCO) - Biến động mới trên thị trường dầu mỏ toàn cầu sau quyết định rời OPEC của UAE đang đặt ra nhiều thách thức cho các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Việt Nam. Tuy nhiên, theo PGS. TS. Đinh Công Hoàng, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đây cũng là "thời điểm vàng" để Việt Nam tăng cường ngoại giao kinh tế, đa dạng hóa nguồn cung trong dài hạn.
Thông tin kết quả kiểm tra sữa a2 Platinum Premium sau cảnh báo nhiễm khuẩn ở Mỹ

Thông tin kết quả kiểm tra sữa a2 Platinum Premium sau cảnh báo nhiễm khuẩn ở Mỹ

(TBTCO) - Chiều 21/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin kết quả kiểm tra, rà soát liên quan sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi sau cảnh báo thu hồi tự nguyện tại thị trường Mỹ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 23/5: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 23/5: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 23/5: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Nam và miền Trung giảm

Ngày 23/5: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Nam và miền Trung giảm

Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường

Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường

Bán ròng kéo dài, song dòng vốn ngoại vẫn kỳ vọng khởi sắc nhờ nâng hạng

Bán ròng kéo dài, song dòng vốn ngoại vẫn kỳ vọng khởi sắc nhờ nâng hạng

Ngày 23/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng

Ngày 23/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng

Ngày 23/5: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Ngày 23/5: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Thị trường tiền tệ tuần 18 - 22/5: Bơm ròng 8.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng dự báo duy trì vùng cân bằng 6%

Thị trường tiền tệ tuần 18 - 22/5: Bơm ròng 8.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng dự báo duy trì vùng cân bằng 6%

PV GAS lập kỷ lục doanh thu tương đương 1,1% GDP cả nước, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

PV GAS lập kỷ lục doanh thu tương đương 1,1% GDP cả nước, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (20/5): Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, DXY giữ đà phục hồi trên 99 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (20/5): Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, DXY giữ đà phục hồi trên 99 điểm