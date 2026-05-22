Ngày 22/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 85.500 - 86.100 đồng/kg.

Giá cà phê điều chỉnh giảm

Khảo sát trong sáng 22/5 cho thấy giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giao dịch về quanh mốc 85.500 - 86.100 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm mạnh nhất khoảng 200 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 86.100 đồng/kg và tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 100 đồng/kg, xuống còn 86.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức thấp nhất thị trường khi giảm còn khoảng 85.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê quay đầu suy yếu trở lại sau phiên tăng trước đó. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 0,51% tương đương 17 USD/tấn, xuống còn 3.328 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng nhẹ 6 USD/tấn, lên mức 3.214 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 1,85 US cent/pound, xuống còn 268,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 1,65 US cent/pound, còn 260,5 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục đi ngang

Giá tiêu hiện dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Khảo sát trong sáng 22/5 cho thấy thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động mạnh trước đó. Theo đó, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm hiện dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là 2 địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi duy trì quanh ngưỡng 142.000 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), giá tiêu hiện được thu mua ở mức 141.000 đồng/kg.

Đồng Nai giao dịch quanh mốc 140.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất với khoảng 139.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu nhìn chung vẫn khá ổn định nhưng diễn biến có sự phân hóa giữa các nước sản xuất lớn.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục đi ngang ở mức 7.050 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 hiện được giao dịch quanh mốc 6.250 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục duy trì vùng giá cao nhất với khoảng 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tiếp tục giữ ở mức 9.244 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì quanh ngưỡng 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.