Chứng khoán

Lợi nhuận doanh nghiệp bứt tốc, đà phục hồi lan rộng trên HOSE

Thu Hương

18:20 | 21/05/2026
(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tiếp tục cải thiện mạnh, với động lực đến từ bất động sản, dầu khí, bán lẻ và ngân hàng, qua đó củng cố kỳ vọng tăng trưởng của thị trường trong năm 2026.
Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Nhiều nhóm ngành tăng trưởng mạnh

Theo dữ liệu từ Công ty Chứng khoán VNDIRECT, tính đến ngày 11/5/2026 đã có 398 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE công bố báo cáo tài chính quý I/2026, tương đương 99,8% tổng vốn hóa toàn sàn. Kết quả kinh doanh tiếp tục cho thấy xu hướng phục hồi tích cực của doanh nghiệp niêm yết khi lợi nhuận ròng toàn HOSE tăng 3,8% so với quý trước và tăng mạnh 50% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá về kết quả kinh doanh quý I, ông Hoàng Việt Phương - Giám đốc Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư từ VNDIRECT cho biết, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm bất động sản với mức đóng góp khoảng 20,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung, tiếp đến là nhóm ngân hàng và dầu khí với mức đóng góp lần lượt 6,4 điểm phần trăm và 6 điểm phần trăm. Diễn biến này tạo nền tảng thuận lợi cho triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026.

Tăng trưởng lợi nhuận quý I/2026 của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE. Nguồn: Bloomberg, FiinPro, VNDIRECT Research, dữ liệu ngày 11/5/2026.

Tăng trưởng lợi nhuận trong quý I diễn ra trên diện rộng khi phần lớn các nhóm ngành đều ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, nhóm dầu khí dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng hơn 1.039% so với cùng kỳ nhờ nền lợi nhuận thấp của năm trước, đồng thời hưởng lợi từ diễn biến giá dầu và biên lọc hóa dầu cải thiện mạnh.

Nhiều nhóm ngành khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao như bất động sản tăng 180,3%, tài nguyên cơ bản tăng 142,5%, ô tô và phụ tùng tăng 81,6%, bán lẻ tăng 80,3%. Điều này cho thấy đà phục hồi lợi nhuận không còn tập trung ở một vài doanh nghiệp vốn hóa lớn mà đang lan tỏa sang nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin và truyền thông là hai nhóm ngành hiếm hoi ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận âm, phản ánh sự phân hóa vẫn hiện hữu ở một số lĩnh vực.

Doanh thu thuần của các doanh nghiệp trên HOSE tiếp tục duy trì đà tăng mạnh với mức tăng 28,5% so với cùng kỳ. Động lực chủ yếu đến từ các nhóm ngành quy mô lớn như bất động sản, dịch vụ tài chính và dầu khí. Cùng với đó, lợi nhuận cốt lõi (EBIT) toàn HOSE tăng 45,3% so với cùng kỳ và tăng nhẹ so với quý trước. Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm bất động sản, EBIT của các doanh nghiệp trên HOSE vẫn tăng 27,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của quý IV/2025. Điều này cho thấy xu hướng cải thiện hiệu quả kinh doanh đang diễn ra tương đối đồng đều giữa các nhóm ngành.

Đối với nhóm doanh nghiệp phi tài chính, doanh thu thuần quý I/2026 tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ sự bứt phá của các lĩnh vực bất động sản, dầu khí và hàng cá nhân gia dụng. Biên lãi gộp của nhóm này cũng cải thiện lên mức 21%, cao hơn mức 20,2% của quý trước.

Phục hồi lan rộng nhưng chưa đồng đều

Trong nhóm bất động sản, lợi nhuận ròng tăng khoảng 180% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ đóng góp đột biến của VHM và NVL. Nếu loại trừ hai doanh nghiệp này, tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành chỉ đạt khoảng 0,5%, cho thấy sự phân hóa vẫn ở mức cao. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận kết quả tích cực nhờ hoạt động bán sỉ và các khoản thu nhập ngoài hoạt động cốt lõi như chuyển nhượng dự án, hoàn nhập dự phòng hoặc đánh giá lại tài sản.

Nguồn: Bloomberg, FiinPro, VNDIRECT Research.

Nhóm bán lẻ cũng ghi nhận kết quả khả quan khi doanh thu toàn ngành tăng 33% so với cùng kỳ, dẫn dắt bởi MWG, FRT và DGW. Lợi nhuận ròng ngành bán lẻ tăng khoảng 80% nhờ doanh thu cải thiện, biên lợi nhuận gộp mở rộng và thu nhập tài chính tăng. Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu tiêu dùng ICT và điện máy gia tăng, giá bán cải thiện và việc mở rộng các chương trình trả góp.

Trong khi đó, ngành thực phẩm và đồ uống ghi nhận doanh thu tăng 19,3% nhờ đóng góp từ MSN, VNM và SAB. Kết quả tích cực được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu dùng dịp Tết, giá nguyên liệu đầu vào hạ nhiệt và chi phí quảng bá được kiểm soát hiệu quả hơn.

Ở nhóm dầu khí, tăng trưởng lợi nhuận vượt trội chủ yếu đến từ BSR khi doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ giá nhiên liệu và biên lọc hóa dầu tăng mạnh sau căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Ngược lại, PLX ghi nhận lỗ do phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi giá xăng dầu hạ nhiệt trở lại.

Nhóm điện và tiện ích cũng ghi nhận kết quả tích cực. Các doanh nghiệp nhiệt điện như POW, PGV được hỗ trợ bởi sản lượng điện tăng và biên lợi nhuận cải thiện. Các doanh nghiệp khí và nước như GAS hay BWE cũng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng nhờ sản lượng tiêu thụ và giá bán cải thiện.

Đối với ngành ngân hàng, lợi nhuận trước thuế toàn ngành tăng khoảng 13% so với cùng kỳ nhờ tín dụng tăng trưởng tích cực và thu nhập ngoài lãi cải thiện rõ nét. Tăng trưởng cho vay khách hàng đạt khoảng 3,6% so với đầu năm, chủ yếu tập trung ở các ngân hàng có hạn mức tín dụng cao như HDB, VPB và MBB.

Tuy nhiên, biên lãi ròng (NIM) toàn ngành tiếp tục thu hẹp do áp lực chi phí huy động tăng. Tỷ lệ hình thành nợ xấu cũng gia tăng trở lại, phản ánh áp lực lên chất lượng tài sản vẫn hiện hữu, đặc biệt tại nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ. Dù vậy, các ngân hàng lớn vẫn duy trì chất lượng tài sản tốt hơn nhờ khả năng kiểm soát chi phí tín dụng hiệu quả.

Trên thị trường chứng khoán, P/E trượt 12 tháng của VN-Index hiện giảm về khoảng 13,8 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,4 lần nhờ tăng trưởng lợi nhuận cải thiện mạnh trong quý I/2026.

“Dù định giá chưa về vùng thấp, mặt bằng hiện tại vẫn đang được hỗ trợ bởi triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực và kỳ vọng nâng hạng thị trường trong thời gian tới. Phần lớn các nhóm ngành trên HOSE hiện vẫn giao dịch dưới mức P/E bình quân 10 năm, cho thấy dư địa tái định giá vẫn còn nếu đà tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục được duy trì trong các quý tới” - ông Nguyễn Bá Phương - Chuyên gia phân tích cao cấp từ VNDIRECT nhận định.

Chia sẻ với phóng viên về kết quả kinh doanh quý I vừa qua, bà Nguyễn Thị Bình Minh - Tổng giám đốc MoneyGain cho biết, lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trong quý đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tuy nhiên mức độ tăng trưởng giữa các nhóm ngành và doanh nghiệp vẫn có sự phân hóa rõ nét.

Theo bà Minh, một số lĩnh vực như bất động sản, dầu khí và bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhờ đóng góp từ các doanh nghiệp quy mô lớn hoặc yếu tố hỗ trợ mang tính đột biến. Trong khi đó, không ít ngành vẫn cho thấy sự phục hồi chậm hơn. Diễn biến này phản ánh xu hướng tăng trưởng lợi nhuận đang mở rộng hơn trên thị trường, nhưng chưa thực sự đồng đều giữa các lĩnh vực.
Thu Hương
Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập: Áp lực an cư của người trẻ ngày càng lớn

Hải quan, Công an và UNODC tăng cường phối hợp chặn ma túy xuyên biên giới

Hoả tốc triển khai nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan

Ứng dụng mạnh mẽ BigData, AI vào quy trình quản lý thuế

Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

(TBTCO) - Mới đây, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) - Định chế tài chính có 51% vốn góp bởi Chính phủ Hà Lan - chính thức ký kết hợp đồng cấp vốn tín dụng với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF).
VNDirect dành hơn 761 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

(TBTCO) - VNDirect dự kiến chi hơn 761 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu.
Infographics: 94.569 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 94.569 tỷ đồng. Trong đó, 16 đợt phát hành ra công chúng đạt 16.634 tỷ đồng và 42 đợt phát hành riêng lẻ đạt 77.935 tỷ đồng.
Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Làn sóng huy động vốn trên thị trường chứng khoán có sự phân hóa rõ nét khi không phải thương vụ tăng vốn hay thoái vốn nào cũng thành công. Dòng tiền ngày càng ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng quản trị, minh bạch và chiến lược phát triển rõ ràng.
Trái phiếu doanh nghiệp cần thêm “độ sâu” để hút vốn dài hạn

(TBTCO) - Trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đang dần trở thành kênh huy động vốn quan trọng bên cạnh tín dụng ngân hàng. Theo ông Nguyễn Bá Hùng - chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn dư địa lớn để phát triển và thu hút dòng vốn quốc tế. Việc hoàn thiện cơ chế minh bạch thông tin, xếp hạng tín nhiệm và phát triển nhà đầu tư tổ chức sẽ quyết định khả năng phát triển bền vững của thị trường.
PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

(TBTCO) - Theo lãnh đạo PV Power, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, doanh nghiệp đã lựa chọn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư để phát triển ổn định, dù đây là con đường “rất khó khăn và vất vả”. PV Power đang kết hợp nhiều giải pháp để có nguồn lực triển khai các dự án, bao gồm không chia cổ tức.
Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tập huấn về chế độ báo cáo và cập nhật quy định về phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Chứng khoán phái sinh ngày 20/5: Dòng tiền giao dịch sôi động trước phiên đáo hạn

(TBTCO) - Trên thị trường chứng khoán phái sinh, giá các hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 5/2026 mở rộng chênh lệch dương ngay trước thềm phiên đáo hạn diễn ra vào ngày mai.
UEA rời OPEC: Việt Nam cần tăng cường ngoại giao kinh tế để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng

Thuế TP. Hải Phòng tăng thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra

Lợi nhuận doanh nghiệp bứt tốc, đà phục hồi lan rộng trên HOSE

Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước

Chứng khoán ngày 21/5: VN-Index mất mốc 1.900 điểm, dòng tiền tiếp tục thận trọng

Thông tin kết quả kiểm tra sữa a2 Platinum Premium sau cảnh báo nhiễm khuẩn ở Mỹ

Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

