Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

Đức Minh

13:55 | 21/05/2026
(TBTCO) - Ngày 21/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm tiếp và làm việc với Đoàn nhà đầu tư quốc tế do ông Siddharth Pisharody - Đối tác cấp cao, Quỹ Đầu tư mạo hiểm Argor Capital làm trưởng đoàn.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm chào mừng Đoàn đại biểu của Quỹ đầu tư mạo hiểm Argor Capital cùng đại diện các tổ chức đầu tư lớn, quỹ đầu tư quốc gia, các văn phòng gia đình (family offices), đại diện cho các gia đình kinh doanh từ châu Âu, Úc, Singapore và khu vực ASEAN đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cho rằng, đây là tín hiệu tích cực phản ánh sức hút ngày càng mạnh mẽ của môi trường đầu tư, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam trước cộng đồng tài chính quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Chia sẻ về định hướng chiến lược tài khóa của Việt Nam, Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp triển khai các giải pháp chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững. Trong đó ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường minh bạch thị trường tài chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính để thu hút dòng vốn tư nhân và đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Thứ trưởng cũng đã thông tin rõ ràng về những thay đổi được Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện để thu hút FDI trong những năm tới so với trước đây.

Theo Thứ trưởng, thời gian tới, Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư mới năm 2025 với nhiều đổi mới phù hợp thông lệ quốc tế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền để tạo môi trường lành mạnh, thông thoáng. Bộ Tài chính cũng đang tổng kết 30 năm thu hút FDI để trình Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết mới với các cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội hơn trong bối cảnh mới.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Đặc biệt, Việt Nam đang xây dựng Cổng thông tin một cửa quốc gia dành cho đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư chỉ cần nộp một bộ hồ sơ duy nhất trên môi trường điện tử tại một đầu mối.

Đề cập tới nội dung thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh tế số, theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm, Bộ Tài chính ủng hộ và đồng hành cùng các sáng kiến thúc đẩy đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực tăng trưởng dài hạn. Bộ Tài chính đang nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách tài chính phù hợp để hỗ trợ phát triển nền kinh tế số, bao gồm các ưu đãi thuế cho hoạt động R&D, đầu tư công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tạo điều kiện cho dòng vốn tư nhân, vốn đầu tư mạo hiểm và vốn quốc tế tham gia sâu hơn vào thị trường tài chính và hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để rà soát, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài.

Argor Capital là quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở chính tại Singapore, hiện đang quản lý khoảng 400 triệu USD đại diện cho các nhà đầu tư toàn cầu. Ba thị trường trọng điểm của Argor Capital là Indonesia, Việt Nam và Philippines.

Thứ trưởng giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia là đầu mối phối hợp với Argor Capital và đoàn nhà đầu tư, hỗ trợ kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nước, đồng thời tạo điều kiện để các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận sâu hơn với cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Đồng thời, đề nghị Argor Capital và các nhà đầu tư trong đoàn tiếp tục quan tâm, tăng cường đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Việt Nam, góp phần phát triển hệ sinh thái công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ trưởng mong muốn Argor Capital tích cực chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và phối hợp với các cơ quan Việt Nam trong các diễn đàn, hoạt động xúc tiến đầu tư, nhằm quảng bá rộng rãi hơn về môi trường và cơ hội đầu tư tại Việt Nam tới cộng đồng đầu tư toàn cầu.

Ông Siddharth Pisharody - Đối tác cấp cao, Quỹ Đầu tư mạo hiểm Argor Capital (bên trái) phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt đoàn, ông Siddharth Pisharody cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm tiếp, trao đổi về chia sẻ thông tin liên quan tới các nội dung: Chiến lược của Việt Nam để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, vai trò của ngành Tài chính và các giải pháp chính sách tài khóa hỗ trợ mục tiêu này; chủ trương và giải pháp khơi thông nguồn vốn, tăng cường đầu tư tài chính cho nền kinh tế số và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; định hướng và hành động của Bộ Tài chính nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế; và các thông tin liên quan tập trung vào ba khía cạnh: Cơ hội cho nhà đầu tư quốc tế; các lĩnh vực triển vọng có tính ổn định; khả năng thoái vốn của các doanh nghiệp.

Kết thúc buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm tái khẳng định, Việt Nam sẽ hướng tới một môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cùng các đại biểu tại buổi tiếp chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh
đầu tư mạo hiểm quỹ đầu tư nước ngoài đổi mới sáng tạo môi trường đầu tư cơ hội đầu tư thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm ông Siddharth Pisharody Argor Capital

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: Học viện Tài chính cần tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao hàng đầu đất nước

Quảng Ninh tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Hầu hết các quan chức Fed đều ủng hộ khả năng tăng lãi suất

Bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Sinh trắc học khuôn mặt trên eTax Mobile giúp bảo vệ người nộp thuế trên môi trường số

Ngày 21/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng mạnh

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Nguyễn Quốc Phương có buổi làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM Bank) tại Việt Nam Choi Wooyoung.
Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

(TBTCO) - Quảng Ninh đang chuyển trọng tâm phát triển từ tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, đầu tư hạ tầng và du lịch truyền thống sang mô hình kinh tế có hàm lượng công nghệ, dịch vụ, logistics và kinh tế biển cao hơn.
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Đưa hơn 17.000 tấn gạo dự trữ tới học sinh vùng cao

(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bàn giao trên 17.201 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.
Xử lý nhà, đất dôi dư: Tiêu chí để đánh giá người đứng đầu

(TBTCO) - Không chỉ dừng ở yêu cầu xử lý hành chính, việc khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư đang được xem là nhiệm vụ cấp bách nhằm chống lãng phí, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
TIN BUỒN

(TBTCO) - Bộ Tài chính, Đảng ủy, UBND phường Cửa Nam, TP. Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:
Nâng cao hiệu quả các dự án sử dụng vốn vay ADB ở khu vực miền Trung

(TBTCO) - Mới đây, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động quốc gia năm 2026 của ADB tại khu vực miền Trung.
Fitch Ratings rà soát định kỳ để đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Fitch) do ông George Xu - Giám đốc, chuyên gia phân tích xếp hạng tín nhiệm phụ trách Việt Nam làm trưởng đoàn.
Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan

Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

Giá ngô và đậu tương "lao dốc" khi giá dầu sụt giảm mạnh

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

VNDirect dành hơn 761 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?

Infographics: 94.569 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về điều hành kinh tế

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

