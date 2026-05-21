Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm chào mừng Đoàn đại biểu của Quỹ đầu tư mạo hiểm Argor Capital cùng đại diện các tổ chức đầu tư lớn, quỹ đầu tư quốc gia, các văn phòng gia đình (family offices), đại diện cho các gia đình kinh doanh từ châu Âu, Úc, Singapore và khu vực ASEAN đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cho rằng, đây là tín hiệu tích cực phản ánh sức hút ngày càng mạnh mẽ của môi trường đầu tư, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam trước cộng đồng tài chính quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Chia sẻ về định hướng chiến lược tài khóa của Việt Nam, Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp triển khai các giải pháp chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững. Trong đó ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường minh bạch thị trường tài chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính để thu hút dòng vốn tư nhân và đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Thứ trưởng cũng đã thông tin rõ ràng về những thay đổi được Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện để thu hút FDI trong những năm tới so với trước đây.

Theo Thứ trưởng, thời gian tới, Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư mới năm 2025 với nhiều đổi mới phù hợp thông lệ quốc tế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền để tạo môi trường lành mạnh, thông thoáng. Bộ Tài chính cũng đang tổng kết 30 năm thu hút FDI để trình Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết mới với các cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội hơn trong bối cảnh mới.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Đặc biệt, Việt Nam đang xây dựng Cổng thông tin một cửa quốc gia dành cho đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư chỉ cần nộp một bộ hồ sơ duy nhất trên môi trường điện tử tại một đầu mối.

Đề cập tới nội dung thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh tế số, theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm, Bộ Tài chính ủng hộ và đồng hành cùng các sáng kiến thúc đẩy đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực tăng trưởng dài hạn. Bộ Tài chính đang nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách tài chính phù hợp để hỗ trợ phát triển nền kinh tế số, bao gồm các ưu đãi thuế cho hoạt động R&D, đầu tư công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tạo điều kiện cho dòng vốn tư nhân, vốn đầu tư mạo hiểm và vốn quốc tế tham gia sâu hơn vào thị trường tài chính và hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để rà soát, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài.

Argor Capital là quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở chính tại Singapore, hiện đang quản lý khoảng 400 triệu USD đại diện cho các nhà đầu tư toàn cầu. Ba thị trường trọng điểm của Argor Capital là Indonesia, Việt Nam và Philippines.

Thứ trưởng giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia là đầu mối phối hợp với Argor Capital và đoàn nhà đầu tư, hỗ trợ kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nước, đồng thời tạo điều kiện để các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận sâu hơn với cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Đồng thời, đề nghị Argor Capital và các nhà đầu tư trong đoàn tiếp tục quan tâm, tăng cường đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Việt Nam, góp phần phát triển hệ sinh thái công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ trưởng mong muốn Argor Capital tích cực chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và phối hợp với các cơ quan Việt Nam trong các diễn đàn, hoạt động xúc tiến đầu tư, nhằm quảng bá rộng rãi hơn về môi trường và cơ hội đầu tư tại Việt Nam tới cộng đồng đầu tư toàn cầu.

Ông Siddharth Pisharody - Đối tác cấp cao, Quỹ Đầu tư mạo hiểm Argor Capital (bên trái) phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt đoàn, ông Siddharth Pisharody cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm tiếp, trao đổi về chia sẻ thông tin liên quan tới các nội dung: Chiến lược của Việt Nam để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, vai trò của ngành Tài chính và các giải pháp chính sách tài khóa hỗ trợ mục tiêu này; chủ trương và giải pháp khơi thông nguồn vốn, tăng cường đầu tư tài chính cho nền kinh tế số và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; định hướng và hành động của Bộ Tài chính nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế; và các thông tin liên quan tập trung vào ba khía cạnh: Cơ hội cho nhà đầu tư quốc tế; các lĩnh vực triển vọng có tính ổn định; khả năng thoái vốn của các doanh nghiệp.

Kết thúc buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm tái khẳng định, Việt Nam sẽ hướng tới một môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.