Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (VEA), Viện Nghiên cứu Công nghệ vì Cộng đồng (TFGI) phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (IPSS) tổ chức Hội thảo “Di chuyển, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xã hội: Củng cố tương lai lĩnh vực giao thông vận tải tại Việt Nam”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: HA

Hội thảo quy tụ đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, logistics, năng lượng, hạ tầng xe điện cùng các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm thảo luận về vai trò của AI trong thúc đẩy giao thông xanh và phát triển bền vững.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sử dụng xe điện thay thế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Cùng với đó, hệ sinh thái di chuyển xanh cũng từng bước được hình thành với mạng lưới trạm sạc, trung tâm bảo dưỡng, quản lý pin và các nền tảng gọi xe công nghệ.

Trong xu hướng này, AI được đánh giá giữ vai trò trung tâm khi có thể hỗ trợ tối ưu lưu lượng giao thông, giảm ùn tắc, hạn chế phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả logistics và giảm chi phí vận hành.

Theo ông Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược khẳng định, việc ứng dụng AI trong giao thông không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo nền tảng cho mô hình đô thị thông minh và hệ sinh thái di chuyển thân thiện với môi trường trong tương lai.

Phương tiện xe điện công cộng, hệ sinh thái di chuyển thân thiện với môi trường trong tương lai. Ảnh: TL

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi này, thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách quan trọng liên quan đến AI, giao thông thông minh và logistics xanh.

Trong lĩnh vực AI, Quyết định số 127/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Tiếp đó, Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó AI được xác định là lĩnh vực ưu tiên.

Ở lĩnh vực giao thông thông minh, Quyết định số 2692/QĐ-TTg năm 2025 phê duyệt Đề án “Ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh”. Năm 2026, Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 456/QĐ-TTg về xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với lĩnh vực logistics, Quyết định số 2229/QĐ-TTg năm 2025 phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu thúc đẩy logistics xanh, logistics số và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.