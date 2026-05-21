Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

Song Linh

13:39 | 21/05/2026
(TBTCO) - Việt Nam đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông thông minh, logistics và xe điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm phát thải và từng bước hình thành hệ sinh thái di chuyển thân thiện với môi trường.
Ngày 21/5, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (VEA), Viện Nghiên cứu Công nghệ vì Cộng đồng (TFGI) phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (IPSS) tổ chức Hội thảo “Di chuyển, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xã hội: Củng cố tương lai lĩnh vực giao thông vận tải tại Việt Nam”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: HA

Hội thảo quy tụ đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, logistics, năng lượng, hạ tầng xe điện cùng các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm thảo luận về vai trò của AI trong thúc đẩy giao thông xanh và phát triển bền vững.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sử dụng xe điện thay thế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Cùng với đó, hệ sinh thái di chuyển xanh cũng từng bước được hình thành với mạng lưới trạm sạc, trung tâm bảo dưỡng, quản lý pin và các nền tảng gọi xe công nghệ.

Trong xu hướng này, AI được đánh giá giữ vai trò trung tâm khi có thể hỗ trợ tối ưu lưu lượng giao thông, giảm ùn tắc, hạn chế phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả logistics và giảm chi phí vận hành.

Theo ông Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược khẳng định, việc ứng dụng AI trong giao thông không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo nền tảng cho mô hình đô thị thông minh và hệ sinh thái di chuyển thân thiện với môi trường trong tương lai.

Phương tiện xe điện công cộng, hệ sinh thái di chuyển thân thiện với môi trường trong tương lai. Ảnh: TL

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi này, thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách quan trọng liên quan đến AI, giao thông thông minh và logistics xanh.

Trong lĩnh vực AI, Quyết định số 127/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Tiếp đó, Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó AI được xác định là lĩnh vực ưu tiên.

Ở lĩnh vực giao thông thông minh, Quyết định số 2692/QĐ-TTg năm 2025 phê duyệt Đề án “Ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh”. Năm 2026, Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 456/QĐ-TTg về xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với lĩnh vực logistics, Quyết định số 2229/QĐ-TTg năm 2025 phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu thúc đẩy logistics xanh, logistics số và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng kiến nghị, cần sớm xây dựng nền tảng dữ liệu di chuyển tích hợp phục vụ phát triển đô thị thông minh; hỗ trợ các địa phương ứng dụng AI trong quản lý giao thông. Nếu được triển khai đồng bộ, AI sẽ góp phần thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường và hướng tới xây dựng hệ sinh thái di chuyển bền vững cho người dân Việt Nam.
(TBTCO) - Ngày 20/5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn và làm việc với Nhà máy điện rác Seraphin của Tập đoàn AMACCAO nhằm rà soát tổng thể công tác xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thủ đô.
(TBTCO) - Mỗi cánh rừng được giữ gìn hôm nay chính là nền tảng cho tương lai phát triển xanh và bền vững của dân tộc. Trong hành trình gìn giữ màu xanh ấy, lực lượng Kiểm lâm Việt Nam luôn là nòng cốt - những người đi giữa đại ngàn để bảo vệ tài nguyên vô giá của quốc gia.
(TBTCO) - Thông qua các giải pháp canh tác tái sinh, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, nhiều doanh nghiệp, trong đó có Nestlé Việt Nam, đang thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, góp phần bảo tồn tài nguyên đất, nước và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 5.633 vụ với tổng số tiền phạt 108,7 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.
Nghị định 112/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/05, chính thức kích hoạt thị trường trao đổi tín chỉ carbon quốc tế tại Việt Nam với ba cơ chế then chốt. Không chỉ là công cụ thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, cơ chế này còn mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế xanh đối với cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.
(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở lúa gạo, hành trình giảm phát thải của ngành nông nghiệp Việt Nam đang mở rộng sang cà phê, ngô và sầu riêng - những ngành hàng xuất khẩu chủ lực có giá trị hàng tỷ USD.
(TBTCO) - Ngày 17/5, tại Sơn La, trong khuôn khổ sự kiện "Rừng xanh lên 2026", 6.000 cây bản địa gồm tre bát độ, trám đen, lát hoa, nghiến và dổi... được trồng tại bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La nhằm góp phần phục hồi 10 ha rừng tự nhiên tại địa phương.
(TBTCO) - Bắt đầu từ ngày 1/6, toàn bộ hệ thống cây xăng trên cả nước sẽ chính thức chuyển sang phân phối xăng sinh học E10 theo lộ trình mới của Bộ Công thương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường và giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam.
