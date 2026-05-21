Tài chính quốc tế

Hầu hết các quan chức Fed đều ủng hộ khả năng tăng lãi suất

Hoàng Lê

10:34 | 21/05/2026
(TBTCO) - Cuộc chiến ở Trung Đông và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã định hình lại triển vọng lãi suất trước thềm cuộc chuyển giao lãnh đạo tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng Tư là cuộc họp cuối cùng của Jerome H. Powell trên cương vị chủ tịch. Ảnh TL

Theo biên bản cuộc họp tháng 4 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cuộc họp cuối cùng của ông Jerome H. Powell trên cương vị chủ tọa, đa số các quan chức cho rằng việc tăng lãi suất có thể trở nên cần thiết để chống lại lạm phát đang gia tăng.

Biên bản cuộc họp gần đây nhất, được công bố hôm thứ Tư, đã nhấn mạnh mức độ mà cuộc chiến với Iran đã làm đảo lộn triển vọng kinh tế và các lựa chọn chính sách đối với một ngân hàng trung ương đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển giao lãnh đạo. Cuộc họp tháng Tư là cuộc họp cuối cùng của ông Jerome H. Powell trên cương vị chủ tịch. Vào thứ Sáu, người kế nhiệm ông Powell, ông Kevin M. Warsh, dự kiến ​​sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng.

Vào đầu năm 2026, hầu hết các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đều nhìn thấy một lộ trình hướng tới việc giảm lãi suất trong năm nay dựa trên kỳ vọng của họ rằng lạm phát sẽ giảm dần khi tác động của thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt giảm bớt.

Tuy nhiên, cú sốc năng lượng do chiến tranh gây ra đã đẩy lạm phát xa hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), làm dấy lên lo ngại về một vấn đề dai dẳng hơn đúng lúc thị trường lao động đang ổn định. Bối cảnh này đã hạ thấp triển vọng giảm chi phí vay ngay lập tức, với việc các nhà giao dịch trên thị trường tương lai quỹ liên bang hiện đang dự báo việc tăng lãi suất vào đầu năm 2027.

Theo biên bản cuộc họp, đa số người tham gia nhấn mạnh rằng “việc thắt chặt chính sách có thể sẽ trở nên cần thiết nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức trên 2%”.

Cuộc họp tháng Tư là một trong những cuộc họp gây chia rẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Hầu hết các nhà hoạch định chính sách đều đồng ý với quyết định của Fed về việc giữ lãi suất ổn định ở mức từ 3,5% đến 3,75%. Nhưng ba thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu chống lại điều mà họ mô tả là “xu hướng nới lỏng” trong tuyên bố chính sách của ngân hàng trung ương. Họ muốn Fed làm rõ rằng động thái tiếp theo có thể là tăng lãi suất hay giảm lãi suất.

Biên bản cuộc họp cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với sự thay đổi đó trong nhóm 19 nhà hoạch định chính sách, ghi nhận rằng “nhiều người tham gia cho biết họ muốn loại bỏ ngôn ngữ trong tuyên bố sau cuộc họp gợi ý về xu hướng nới lỏng liên quan đến hướng quyết định lãi suất trong tương lai của ủy ban”.

Tuy nhiên, hiện tại, hầu hết các quan chức dường như đều cảm thấy thoải mái khi duy trì lãi suất ổn định “lâu hơn dự kiến ​​trước đây” do chuỗi báo cáo lạm phát cao gần đây và sự không chắc chắn về thời điểm chiến tranh kết thúc. Họ cũng tỏ ra lạc quan hơn về triển vọng tăng trưởng khi có bằng chứng gần đây cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp đã ổn định, đầu tư kinh doanh vẫn mạnh mẽ và chi tiêu tiêu dùng vẫn duy trì được khả năng phục hồi.

Theo biên bản cuộc họp, phần lớn các quan chức dường như đều nhận thức được khả năng lạm phát sẽ mất nhiều thời gian hơn để giảm xuống mức mục tiêu 2%, với một số người cảnh báo rằng việc vượt quá mức này cuối cùng sẽ ảnh hưởng không chỉ đến cách các nhà tuyển dụng định giá mà còn cả mức lương mà người lao động yêu cầu. Hiệu ứng lan tỏa đó có thể dẫn đến một vấn đề lạm phát dai dẳng hơn nhiều và khó giải quyết hơn.

Ông Powell sẽ vẫn là một trong 19 quan chức của Cục Dự trữ Liên bang tham gia đóng góp ý kiến ​​về triển vọng chính sách ngay cả sau khi ông thôi giữ chức chủ tịch, vì ông đã quyết định tiếp tục giữ chức thống đốc do lo ngại về những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đe dọa tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang.

Điều đó khiến ông Warsh phải xoa dịu những lo ngại về rủi ro lạm phát gia tăng do chiến tranh, đồng thời tạo sự đồng thuận giữa các đồng nghiệp mới về hướng đi chính sách trong tương lai. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng vọt trong tuần qua, cho thấy giá giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc 30 năm có thời điểm trong tuần này đạt mức cao nhất kể từ năm 2007.

Bối cảnh này có thể khiến Tổng thống Donald Trump không thể đạt được mức lãi suất vay thấp hơn như ông mong muốn, cũng như đã kỳ vọng ông Warsh sẽ đáp ứng được.

Lạm phát đã vượt quá mục tiêu 2% của Fed trong hơn 5 năm. Nhưng trong phần lớn thời gian đó, lạm phát có xu hướng giảm hoặc được dự đoán sẽ tiếp tục tăng. Điều đang thay đổi hiện nay là các quan chức không còn có thể dự báo một cách chắc chắn khi nào lạm phát sẽ trở lại mục tiêu.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng sự tăng vọt giá năng lượng sẽ chỉ là tạm thời, giúp nền kinh tế tránh được kịch bản tồi tệ hơn, trong đó việc giá năng lượng tăng đột biến một lần sẽ tác động đến tiền lương và giá cả hàng hóa, dịch vụ khác. Những tác động gián tiếp này có thể làm trầm trọng thêm lạm phát và đòi hỏi phải tăng lãi suất mạnh hơn để giảm lạm phát.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định, lạm phát cơ bản đã giảm trước khi xảy ra xung đột với Iran và sẽ quay trở lại xu hướng đó sau một hoặc hai tháng giá cả tăng cao nữa. Điều đó sẽ đặt ông Warsh vào “vị thế rất thuận lợi”, ông Bessent nói trên kênh CNBC tuần trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Ngày 21/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn đồng loạt tăng

Ngày 21/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng

Mở rộng nguồn lực vốn từ xã hội cho các dự án hạ tầng

Giải "cơn khát vốn" của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua tổ chức cho vay không nhận tiền gửi

Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Trái phiếu doanh nghiệp cần thêm "độ sâu" để hút vốn dài hạn

Kinh tế Nhật Bản tăng tốc trong quý đầu tiên, củng cố khả năng tăng lãi suất

(TBTCO) - Nền kinh tế Nhật Bản tăng tốc nhanh hơn nhiều so với dự kiến ​​vào đầu năm, củng cố lập luận về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục tăng lãi suất, mặc dù triển vọng vẫn không chắc chắn do xung đột ở Trung Đông.
(TBTCO) - Honda Motor - hãng sản xuất ô tô Nhật Bản đã ghi nhận khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 1957 do chịu thiệt hại hàng tỷ đô la từ việc thu hẹp kế hoạch sản xuất xe điện.
(TBTCO) - Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) với tỷ lệ phiếu 54-45, đây là tỷ lệ phê chuẩn sít sao nhất từ ​​trước đến nay, tạo nên cuộc chuyển giao lãnh đạo gây tranh cãi nhất tại ngân hàng trung ương Mỹ trong nhiều thập kỷ và là một phép thử đối với tính độc lập chính trị của tổ chức này.
(TBTCO) - Tháng Tư, tháng quan trọng đối với doanh thu liên bang của nước Mỹ, đã chứng kiến ​​thặng dư ngân sách giảm sút do thu thuế cá nhân và doanh nghiệp giảm sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành luật cắt giảm thuế.
(TBTCO) - Chính phủ Úc dự kiến ​​sẽ siết chặt các ưu đãi thuế cho các nhà đầu tư bất động sản nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở và giúp kiềm chế thâm hụt ngân sách.
(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết sẽ hỗ trợ 70 tỷ USD cho các sáng kiến mới về hạ tầng năng lượng và hạ tầng số đến năm 2035, nhằm kết nối các lưới điện, mở rộng thương mại điện xuyên biên giới và cải thiện khả năng tiếp cận băng thông rộng trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
(TBTCO) - Trong quý đầu tiên của năm 2026, nhiều ngân hàng trung ương đã tăng lượng dự trữ vàng với tốc độ nhanh nhất so với cùng kỳ, do giá vàng giảm mạnh đã khuyến khích làn sóng mua vào, bù đắp hoàn toàn cho lượng bán ra của một số ít tổ chức.
(TBTCO) - Jerome Powell cho biết ông sẽ tiếp tục giữ vị trí trong hội đồng quản trị của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi ông Kevin Warsh trở thành chủ tịch, với nhiệm kỳ kéo dài chưa được xác định.
