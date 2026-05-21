Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

06:36 | 21/05/2026
Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay (21/5) bật tăng trở lại sau nhiều phiên lao dốc. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 85.600 - 86.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang sau nhịp giảm mạnh đầu tuần.
Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay bật tăng trở lại. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng trở lại

Khảo sát trong sáng sớm 21/5 cho thấy giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã đảo chiều tăng mạnh sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Theo đó, giá thu mua cà phê tại các địa phương đồng loạt tăng khoảng 800 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá quay trở lại vùng 85.600 - 86.300 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khi được các đại lý thu mua ở mức 86.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng lên 86.100 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, hiện giao dịch quanh mốc 85.600 đồng/kg.

Dù phục hồi nhưng mặt bằng giá cà phê nội địa hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh gần 90.000 đồng/kg thiết lập hồi đầu tháng.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi cả Robusta và Arabica đều bật tăng khá mạnh.

Cập nhật phiên giao dịch sáng sớm ngày 21/5, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,18% (39 USD/tấn), lên mức 3.345 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng 1,04% (33 USD/tấn), đạt 3.208 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica phục hồi với biên độ mạnh hơn. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 7/2026 tăng 2,25% (5,95 US cent/pound), lên mức 270,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2,1% (5,4 US cent/pound), đạt 262,15 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định sau nhịp giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát trong sáng 21/5 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại các vùng sản xuất trọng điểm. Theo đó, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là 2 địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước, duy trì ở mức 142.000 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hiện được giao dịch quanh mốc 141.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai duy trì mức 140.000 đồng/kg, còn Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất thị trường với khoảng 139.000 đồng/kg.

Sau cú giảm mạnh 2.000 - 3.000 đồng/kg hồi đầu tuần, thị trường tiêu nội địa hiện đang bước vào giai đoạn tích lũy và thăm dò xu hướng mới.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu sáng nay cũng không biến động. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 7.050 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 hiện giữ ở mức 6.250 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục duy trì vùng giá cao nhất với khoảng 9.300 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tiếp tục đi ngang ở mức 9.244 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
