Thị trường

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

06:40 | 18/05/2026
Khép lại tuần giao dịch vừa qua, thị trường cà phê trong nước tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhẹ bất chấp diễn biến trái chiều trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, giá tiêu tăng khoảng 500 đồng/kg tại một số địa phương. Hiện giá tại các vùng trọng điểm giao dịch trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tiến sát mốc 90.000 đồng/kg

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, thị trường cà phê trong nước tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhẹ bất chấp diễn biến trái chiều trên thị trường quốc tế.

Theo khảo sát tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg, tăng khoảng 500 - 600 đồng/kg so với tuần trước.

Đây cũng là tuần tăng giá thứ 2 liên tiếp của thị trường nội địa. Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi tăng thêm 500 đồng/kg, lên khoảng 87.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng khoảng 600 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mốc 87.700 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất nhưng cũng tăng lên khoảng 87.100 đồng/kg.

Trái ngược với diễn biến trong nước, thị trường cà phê thế giới vừa trải qua một tuần giảm mạnh với nhiều phiên biến động lớn.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 chốt tuần ở mức 3.365 USD/tấn, giảm khoảng 49 USD/tấn so với phiên trước. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm khoảng 57 USD/tấn, xuống còn 3.245 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm khoảng 7,3 US cent/pound, xuống còn 266,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm khoảng 6,2 US cent/pound, còn 260,1 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục neo ở vùng cao

Giá tiêu trong nước tăng nhẹ.

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg, tăng nhẹ khoảng 500 đồng/kg tại một số địa phương so với tuần trước.

Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai là hai khu vực tăng rõ nét nhất khi cùng lên mốc 143.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu cũng tăng thêm khoảng 500 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 141.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước với mức thu mua khoảng 144.000 đồng/kg.

Dù mức tăng không quá mạnh, thị trường hiện vẫn được đánh giá duy trì xu hướng tích cực nhờ nguồn cung trong nước không còn quá dồi dào sau vụ thu hoạch.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tuần qua ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng khoảng 95 USD/tấn trong tuần qua, tương đương 1,37%, lên mức 7.050 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 cũng tăng khoảng 150 USD/tấn, tương đương 2,46%, lên mức 6.250 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu hiện vẫn giữ ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng khoảng 80 USD/tấn trong tuần qua, lên mức 9.244 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia tiếp tục đi ngang ở mức lần lượt 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục lao dốc mạnh

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/5) tiếp tục lao dốc khi áp lực chốt lời gia tăng trước lo ngại lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Nhiều chuyên gia cảnh báo, bạc có thể giảm sâu về mốc 70 USD/ounce nếu chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục kéo dài.
Ngày 17/5: Giá gạo xuất khẩu biến động mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (17/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 7 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm tăng 10 USD/tấn.
Ngày 17/5: Giá cao su thế giới giảm mạnh do chi phí nguyên liệu leo thang

Giá cao su thế giới hôm nay (17/5) đồng loạt giảm về mức thấp nhất tuần khi chi phí nguyên liệu tăng cao làm biên lợi nhuận bị thu hẹp và nguồn cung vẫn trong trạng thái thắt chặt. Trong nước, giá cao su tiếp tục ổn định tại các doanh nghiệp lớn.
Ngày 16/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt biến động mạnh

Giá bạc hôm nay (16/5) ở trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu khi áp lực từ lạm phát Mỹ, chính sách lãi suất của Fed và triển vọng nhu cầu đầu tư suy yếu khiến kim loại quý này lao dốc mạnh.
Ngày 16/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (16/5) biến động trái chiều khi tăng tại Thái Lan và Nhật Bản. Ngược lại, giá tại Trung Quốc và Singapore giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp giữ ổn định.
Ngày 16/5: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (16/5) ổn định ở cả 3 miền trên cả nước. Trong đó, Đồng Nai tiếp tục là nơi có giá cao nhất với 71.000 đồng/kg, hiện giá heo đang dao động ở mức 66.000 - 71.000 đồng/kg.
WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

(TBTCO) - Chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, thị trường bạc nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì trạng thái biến động mạnh khi dòng tiền trên thị trường hiện đặc biệt nhạy cảm với các thông tin liên quan tới địa chính trị và lộ trình lãi suất của Mỹ.
