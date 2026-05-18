Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá cà phê trong nước tiến sát mốc 90.000 đồng/kg

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, thị trường cà phê trong nước tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhẹ bất chấp diễn biến trái chiều trên thị trường quốc tế.

Theo khảo sát tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg, tăng khoảng 500 - 600 đồng/kg so với tuần trước.

Đây cũng là tuần tăng giá thứ 2 liên tiếp của thị trường nội địa. Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi tăng thêm 500 đồng/kg, lên khoảng 87.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng khoảng 600 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mốc 87.700 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất nhưng cũng tăng lên khoảng 87.100 đồng/kg.

Trái ngược với diễn biến trong nước, thị trường cà phê thế giới vừa trải qua một tuần giảm mạnh với nhiều phiên biến động lớn.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 chốt tuần ở mức 3.365 USD/tấn, giảm khoảng 49 USD/tấn so với phiên trước. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm khoảng 57 USD/tấn, xuống còn 3.245 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm khoảng 7,3 US cent/pound, xuống còn 266,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm khoảng 6,2 US cent/pound, còn 260,1 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục neo ở vùng cao

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg, tăng nhẹ khoảng 500 đồng/kg tại một số địa phương so với tuần trước.

Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai là hai khu vực tăng rõ nét nhất khi cùng lên mốc 143.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu cũng tăng thêm khoảng 500 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 141.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước với mức thu mua khoảng 144.000 đồng/kg.

Dù mức tăng không quá mạnh, thị trường hiện vẫn được đánh giá duy trì xu hướng tích cực nhờ nguồn cung trong nước không còn quá dồi dào sau vụ thu hoạch.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tuần qua ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng khoảng 95 USD/tấn trong tuần qua, tương đương 1,37%, lên mức 7.050 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 cũng tăng khoảng 150 USD/tấn, tương đương 2,46%, lên mức 6.250 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu hiện vẫn giữ ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng khoảng 80 USD/tấn trong tuần qua, lên mức 9.244 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia tiếp tục đi ngang ở mức lần lượt 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.