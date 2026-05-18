Ngày 18/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều.

Giá cao su thế giới

Giá cao su châu Á hôm nay xuất hiện xu trái chiều giữa các sàn giao dịch lớn, do sự thận trọng của giới đầu tư trước những biến động mới của kinh tế toàn cầu và triển vọng tiêu thụ nguyên liệu công nghiệp.

Tại sàn Tocom Tokyo, giá cao su RSS3 ở các kỳ hạn chủ chốt tiếp tục đi ngang so với phiên trước. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 5/2026 duy trì ở mức 396 Yên/kg; kỳ hạn tháng 6/2026 giữ tại 399,10 Yên/kg; còn hợp đồng tháng 7/2026 ổn định quanh mức 403,30 Yên/kg.

Trái ngược với diễn biến tại Nhật Bản, thị trường cao su Trung Quốc tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi lực bán gia tăng mạnh trên sàn SHFE Thượng Hải. Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 giảm Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2,45%, xuống còn 17.540 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 7/2026 cũng giảm 440 Nhân dân tệ/tấn (-2,44%), còn 17.565 Nhân dân tệ/tấn. Đáng chú ý, hợp đồng tháng 8/2026 lao dốc tới 625 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 3,44%, xuống còn 17.565 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường cao su tổng hợp cũng chịu áp lực giảm mạnh. Trên sàn SHFE, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6, mặt hàng được giao dịch sôi động nhất giảm thêm 205 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 1,3%, xuống còn 15.555 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Sicom - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 cũng giảm 1%, lùi về mức 220,1 US cent/kg.

Diễn biến giảm đồng loạt trên các sàn Osaka, Thượng Hải và Singapore cho thấy giới đầu tư đang thận trọng hơn sau giai đoạn tăng giá chủ yếu nhờ yếu tố đầu cơ và lo ngại nguồn cung ngắn hạn.

Theo công ty môi giới Zhuochuang Information của Trung Quốc, giá nguyên liệu thô tăng quá nhanh đang tạo áp lực lớn lên các doanh nghiệp chế biến tại Thái Lan. Nhiều nhà máy hiện gần như không còn biên lợi nhuận, thậm chí đối mặt nguy cơ thua lỗ khi chi phí đầu vào tăng mạnh hơn tốc độ tăng của giá bán thành phẩm.

Giá cao su trong nước

Thị trường trong nước, giá cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.