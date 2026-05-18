Thị trường

Ngày 18/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

06:18 | 18/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (18/5) biến động trái chiều khi sàn Tocom Tokyo đi ngang ở mức 403,30 Yên/kg đối với kỳ hạn tháng 7/2026, trong khi sàn SHFE Thượng Hải đồng loạt giảm mạnh, có hợp đồng mất tới 625 Nhân dân tệ/tấn do áp lực chốt lời và lo ngại nhu cầu tiêu thụ công nghiệp suy yếu.
Giá cao su thế giới

Giá cao su châu Á hôm nay xuất hiện xu trái chiều giữa các sàn giao dịch lớn, do sự thận trọng của giới đầu tư trước những biến động mới của kinh tế toàn cầu và triển vọng tiêu thụ nguyên liệu công nghiệp.

Tại sàn Tocom Tokyo, giá cao su RSS3 ở các kỳ hạn chủ chốt tiếp tục đi ngang so với phiên trước. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 5/2026 duy trì ở mức 396 Yên/kg; kỳ hạn tháng 6/2026 giữ tại 399,10 Yên/kg; còn hợp đồng tháng 7/2026 ổn định quanh mức 403,30 Yên/kg.

Trái ngược với diễn biến tại Nhật Bản, thị trường cao su Trung Quốc tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi lực bán gia tăng mạnh trên sàn SHFE Thượng Hải. Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 giảm Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2,45%, xuống còn 17.540 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 7/2026 cũng giảm 440 Nhân dân tệ/tấn (-2,44%), còn 17.565 Nhân dân tệ/tấn. Đáng chú ý, hợp đồng tháng 8/2026 lao dốc tới 625 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 3,44%, xuống còn 17.565 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường cao su tổng hợp cũng chịu áp lực giảm mạnh. Trên sàn SHFE, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6, mặt hàng được giao dịch sôi động nhất giảm thêm 205 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 1,3%, xuống còn 15.555 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Sicom - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 cũng giảm 1%, lùi về mức 220,1 US cent/kg.

Diễn biến giảm đồng loạt trên các sàn Osaka, Thượng Hải và Singapore cho thấy giới đầu tư đang thận trọng hơn sau giai đoạn tăng giá chủ yếu nhờ yếu tố đầu cơ và lo ngại nguồn cung ngắn hạn.

Theo công ty môi giới Zhuochuang Information của Trung Quốc, giá nguyên liệu thô tăng quá nhanh đang tạo áp lực lớn lên các doanh nghiệp chế biến tại Thái Lan. Nhiều nhà máy hiện gần như không còn biên lợi nhuận, thậm chí đối mặt nguy cơ thua lỗ khi chi phí đầu vào tăng mạnh hơn tốc độ tăng của giá bán thành phẩm.

Giá cao su trong nước

Thị trường trong nước, giá cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 17/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục lao dốc mạnh

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/5) tiếp tục lao dốc khi áp lực chốt lời gia tăng trước lo ngại lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Nhiều chuyên gia cảnh báo, bạc có thể giảm sâu về mốc 70 USD/ounce nếu chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục kéo dài.
Ngày 17/5: Giá gạo xuất khẩu biến động mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (17/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 7 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm tăng 10 USD/tấn.
Ngày 16/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt biến động mạnh

Giá bạc hôm nay (16/5) ở trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu khi áp lực từ lạm phát Mỹ, chính sách lãi suất của Fed và triển vọng nhu cầu đầu tư suy yếu khiến kim loại quý này lao dốc mạnh.
Ngày 16/5: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (16/5) ổn định ở cả 3 miền trên cả nước. Trong đó, Đồng Nai tiếp tục là nơi có giá cao nhất với 71.000 đồng/kg, hiện giá heo đang dao động ở mức 66.000 - 71.000 đồng/kg.
WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

(TBTCO) - Chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, thị trường bạc nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì trạng thái biến động mạnh khi dòng tiền trên thị trường hiện đặc biệt nhạy cảm với các thông tin liên quan tới địa chính trị và lộ trình lãi suất của Mỹ.
UAE rời OPEC: Thị trường dầu mỏ bước vào giai đoạn bất định mới?

(TBTCO) - Việc UAE tuyên bố chính thức rút khỏi OPEC từ 1/5 không chỉ tác động tới thị trường dầu mỏ mà còn phản ánh xu hướng tái cấu trúc an ninh năng lượng toàn cầu, kéo theo nhiều thách thức và cơ hội đối với các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng như Việt Nam.
Bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được GACC phê duyệt

(TBTCO) - Tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu.
