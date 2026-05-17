Ngày 17/5: Giá cao su thế giới giảm mạnh do chi phí nguyên liệu leo thang

06:21 | 17/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (17/5) đồng loạt giảm về mức thấp nhất tuần khi chi phí nguyên liệu tăng cao làm biên lợi nhuận bị thu hẹp và nguồn cung vẫn trong trạng thái thắt chặt. Trong nước, giá cao su tiếp tục ổn định tại các doanh nghiệp lớn.
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt giảm về mức thấp nhất tuần khi chi phí nguyên liệu tăng cao. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc giảm 2,45% (440 Nhân dân tệ) về mức 17.540 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 2,08% (8,5 Yên) xuống mức 400 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 giảm 0,1% (0,1 Baht) về mức 84,8 Baht/kg.

Trên Sàn Sicom - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 gần nhất được giao dịch ở mức 220,1 US cent/kg, giảm 1%.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản tiếp tục giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, khi giá cao su vật chất duy trì ở vùng cao nhất nhiều năm khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp bị siết chặt, làm giảm các giao dịch giao ngay và khiến giới thương mại thận trọng hơn trong hoạt động thu mua.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10/2026 giảm 5,7 Yên/kg, tương đương 1,36% xuống còn 413,2 Yên/kg (2,61 USD/kg). Tính chung cả tuần, hợp đồng này giảm khoảng 0,1%.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 480 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2,66% xuống còn 17.585 Nhân dân tệ/tấn (2.584,32 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6, loại được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 205 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 1,3% xuống còn 15.555 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Giá heo hơi hôm nay (16/5) ổn định ở cả 3 miền trên cả nước. Trong đó, Đồng Nai tiếp tục là nơi có giá cao nhất với 71.000 đồng/kg, hiện giá heo đang dao động ở mức 66.000 - 71.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
(TBTCO) - Chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, thị trường bạc nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì trạng thái biến động mạnh khi dòng tiền trên thị trường hiện đặc biệt nhạy cảm với các thông tin liên quan tới địa chính trị và lộ trình lãi suất của Mỹ.
(TBTCO) - Việc UAE tuyên bố chính thức rút khỏi OPEC từ 1/5 không chỉ tác động tới thị trường dầu mỏ mà còn phản ánh xu hướng tái cấu trúc an ninh năng lượng toàn cầu, kéo theo nhiều thách thức và cơ hội đối với các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng như Việt Nam.
(TBTCO) - Tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu.
Giá bạc trong nước hôm nay (15/5) quay đầu giảm mạnh sau khi chạm vùng đỉnh cao nhất trong nhiều tuần qua. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá bạc thế giới điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng mạnh do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm hạ lãi suất, dù triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp gia tăng.
Giá gạo nguyên liệu hôm nay (15/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng, trong khi đó, giá lúa ổn định, giao dịch mua bán ít. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 tăng 300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg…. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
(TBTCO) - Liên tiếp kiểm tra đột xuất tại Sóc Sơn và làm việc với các địa phương ở Gia Lâm, Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 TP. Hà Nội đã chỉ ra nhiều tồn tại trong hoạt động chế biến suất ăn sẵn, đồng thời yêu cầu tăng cường giám sát bếp ăn tập thể, trường học và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.
