Ngày 17/5: Giá cao su thế giới giảm mạnh do chi phí nguyên liệu leo thang

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt giảm về mức thấp nhất tuần khi chi phí nguyên liệu tăng cao. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc giảm 2,45% (440 Nhân dân tệ) về mức 17.540 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 2,08% (8,5 Yên) xuống mức 400 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 giảm 0,1% (0,1 Baht) về mức 84,8 Baht/kg.

Trên Sàn Sicom - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 gần nhất được giao dịch ở mức 220,1 US cent/kg, giảm 1%.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản tiếp tục giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, khi giá cao su vật chất duy trì ở vùng cao nhất nhiều năm khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp bị siết chặt, làm giảm các giao dịch giao ngay và khiến giới thương mại thận trọng hơn trong hoạt động thu mua.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10/2026 giảm 5,7 Yên/kg, tương đương 1,36% xuống còn 413,2 Yên/kg (2,61 USD/kg). Tính chung cả tuần, hợp đồng này giảm khoảng 0,1%.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 480 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2,66% xuống còn 17.585 Nhân dân tệ/tấn (2.584,32 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6, loại được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 205 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 1,3% xuống còn 15.555 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.