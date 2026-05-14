Thị trường

Ngày 14/5: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

06:23 | 14/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (14/5) đồng loạt phục hồi. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,06%; Nhật Bản tăng 0,05%; Singapore tăng 0,8%. Trong nước, giá thu mua mủ nguyên liệu tại một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng.
Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,06% (10 Nhân dân tệ) lên mức 17.775 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 0,05% (0,2 Yên) lên mức 400 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 đi ngang ở mức 84,3 Baht/kg.

Tại Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 trên nền tảng tăng 0,8% lên 222,6 US cent/kg.

Ngược lại với giá tăng ở kỳ hạn gần, giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản giảm, nối tiếp đà đi xuống của thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh nhu cầu lốp xe suy yếu và tồn kho cao tiếp tục gây áp lực lên giá.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10/2026 giảm 0,5 Yên, tương đương 0,12% xuống còn 413,1 Yên/kg (khoảng 2,63 USD/kg).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9/2026 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 120 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,67%, xuống còn 17.865 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.629,14 USD/tấn).

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6, loại cao su tổng hợp được giao dịch nhiều nhất trên SHFE cũng giảm 50 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,32% xuống còn 15.455 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ nguyên liệu tại một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng. Cụ thể, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua đều tăng 70 đồng/độ tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; riêng giá mủ tạp (DRC 60%) tăng 4.000 đồng lên 18.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác đều bình ổn giá. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Xuân Cường (tổng hợp)
