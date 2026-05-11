Thị trường

Ngày 11/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

06:09 | 11/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (11/5) biến động trái chiều khi sàn Tokyo giảm nhẹ, trong khi sàn Thượng Hải và SGX tiếp tục tăng nhờ lo ngại gián đoạn nguồn cung và giá dầu phục hồi. Trong nước, giá cao su duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó Công ty Cao su Bà Rịa giữ giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg.
aa
Ngày 11/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều
Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc tuần giao dịch, thị trường cao su thế giới trái chiều tại sàn Tocom Tokyo. Cụ thể, giá cao su RSS3 tại hợp đồng tháng 5/2026 giảm nhẹ 0.10 Yên/kg (- 0,02%), xuống mức 396 yên/kg; kỳ hạn tháng 6/2026 tăng 2.10 Yên/kg (+ 0,53%), lên mức 399.10 Yên/kg; hợp đồng tháng 7/2026 giảm 3.40 Yên/kg (- 0,84%), xuống mức 403.30 Yên/kg.

Trái ngược, trên sàn SHFE (Thượng Hải), giá cao su tự nhiên giữ đà tăng tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 5/2026 tăng 115 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,65%), lên mức 17.880 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 6/2026 tăng 110 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,62%), lên mức 17.965 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 8/2026 tăng 55 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,31%), lên mức 17.920 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Singapore, giá TSR20 trên sàn SGX cũng tăng đồng loạt ở nhiều kỳ hạn, dao động quanh 220 - 221 cent/kg. Đây là sàn phản ánh khá sát nhu cầu tiêu thụ cao su nguyên liệu của ngành công nghiệp lốp xe toàn cầu, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc.

Theo Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), thị trường cao su năm 2026 tiếp tục đối mặt nguy cơ thiếu hụt cung trong năm thứ 6 liên tiếp khi nhu cầu tiêu thụ được dự báo vượt sản lượng toàn cầu. ANRPC dự báo sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu năm 2026 đạt khoảng 15,3 triệu tấn, tăng 2,2%, trong khi nhu cầu tiêu thụ lên khoảng 15,6 triệu tấn.

Một trong những yếu tố hỗ trợ giá cao su tuần qua là lo ngại nguồn cung giảm do thời tiết bất lợi tại các quốc gia sản xuất chủ lực như Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5 hằng năm cũng là thời điểm cây cao su bước vào mùa thay lá, sản lượng khai thác giảm mạnh. Bên cạnh đó, giá dầu thế giới tăng mạnh trong thời gian gần đây cũng góp phần hỗ trợ thị trường cao su tự nhiên.

Ngoài yếu tố nguồn cung, triển vọng phục hồi của ngành ô tô châu Á cũng đang tác động tích cực đến thị trường. Trung Quốc tiếp tục là động lực tiêu thụ lớn nhất khi sản lượng xe điện và xe năng lượng mới tăng nhanh. Điều này kéo theo nhu cầu lốp xe và nguyên liệu cao su tăng theo.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn ổn định. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 10/5: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng ấn tượng

Ngày 10/5: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng ấn tượng

Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng

Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng

Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Dành cho bạn

Xuất khẩu tăng mạnh, sản xuất phục hồi duy trì đà tăng trưởng

Xuất khẩu tăng mạnh, sản xuất phục hồi duy trì đà tăng trưởng

Ngày 10/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục giữ mặt bằng cao

Ngày 10/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục giữ mặt bằng cao

Infographics: 4 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 32,8%

Infographics: 4 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 32,8%

Đề xuất lập Đội an toàn thực phẩm cấp xã: Siết quản lý từ cơ sở, hướng tới một đầu mối thống nhất

Đề xuất lập Đội an toàn thực phẩm cấp xã: Siết quản lý từ cơ sở, hướng tới một đầu mối thống nhất

Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Đọc thêm

Ngày 10/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, giao dịch chậm

Ngày 10/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay (10/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán tiếp tục diễn ra chậm. Một số mặt hàng lúa tươi giảm 100 đồng/kg, trong khi giá gạo duy trì ổn định do nguồn cung không còn dồi dào.
Hà Nội: Thu giữ gần 500 sản phẩm thời trang nghi giả mạo thương hiệu quốc tế

Hà Nội: Thu giữ gần 500 sản phẩm thời trang nghi giả mạo thương hiệu quốc tế

(TBTCO) - Thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã phát hiện, tạm giữ gần 500 sản phẩm thời trang mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Gucci, Louis Vuitton…, cho thấy diễn biến phức tạp của vi phạm sở hữu trí tuệ trên thị trường.
V-Green hợp tác với Viettel bắc ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

V-Green hợp tác với Viettel bắc ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Viettel Bắc Ninh chính thức công bố thỏa thuận hợp tác trong việc phát triển hạ tầng tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện. Dự án khởi điểm với quy mô lên tới 6.000 tủ đổi pin được triển khai đồng loạt tại tỉnh Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phủ sóng hạ tầng giao thông xanh tại khu vực trọng điểm kinh tế phía Bắc.
Ngày 9/5 Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 9/5 Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (9/5) đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước. Thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tích cực khi mặt bằng giá tại nhiều tỉnh, thành được nâng lên thêm 1.000 đồng/kg.
Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

(TBTCO) - Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ hay hồ tiêu. Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc được siết chặt đến từng lô đất sản xuất, bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì thị phần tại thị trường EU.
Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

(TBTCO) - Lo ngại thiếu hụt nguồn cung tại Tây Phi tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá ca cao, đưa mặt hàng này nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp.
Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (8/5) tiếp tục tăng thêm từ 1.000 - 1.100 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 86.500 - 87.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước tạm đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước tạm đi ngang

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 144.282,9 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 144.282,9 tỷ đồng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

Ngày 11/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 11/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 11/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 11/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Quảng Ninh tăng tốc kết nối cung - cầu lao động, gỡ “nút thắt” nhân lực cho doanh nghiệp

Quảng Ninh tăng tốc kết nối cung - cầu lao động, gỡ “nút thắt” nhân lực cho doanh nghiệp

Infographics: Công tác quản lý vay, trả nợ của Chính phủ 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Công tác quản lý vay, trả nợ của Chính phủ 4 tháng đầu năm 2026

Gia Lai đôn đốc loạt dự án ngoài ngân sách khởi công trong năm 2026

Gia Lai đôn đốc loạt dự án ngoài ngân sách khởi công trong năm 2026

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 344,17 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 344,17 tỷ USD