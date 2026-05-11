Ngày 11/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc tuần giao dịch, thị trường cao su thế giới trái chiều tại sàn Tocom Tokyo. Cụ thể, giá cao su RSS3 tại hợp đồng tháng 5/2026 giảm nhẹ 0.10 Yên/kg (- 0,02%), xuống mức 396 yên/kg; kỳ hạn tháng 6/2026 tăng 2.10 Yên/kg (+ 0,53%), lên mức 399.10 Yên/kg; hợp đồng tháng 7/2026 giảm 3.40 Yên/kg (- 0,84%), xuống mức 403.30 Yên/kg.

Trái ngược, trên sàn SHFE (Thượng Hải), giá cao su tự nhiên giữ đà tăng tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 5/2026 tăng 115 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,65%), lên mức 17.880 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 6/2026 tăng 110 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,62%), lên mức 17.965 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 8/2026 tăng 55 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,31%), lên mức 17.920 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Singapore, giá TSR20 trên sàn SGX cũng tăng đồng loạt ở nhiều kỳ hạn, dao động quanh 220 - 221 cent/kg. Đây là sàn phản ánh khá sát nhu cầu tiêu thụ cao su nguyên liệu của ngành công nghiệp lốp xe toàn cầu, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc.

Theo Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), thị trường cao su năm 2026 tiếp tục đối mặt nguy cơ thiếu hụt cung trong năm thứ 6 liên tiếp khi nhu cầu tiêu thụ được dự báo vượt sản lượng toàn cầu. ANRPC dự báo sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu năm 2026 đạt khoảng 15,3 triệu tấn, tăng 2,2%, trong khi nhu cầu tiêu thụ lên khoảng 15,6 triệu tấn.

Một trong những yếu tố hỗ trợ giá cao su tuần qua là lo ngại nguồn cung giảm do thời tiết bất lợi tại các quốc gia sản xuất chủ lực như Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5 hằng năm cũng là thời điểm cây cao su bước vào mùa thay lá, sản lượng khai thác giảm mạnh. Bên cạnh đó, giá dầu thế giới tăng mạnh trong thời gian gần đây cũng góp phần hỗ trợ thị trường cao su tự nhiên.

Ngoài yếu tố nguồn cung, triển vọng phục hồi của ngành ô tô châu Á cũng đang tác động tích cực đến thị trường. Trung Quốc tiếp tục là động lực tiêu thụ lớn nhất khi sản lượng xe điện và xe năng lượng mới tăng nhanh. Điều này kéo theo nhu cầu lốp xe và nguyên liệu cao su tăng theo.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn ổn định. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.