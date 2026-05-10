Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, hiện nay, công ty đang vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị.

Cụ thể, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành thương mại từ ngày 6/11/2021, với tổng chiều dài tuyến đường là 13,1km được thiết kế toàn bộ trên cao. Tuyến có 13 đoàn tàu, với sức chứa tối đa 960 người/đoàn tàu. Khu Depot Phú Lương có diện tích rộng hơn 19,7ha với 16 công trình, là nơi tập kết các đoàn tàu, Trung tâm điều độ vận hành OCC và văn phòng làm việc của các đơn vị vận hành, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện, công trình, hạ tầng tuyến.

Tuyến đường sắt đô thị thí điểm của Thành phố (tuyến số 3), đoạn Nhổn - Ga Hà Nội có tổng chiều dài là 12,5km, trong đó có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao chính thức vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024, với tổng chiều dài 8,5km từ Nhổn đến Cầu Giấy. Tuyến có 10 đoàn tàu, có sức chứa tối đa 946 người/đoàn tàu. Khu Depot Nhổn diện tích rộng hơn 16,7ha có chức năng là điểm đỗ tàu, sửa chữa bảo dưỡng, trung tâm điều hành, cập nhật công nghệ... và khu làm việc cho nhân sự vận hành, bảo trì tuyến.

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra thực địa công tác vận hành Metro Nhổn - Ga Hà Nội, đôn đốc tiến độ ga ngầm S12.

Tính đến hết ngày 30/4/2026, 2 tuyến đường sắt đô thị đã thực hiện trên 493 nghìn lượt tàu, vận chuyển trên 62,2 triệu lượt hành khách, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành. Trong đó, riêng 4 tháng đầu năm 2026, 2 tuyến đường sắt đô thị đã vận chuyển gần 6,6 triệu lượt hành khách, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ vé đạt trên 49,7 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025.

Hiện nay, hành khách có thể sử dụng Apps Hanoi Metro để đặt hành trình liên mạch Door to Door kết hợp Metro và Be chỉ với chỉ 1 lần thanh toán.

Dự kiến cuối tháng 6/2026 đưa vào thử nghiệm việc kết nối hành khách Metro với xe đạp/ xe máy điện Trí Nam. Cụ thể, triển khai combo vé tháng cho hành khách thông qua tích hợp Apps Hanoi Metro với xe đạp Trí Nam. Hành khách có để kích hoạt xe đạp/ xe máy điện của Trí Nam bằng Apps Hanoi Metro, di chuyển đến nhà ga, sử dụng tàu điện đến ga gần nhất và dùng xe đạp/ xe máy điện Trí Nam để đến điểm cuối.

Bên cạnh đó, đến ngày 21/3/2026, 100% hành khách sử dụng giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên các tuyến đường sắt đô thị.

Tính đến nay, đã có gần 8,6 triệu lượt hành khách sử dụng hệ thống mới, gần 70% hành khách sử dụng định danh tiện tử và sinh trắc học; trên 50% hành khách mua vé lượt và 94% hành khách mua vé tháng sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong khi đó, theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội là dự án Metro ngầm đầu tiên của thành phố Hà Nội. Hiện nay, đoạn trên cao từ Nhổn - Cầu Giấy đã hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác. Phần ngầm bao gồm 4km hầm ngầm, 4 ga ngầm, 1 giếng thoát hiểm hiện đang được triển khai thi công đồng loạt, tiến độ thi công xây dựng đạt 79,3%, cơ bản đáp ứng tiến độ.

Đối với công tác thi công hầm bằng máy đào hầm (TBM) đến nay đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng và an toàn thi công. Đường hầm số 1 đã hoàn thành khoan hầm ngày 1/12/2025 và hoàn thành công tác tháo dỡ máy khoan TBM1. Đường hầm số 2 đã hoàn thành công tác khoan hầm vào ngày 13/4/2026, hiện đang tiến hành kiểm tra chất lượng và an toàn trước khi tháo dỡ máy TBM2.

Hiện nay tiến độ xây dựng phần ngầm S12 cơ bản bám sát kế hoạch.

Về công tác thi công các ga ngầm, toàn bộ tường vây, kết cấu bản đỉnh và bản trung chuyển đã hoàn thành, đang triển khai thi công công trình phụ trợ và thi công kết cấu bản đáy, tiến độ cơ bản đang bám theo kế hoạch. Ngay sau khi hoàn thành khoan hầm tuyến Metro số 3, hai máy TBM dự kiến sẽ được bảo trì, sửa chữa bởi Công ty Herrenknecht (Công ty sản xuất máy TBM) để sử dụng khoan hầm tuyến Metro số 5.

Hiện nay, tiến độ xây dựng phần ngầm cơ bản bám sát kế hoạch, công tác khoan hầm đã hoàn thành, tháo dỡ máy và các công trình phụ trợ để bàn giao mặt bằng cho các gói thầu thiết bị bắt đầu thi công lắp đặt từng phần từ tháng 5/2026, cùng với quá trình xây dựng hoàn thiện các phòng và khu vực chức năng của nhà ga.

Theo tiến độ, dự án cần hoàn thành lắp đặt hệ thống, thiết bị vào tháng 4/2027; tiến hành thử nghiệm, tích hợp hệ thống, căn chỉnh và vận hành thử hoàn thành trong tháng 12/2027; đưa đoạn tuyến ngầm vào vận hành thương mại từ tháng 12-2027.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Đoàn công tác của Thành phố đã trực tiếp trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé điện tử ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học và tìm hiểu các dịch vụ đường sắt đô thị đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh cần đánh giá toàn diện về tính hiệu quả; đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý, vận hành đường sắt đô thị đủ mạnh về năng lực tài chính, trình độ chuyên môn kỹ thuật để bảo đảm hiệu quả công tác quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống.

Trực tiếp kiểm tra công tác thi công ga ngầm S12, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và các nhà thầu hoàn thành tiến độ dự án theo đúng cam kết vào cuối năm 2027.

Tại công trường thi công ga ngầm S12 ở tầng bản đáy, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã kiểm tra tiến độ thi công; thăm hỏi, tặng quà và động viên các cán bộ kỹ sư, công nhân đang lao động trên công trường./.