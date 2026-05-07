Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Giải ngân đầu tư công đạt 30,17%

Báo cáo tại hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2026 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức sáng 7/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên của giai đoạn 2026-2030 thực hiện các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch tài chính và Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực chủ đạo, công cụ điều hành, đòn bẩy kích hoạt tăng trưởng của Thủ đô. Thành ủy, UBND thành phố đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công với phương châm điều hành xuyên suốt, tận dụng tối đa thời gian, bắt tay ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026,

Theo báo cáo, đến ngày 28/4/2026, Hà Nội đã giải ngân 32.250,556 tỷ đồng, đạt 26,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và tăng hơn 8.080 tỷ đồng so với cuối tháng 3/2026. Tính lũy kế đến ngày 6/5/2026, tổng vốn đầu tư công giải ngân đạt 36.201,678 tỷ đồng, tương đương 30,17% kế hoạch được giao.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu báo cáo tại hội nghị giao ban. Ảnh: Quang Thái

Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5 và một số dự án cầu vượt sông Hồng đang được tăng tốc giải phóng mặt bằng, thi công cao điểm. Kết quả giải ngân tháng 4 của Hà Nội cũng cao hơn mức bình quân chung cả nước (14,2%), song vẫn chưa đạt tiến độ theo kịch bản điều hành của thành phố.

“Tình hình giải ngân chung đã có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Trong tháng 5 và tháng 6/2026, thành phố phải tiếp tục giải ngân khoảng 13.800 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý II và 41.900 tỷ đồng để đảm bảo lộ trình kế hoạch đề ra” - ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng, giá nguyên vật liệu tăng cao, thủ tục đầu tư chậm hoàn thiện, đàm phán và điều chỉnh các hiệp định vay ODA kéo dài… cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ giải ngân. Một số xã, phường còn chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách được giao.

Để thúc đẩy giải ngân trong thời gian tới, Hà Nội yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện văn bản triển khai các cơ chế, chính sách mới theo Luật Thủ đô 2026; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là các tuyến vành đai, cầu lớn qua sông và các tuyến kết nối liên vùng.

Các chủ đầu tư dự án ODA và đường sắt đô thị được yêu cầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân; Sở Xây dựng chủ trì tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu; Sở Tài chính tiếp tục tham mưu điều hành vốn linh hoạt, tăng cường giám sát và theo dõi tiến độ...

Phấn đấu xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai trước 30/6

Liên quan đến công tác xử lý các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách chậm triển khai, ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Hà Nội còn 341 dự án ngoài ngân sách cần tập trung xử lý, trong đó có 308 dự án đã được giao hoặc cho thuê đất và 33 dự án chưa được giao đất.

Đến hết ngày 30/4/2026, đã có 326/341 nhà đầu tư gửi báo cáo theo yêu cầu của UBND thành phố, còn 15 nhà đầu tư chưa thực hiện. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành phương án xử lý các dự án này trước ngày 30/6/2026.

Theo định hướng của thành phố, các dự án ngoài ngân sách sẽ được chia thành 4 nhóm gồm: dự án đã xử lý xong; dự án bị thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động; dự án được tiếp tục triển khai sau khi hoàn thiện thủ tục pháp lý; và nhóm tiếp tục rà soát, xử lý.

Về tiến độ thực hiện, các sở, ngành sẽ rà soát, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án và báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/5/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tham mưu, đề xuất UBND thành phố trước ngày 20/5/2026. Sau đó, UBND thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến trước ngày 25/5/2026 để hoàn thiện báo cáo trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 30/5/2026.

Đối với các dự án đầu tư công chậm triển khai, kết quả rà soát cho thấy Hà Nội hiện có 339 dự án thuộc diện này. Trong đó, 64 dự án thuộc nhóm dừng thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 9.302 tỷ đồng; 75 dự án tạm dừng bố trí vốn do vướng mắc mặt bằng, quy hoạch và cơ chế; còn lại 200 dự án sẽ tiếp tục triển khai sau khi tháo gỡ khó khăn.

Theo tính toán, việc rà soát và xử lý các dự án chậm tiến độ có thể giúp thành phố thu hồi hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công và tạo dư địa cho các dự án động lực trong giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Không để dự án chậm gây lãng phí nguồn lực

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đóng vai trò động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thủ đô trong năm 2026.

Theo ông Trần Đức Thắng, Đảng ủy UBND TP. Hà Nội chỉ đạo rà soát toàn bộ danh mục dự án đầu tư công, phân loại cụ thể từng nhóm khó khăn, vướng mắc như giải phóng mặt bằng, thủ tục quy hoạch, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu hay năng lực nhà thầu để có giải pháp xử lý để có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án, từng tuần, từng tháng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu việc tháo gỡ phải được thực hiện theo tiến độ cụ thể từng tuần, từng tháng; trong đó các chủ đầu tư phải cam kết rõ mốc thời gian giải ngân, gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu. Đối với các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân, thành phố sẽ kiên quyết điều chuyển vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tập trung tháo gỡ ngay các “điểm nghẽn” liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng và thủ tục hành chính; đồng thời rút ngắn tối đa quy trình xử lý hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến các dự án chậm triển khai kéo dài, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực xã hội và lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đầu tư.

Ông Trần Đức Thắng giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các dự án chậm triển khai sau mốc ngày 30/4/2026 theo yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trên cơ sở rà soát, thành phố sẽ xác định thời hạn xử lý cụ thể đối với từng dự án, đồng thời công khai danh mục và tiến độ thực hiện, gắn trách nhiệm trực tiếp của từng sở, ngành, địa phương và người đứng đầu đơn vị liên quan. Kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì, vi phạm, chậm triển khai; không để tình trạng giữ đất, giữ dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội...