Tài chính

Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Nam Khánh

Nam Khánh

[email protected]
14:32 | 07/05/2026
(TBTCO) - Giải ngân đầu tư công trên địa bàn TP. Hà Nội đã có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Trong tháng 5 và tháng 6/2026, thành phố phải tiếp tục giải ngân khoảng 13.800 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý II và 41.900 tỷ đồng để đảm bảo lộ trình kế hoạch đề ra.
aa
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 và 3,5

Giải ngân đầu tư công đạt 30,17%

Báo cáo tại hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2026 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức sáng 7/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên của giai đoạn 2026-2030 thực hiện các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch tài chính và Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực chủ đạo, công cụ điều hành, đòn bẩy kích hoạt tăng trưởng của Thủ đô. Thành ủy, UBND thành phố đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công với phương châm điều hành xuyên suốt, tận dụng tối đa thời gian, bắt tay ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026,

Theo báo cáo, đến ngày 28/4/2026, Hà Nội đã giải ngân 32.250,556 tỷ đồng, đạt 26,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và tăng hơn 8.080 tỷ đồng so với cuối tháng 3/2026. Tính lũy kế đến ngày 6/5/2026, tổng vốn đầu tư công giải ngân đạt 36.201,678 tỷ đồng, tương đương 30,17% kế hoạch được giao.

Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu báo cáo tại hội nghị giao ban. Ảnh: Quang Thái

Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5 và một số dự án cầu vượt sông Hồng đang được tăng tốc giải phóng mặt bằng, thi công cao điểm. Kết quả giải ngân tháng 4 của Hà Nội cũng cao hơn mức bình quân chung cả nước (14,2%), song vẫn chưa đạt tiến độ theo kịch bản điều hành của thành phố.

“Tình hình giải ngân chung đã có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Trong tháng 5 và tháng 6/2026, thành phố phải tiếp tục giải ngân khoảng 13.800 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý II và 41.900 tỷ đồng để đảm bảo lộ trình kế hoạch đề ra” - ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng, giá nguyên vật liệu tăng cao, thủ tục đầu tư chậm hoàn thiện, đàm phán và điều chỉnh các hiệp định vay ODA kéo dài… cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ giải ngân. Một số xã, phường còn chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách được giao.

Để thúc đẩy giải ngân trong thời gian tới, Hà Nội yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện văn bản triển khai các cơ chế, chính sách mới theo Luật Thủ đô 2026; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là các tuyến vành đai, cầu lớn qua sông và các tuyến kết nối liên vùng.

Các chủ đầu tư dự án ODA và đường sắt đô thị được yêu cầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân; Sở Xây dựng chủ trì tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu; Sở Tài chính tiếp tục tham mưu điều hành vốn linh hoạt, tăng cường giám sát và theo dõi tiến độ...

Phấn đấu xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai trước 30/6

Liên quan đến công tác xử lý các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách chậm triển khai, ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Hà Nội còn 341 dự án ngoài ngân sách cần tập trung xử lý, trong đó có 308 dự án đã được giao hoặc cho thuê đất và 33 dự án chưa được giao đất.

Đến hết ngày 30/4/2026, đã có 326/341 nhà đầu tư gửi báo cáo theo yêu cầu của UBND thành phố, còn 15 nhà đầu tư chưa thực hiện. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành phương án xử lý các dự án này trước ngày 30/6/2026.

Theo định hướng của thành phố, các dự án ngoài ngân sách sẽ được chia thành 4 nhóm gồm: dự án đã xử lý xong; dự án bị thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động; dự án được tiếp tục triển khai sau khi hoàn thiện thủ tục pháp lý; và nhóm tiếp tục rà soát, xử lý.

Về tiến độ thực hiện, các sở, ngành sẽ rà soát, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án và báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/5/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tham mưu, đề xuất UBND thành phố trước ngày 20/5/2026. Sau đó, UBND thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến trước ngày 25/5/2026 để hoàn thiện báo cáo trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 30/5/2026.

Đối với các dự án đầu tư công chậm triển khai, kết quả rà soát cho thấy Hà Nội hiện có 339 dự án thuộc diện này. Trong đó, 64 dự án thuộc nhóm dừng thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 9.302 tỷ đồng; 75 dự án tạm dừng bố trí vốn do vướng mắc mặt bằng, quy hoạch và cơ chế; còn lại 200 dự án sẽ tiếp tục triển khai sau khi tháo gỡ khó khăn.

Theo tính toán, việc rà soát và xử lý các dự án chậm tiến độ có thể giúp thành phố thu hồi hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công và tạo dư địa cho các dự án động lực trong giai đoạn tới.

Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Không để dự án chậm gây lãng phí nguồn lực

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đóng vai trò động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thủ đô trong năm 2026.

Theo ông Trần Đức Thắng, Đảng ủy UBND TP. Hà Nội chỉ đạo rà soát toàn bộ danh mục dự án đầu tư công, phân loại cụ thể từng nhóm khó khăn, vướng mắc như giải phóng mặt bằng, thủ tục quy hoạch, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu hay năng lực nhà thầu để có giải pháp xử lý để có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án, từng tuần, từng tháng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu việc tháo gỡ phải được thực hiện theo tiến độ cụ thể từng tuần, từng tháng; trong đó các chủ đầu tư phải cam kết rõ mốc thời gian giải ngân, gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu. Đối với các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân, thành phố sẽ kiên quyết điều chuyển vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tập trung tháo gỡ ngay các “điểm nghẽn” liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng và thủ tục hành chính; đồng thời rút ngắn tối đa quy trình xử lý hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến các dự án chậm triển khai kéo dài, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực xã hội và lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đầu tư.

Ông Trần Đức Thắng giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các dự án chậm triển khai sau mốc ngày 30/4/2026 theo yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trên cơ sở rà soát, thành phố sẽ xác định thời hạn xử lý cụ thể đối với từng dự án, đồng thời công khai danh mục và tiến độ thực hiện, gắn trách nhiệm trực tiếp của từng sở, ngành, địa phương và người đứng đầu đơn vị liên quan. Kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì, vi phạm, chậm triển khai; không để tình trạng giữ đất, giữ dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội...

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, bên cạnh việc xử lý nghiêm các dự án vi phạm, thành phố cũng sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn thực chất cho các dự án có khả năng triển khai nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Nam Khánh
Từ khóa:
đầu tư công hà nội

Bài liên quan

Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Dành cho bạn

Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế Singapore - Việt Nam

Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế Singapore - Việt Nam

Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ

Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ

Đề xuất quy định về Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

Đề xuất quy định về Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

Infographics: 4 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 125.556 tỷ đồng

Infographics: 4 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 125.556 tỷ đồng

Chi trả quyền lợi bảo hiểm: Thước đo thật sự của niềm tin trong ngành bảo hiểm nhân thọ

Chi trả quyền lợi bảo hiểm: Thước đo thật sự của niềm tin trong ngành bảo hiểm nhân thọ

Đà Nẵng cần cơ chế mạnh để hút đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế

Đà Nẵng cần cơ chế mạnh để hút đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế

Đọc thêm

Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ về đấu tranh chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến trọng điểm. Chỉ trong ngày đầu ra quân, nhiều lô mỹ phẩm, thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã bị phát hiện, tạm giữ để xác minh.
Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

(TBTCO) - Ngày 8/5/2026, 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước đã tiến hành đóng các gói thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia (phân chia thành 253 gói thầu) lúc 9 giờ sáng và mở thầu ngay sau đó. Kết quả có 196 gói thầu có nhà thầu tham dự và giá dự thầu thấp hơn hoặc bằng dự toán gói thầu đã phê duyệt.
Bài 1: Nâng tầm vai trò của dự trữ quốc gia

Bài 1: Nâng tầm vai trò của dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Khi nhắc đến dự trữ quốc gia, hình ảnh thường được nghĩ đến là gạo cứu đói, vật tư phòng chống thiên tai, thuốc men hay các mặt hàng phục vụ quốc phòng, an ninh trong tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, bối cảnh mới đang đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận lại vai trò của dự trữ quốc gia theo một cách rộng hơn, chủ động hơn và mang tính chiến lược hơn.
Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

(TBTCO) - Việc hiện đại hóa quản lý tài chính công đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh khi hệ thống Kho bạc Nhà nước đồng thời triển khai mô hình tổ chức mới, xây dựng Kho bạc số và chuẩn bị thực thi các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025. Trong tiến trình đó, cải cách chế độ kế toán ngân sách nhà nước và rút ngắn quy trình lập Báo cáo tài chính nhà nước được xem là một trong những khâu then chốt.
Khánh Hòa tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ vốn

Khánh Hòa tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ vốn

(TBTCO) - Khánh Hòa đang tập trung tháo gỡ mặt bằng, thủ tục đầu tư và đấu thầu để tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Dù tỷ lệ giải ngân hiện cao hơn mức bình quân chung cả nước, nhiều dự án lớn vẫn đang chậm tiến độ.
Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự.
Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 46/2026/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2026.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

(TBTCO) - Ngày 7/5/2026, tại Thành phố Mumbai (Ấn Độ), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp ông Sunil D'Souza - Tổng Giám đốc Công ty Tata Consumer Products.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế TP. Huế thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng

Thuế TP. Huế thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng

V-Green hợp tác với Viettel bắc ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

V-Green hợp tác với Viettel bắc ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

Người phụ nữ vỡ lách và gãy 5 xương sườn do tai nạn vượt cửa tử

Người phụ nữ vỡ lách và gãy 5 xương sườn do tai nạn vượt cửa tử

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Bảo Sơn 2026 nâng mức thưởng lên 140.000 USD/giải

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Bảo Sơn 2026 nâng mức thưởng lên 140.000 USD/giải

Thuế tỉnh Lào Cai thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt 44% dự toán

Thuế tỉnh Lào Cai thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt 44% dự toán

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, mở rộng không gian hợp tác với Nam Á

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, mở rộng không gian hợp tác với Nam Á

Hải quan lưu ý doanh nghiệp, 3 đợt tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

Hải quan lưu ý doanh nghiệp, 3 đợt tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

Chứng khoán tuần mới (11 - 15/5): Thị trường ở vùng đỉnh lịch sử, chờ đợi biến số địa chính trị

Chứng khoán tuần mới (11 - 15/5): Thị trường ở vùng đỉnh lịch sử, chờ đợi biến số địa chính trị

Đổi mới ở tuổi 40: Định hình quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam - Indonesia

Đổi mới ở tuổi 40: Định hình quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam - Indonesia

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng