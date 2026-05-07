Giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia: Không để dòng vốn “đứng ngoài” mục tiêu tăng trưởng

Vân Hà

10:46 | 07/05/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 được đặt ở mức cao, các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục giữ vai trò là một trong những “đòn bẩy” quan trọng. Tuy nhiên, thực tế triển khai những tháng đầu năm cho thấy, nếu không tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế và tổ chức thực hiện, dòng vốn này khó có thể phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
Còn “nút thắt” trong triển khai

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng dự toán ngân sách trung ương năm 2026 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) là 35.000 tỷ đồng, trong đó 25.000 tỷ đồng vốn đầu tư công và 10.000 tỷ đồng chi thường xuyên.

Tuy nhiên, đến hết tháng 4/2026, tiến độ triển khai vẫn chậm so với yêu cầu. Hiện mới chỉ có 3 chương trình (phòng, chống ma túy; phát triển văn hóa; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) hoàn thiện cơ sở pháp lý để đủ điều kiện phân bổ vốn.

Đối với phần vốn đầu tư công của các CTMTQG, tính đến hết tháng 4/2026 mới giải ngân được 878,68 tỷ đồng, tương đương 8,1% kế hoạch. Trong đó, riêng vốn ngân sách trung ương giải ngân 510,78 tỷ đồng, đạt 7,8% kế hoạch đã làm thủ tục kéo dài.

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ phát triển bền vững và thu hẹp chênh lệch giữa các vùng miền. Ảnh: Đức Thanh

Đối với kinh phí thường xuyên, lũy kế giải ngân đến hết tháng 4 đạt khoảng 785,99 tỷ đồng, bằng 7% dự toán. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân 729,85 tỷ đồng, đạt 7,2% dự toán.

Trong khi đó, mục tiêu Chính phủ đặt ra là rất cao: đến 30/6 đạt 50%, 30/9 đạt 80% và cuối năm đạt 100%. Khoảng cách lớn giữa yêu cầu và thực tế đang đặt ra áp lực không nhỏ cho các tháng tiếp theo.

Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng chậm. Một số địa phương như Quảng Ninh, Đồng Tháp hay Thái Bình đã đạt trên 20% kế hoạch. Điều này cho thấy sự khác biệt không nằm ở nguồn lực, mà ở cách tổ chức thực hiện.

Theo đó, những địa phương làm tốt đều có điểm chung: chuẩn bị dự án sớm, rà soát kỹ danh mục, đảm bảo đủ điều kiện triển khai ngay sau khi giao vốn và phân công trách nhiệm rõ ràng. Ngược lại, nơi làm chậm thường vướng ở khâu thủ tục đầu tư, phối hợp chưa chặt và tình trạng “vốn chờ dự án” vẫn còn phổ biến.

Thực tế này cho thấy “nút thắt” lớn nhất không nằm ở nguồn vốn, mà nằm ở kỷ luật thực thi và năng lực tổ chức triển khai.

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Ngô Trí Long cũng khẳng định, vấn đề không phải thiếu vốn mà là hiệu quả sử dụng vốn. Nếu không gắn trách nhiệm cụ thể đến từng khâu, từng cấp, đồng thời loại bỏ tình trạng đăng ký dự án hình thức, thì dù nguồn lực lớn cũng khó chuyển hóa thành kết quả thực tế.

Siết kỷ luật, không để dồn áp lực vào cuối năm

Tại Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành đã thẳng thắn chỉ ra hàng loạt điểm nghẽn, trong đó đáng chú ý là tình trạng chậm phân bổ và “vốn chờ dự án”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu năm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân, tránh dồn áp lực vào các tháng cuối năm, gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.

“6 rõ” - chìa khóa thúc đẩy giải ngân

Để khắc phục tình trạng chậm giải ngân, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Đây được xem là giải pháp trọng tâm nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện các CTMTQG.

Đáng chú ý, tình trạng chậm không chỉ nằm ở khâu giải ngân mà còn bắt nguồn từ khâu chuẩn bị đầu tư. Một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục, chưa đủ điều kiện phân bổ nhưng vẫn được đưa vào kế hoạch, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần, làm chậm toàn bộ quá trình thực hiện.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, cần chuyển mạnh sang tư duy quản lý theo tiến độ và kết quả đầu ra. Nghĩa là không chỉ giao vốn, mà phải kiểm soát chặt quá trình sử dụng vốn, gắn với trách nhiệm người đứng đầu từng chương trình, từng dự án.

Đồng thời, cần tăng cường công khai tiến độ giải ngân theo từng tháng, từng quý; coi đây là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng bộ, ngành và địa phương.

Không còn độ trễ cho việc đưa vốn vào nền kinh tế

Các CTMTQG không chỉ là chương trình đầu tư công thông thường, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, gắn với giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng miền. Vì vậy, chậm giải ngân không chỉ là chậm tiến độ dự án, mà là chậm đưa chính sách vào cuộc sống, đặc biệt tại những khu vực còn nhiều khó khăn.

Trong khi đó, nhiều tồn tại cũ vẫn chưa được xử lý dứt điểm như thủ tục đầu tư còn rườm rà, phối hợp liên ngành chưa đồng bộ, tình trạng “giữ chỗ” dự án vẫn còn. Nếu không khắc phục, đây sẽ tiếp tục là những điểm nghẽn kéo dài.

Quỹ thời gian của năm 2026 không còn nhiều, trong khi yêu cầu giải ngân đặt ra rất cao. Điều này đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mẽ cả về tư duy và hành động trong toàn bộ hệ thống thực thi. Quan trọng hơn, phải thay đổi cách tiếp cận: giải ngân không phải là “tiêu cho hết tiền”, mà là đưa vốn đến đúng nơi, đúng thời điểm để tạo ra tăng trưởng thực chất và nâng cao đời sống người dân.

Trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm động lực tăng trưởng, dòng vốn từ các CTMTQG không thể tiếp tục bị “treo” bởi thủ tục hay chậm trễ tổ chức thực hiện. Vì thế, việc giải ngân nguồn vốn không chỉ là câu chuyện tiến độ, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2026: phải đưa dòng vốn vào nền kinh tế nhanh hơn, hiệu quả hơn và đúng mục tiêu hơn.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ dự toán ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2026; chủ động chuẩn bị đầy đủ thủ tục đầu tư, lựa chọn các dự án đủ điều kiện để giao kế hoạch, tránh tình trạng đăng ký mang tính “giữ chỗ”, dẫn đến “vốn chờ dự án”. Việc đẩy nhanh giải ngân cần đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, qua đó góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện các CTMTQG trong thời gian tới.

Nới lỏng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Giải ngân đầu tư công trên địa bàn TP. Hà Nội đã có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Trong tháng 5 và tháng 6/2026, thành phố phải tiếp tục giải ngân khoảng 13.800 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý II và 41.900 tỷ đồng để đảm bảo lộ trình kế hoạch đề ra.
(TBTCO) - Đến ngày 29/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận hơn 1.784 tấn gạo dự trữ quốc gia, để hỗ trợ học sinh, học viên các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ quy định.
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, tổng chi ước đạt 668,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán, tăng 11,6% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia không chỉ là mục tiêu về thứ hạng, mà gắn trực tiếp với khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu vốn ngày càng lớn. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng để cải thiện chi phí vốn, mở rộng dư địa tiếp cận thị trường tài chính và củng cố nền tảng phát triển dài hạn.
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP.
(TBTCO) - Ngày 6/5/2026, tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman.
(TBTCO) - Từ ngày 3 - 6/5/2026, tại Samarkand, Uzbekistan, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 59 của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và có các cuộc làm việc song phương.
