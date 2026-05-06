Tài chính

Hải Phòng đã xử lý 545 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Thanh Sơn

Thanh Sơn

16:37 | 06/05/2026
(TBTCO) - Thực hiện Kế hoạch xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp, đến nay có 545 trong tổng số 678 cơ sở nhà đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được ban hành quyết định xử lý. 133 cơ sở nhà đất còn lại chưa có quyết định xử lý.
aa

Theo đó, trong số các cơ sở nhà đất đã có quyết định xử lý, có 201 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; 144 cơ sở được chuyển đổi công năng vào mục đích y tế, giáo dục, văn hóa (56 cơ sở được chuyển đổi cho mục đích giáo dục, 18 cơ sở được chuyển đổi cho mục đích y tế, 70 cơ sở được chuyển đổi cho mục đích văn hóa thể thao).

Hải Phòng đã xử lý 545 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập
Các trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Hải Phòng sẽ được ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, văn hóa và các mục đích công cộng.

Cùng với đó, có 12 nhà đất thuộc dự án, quy hoạch thực hiện dự án; 4 cơ sở được điều chuyển cho cơ quan Trung ương; 181 cơ sở được chuyển giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất; 1 cơ sở nhà đất không thuộc thẩm quyền xử lý; 2 cơ sở nhà đất sử dụng không đúng mục đích.

Trong tổng số 133 cơ sở nhà đất chưa có quyết định xử lý gồm 81 cơ sở nhà đất điều chuyển cho các cơ quan Trung ương; 43 cơ sở nhà đất thuộc các trường hợp chưa đủ điều kiện để xử lý theo phương án và 9 cơ sở nhà đất sử dụng không đúng mục đích.

Từ nay đến cuối năm, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu xử lý đối với tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố khi sắp xếp đơn vị hành chính theo kế hoạch.

Ngoài ra, hiện thành phố cũng đang quyết liệt xử lý, thu hồi quỹ nhà, đất tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở trên địa bàn.

Triển khai Kế hoạch số 09/KH-UBND, tổng số cơ sở nhà, đất là tài sản công do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng hiện quản lý tính đến hết năm 2025 là 273 cơ sở. Trong đó, có 159 cơ sở thuộc diện phải thu hồi theo quy định tại Nghị định số 108/NĐ-CP; 59 cơ sở thực hiện thu hồi theo hình thức khởi kiện tại Tòa án và chờ thi hành án; 55 cơ sở đang thực hiện xử lý theo hình thức khác.

Đối với Kế hoạch đợt 1 (thời gian thực hiện từ tháng 1/2026 - tháng 6/2026), thành phố sẽ tiến hành thu hồi bằng hình thức cưỡng chế đối với 51 điểm nhà. Tính đến hết tháng 4/2026, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng đã hoàn thiện hồ sơ đối với 48/51 điểm nhà, tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, ngành và địa phương gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND thành phố xin chủ trương, làm cơ sở ủy quyền cho các địa phương ban hành quyết định cưỡng chế.

Trong quá trình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý, xử lý trụ sở làm việc, phương tiện và tài sản công được xem là một trong những nhiệm vụ then chốt, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Việc xử lý lượng lớn tài sản công không chỉ giúp giảm lãng phí, mà còn góp phần tạo nguồn lực, phục vụ tái cấu trúc hệ thống công sở theo hướng tập trung, hiện đại và sử dụng hiệu quả./.

Thanh Sơn
Từ khóa:
hải phòng nhà đất dôi dư sáp nhập cơ sở

Bài liên quan

Gấp rút hoàn thiện cơ chế đặc thù xử lý nhà, đất dôi dư

Gấp rút hoàn thiện cơ chế đặc thù xử lý nhà, đất dôi dư

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Hải Phòng sẽ tổ chức sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với vận hành chính quyền 2 cấp

Hải Phòng sẽ tổ chức sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với vận hành chính quyền 2 cấp

Dành cho bạn

Nhận diện những yếu tố tạo áp lực lên mặt bằng giá

Nhận diện những yếu tố tạo áp lực lên mặt bằng giá

"Nâng cấp" AITIGA, thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ

"Nâng cấp" AITIGA, thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ

TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Vốn hóa thị trường trên HOSE cuối tháng 4 tương đương gần 68% GDP

Vốn hóa thị trường trên HOSE cuối tháng 4 tương đương gần 68% GDP

Đọc thêm

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 và 3,5

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 và 3,5

(TBTCO) - Hà Nội đang dồn lực tháo gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng cho hai tuyến Vành đai 2,5 và 3,5, với nhiều đoạn dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 5, tạo cú hích cho các dự án hạ tầng trọng điểm.
Đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư: Yêu cầu hoàn thành trong quý II/2026

Đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư: Yêu cầu hoàn thành trong quý II/2026

Bộ Tài chính cho biết, hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy đã được bố trí, khai thác cho nhiều mục đích như trụ sở làm việc, giáo dục, y tế… Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn cơ sở chưa được xử lý triệt để, cần đẩy nhanh tiến độ để tránh lãng phí tài sản công.
Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(TBTCO) - Sáng ngày 6/5/2026, tại lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thống kê (Bộ Tài chính).
Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

(TBTCO) - Ngày 6/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.
“Chiến dịch thần tốc” gỡ bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

“Chiến dịch thần tốc” gỡ bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

(TBTCO) - Chính phủ vừa thực hiện bước đột phá mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh khi đồng loạt ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Quyết sách này không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng về hàng nghìn thủ tục được bãi bỏ, mà còn đánh dấu một bước chuyển mình sâu sắc trong tư duy quản trị quốc gia.
Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 đạt 878,68 tỷ đồng, tương đương 8,1% kế hoạch. Trong đó, riêng vốn ngân sách trung ương giải ngân 510,78 tỷ đồng, đạt 7,8% kế hoạch.
Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ Việt Nam được thực hiện đầy đủ, đúng hạn

Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ Việt Nam được thực hiện đầy đủ, đúng hạn

(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 4 tháng đầu năm (tính đến ngày 28/4/2026), tổng rút vốn vay của Chính phủ Việt Nam đạt khoảng 132.641 tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ được thực hiện đầy đủ, đúng hạn với tổng giá trị khoảng 172.865 tỷ đồng, tương đương 32,5% kế hoạch năm.
Hoàn thiện cơ chế xác định giá trị tài sản, tháo gỡ vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

Hoàn thiện cơ chế xác định giá trị tài sản, tháo gỡ vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công, trong đó bổ sung nhiều quy định quan trọng nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Hải Phòng đã xử lý 545 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Hải Phòng đã xử lý 545 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quảng Ninh thu hơn 21.600 tỷ đồng từ du lịch trong 4 tháng đầu năm 2026

Quảng Ninh thu hơn 21.600 tỷ đồng từ du lịch trong 4 tháng đầu năm 2026

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

Còn hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết

Còn hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Doanh nghiệp cao su khởi sắc ngay quý đầu năm

Doanh nghiệp cao su khởi sắc ngay quý đầu năm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn