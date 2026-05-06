Hải Phòng đã xử lý 545 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Theo đó, trong số các cơ sở nhà đất đã có quyết định xử lý, có 201 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; 144 cơ sở được chuyển đổi công năng vào mục đích y tế, giáo dục, văn hóa (56 cơ sở được chuyển đổi cho mục đích giáo dục, 18 cơ sở được chuyển đổi cho mục đích y tế, 70 cơ sở được chuyển đổi cho mục đích văn hóa thể thao).

Các trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Hải Phòng sẽ được ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, văn hóa và các mục đích công cộng.

Cùng với đó, có 12 nhà đất thuộc dự án, quy hoạch thực hiện dự án; 4 cơ sở được điều chuyển cho cơ quan Trung ương; 181 cơ sở được chuyển giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất; 1 cơ sở nhà đất không thuộc thẩm quyền xử lý; 2 cơ sở nhà đất sử dụng không đúng mục đích.

Trong tổng số 133 cơ sở nhà đất chưa có quyết định xử lý gồm 81 cơ sở nhà đất điều chuyển cho các cơ quan Trung ương; 43 cơ sở nhà đất thuộc các trường hợp chưa đủ điều kiện để xử lý theo phương án và 9 cơ sở nhà đất sử dụng không đúng mục đích.

Từ nay đến cuối năm, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu xử lý đối với tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố khi sắp xếp đơn vị hành chính theo kế hoạch.

Ngoài ra, hiện thành phố cũng đang quyết liệt xử lý, thu hồi quỹ nhà, đất tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở trên địa bàn.

Triển khai Kế hoạch số 09/KH-UBND, tổng số cơ sở nhà, đất là tài sản công do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng hiện quản lý tính đến hết năm 2025 là 273 cơ sở. Trong đó, có 159 cơ sở thuộc diện phải thu hồi theo quy định tại Nghị định số 108/NĐ-CP; 59 cơ sở thực hiện thu hồi theo hình thức khởi kiện tại Tòa án và chờ thi hành án; 55 cơ sở đang thực hiện xử lý theo hình thức khác.

Đối với Kế hoạch đợt 1 (thời gian thực hiện từ tháng 1/2026 - tháng 6/2026), thành phố sẽ tiến hành thu hồi bằng hình thức cưỡng chế đối với 51 điểm nhà. Tính đến hết tháng 4/2026, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng đã hoàn thiện hồ sơ đối với 48/51 điểm nhà, tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, ngành và địa phương gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND thành phố xin chủ trương, làm cơ sở ủy quyền cho các địa phương ban hành quyết định cưỡng chế.

Trong quá trình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý, xử lý trụ sở làm việc, phương tiện và tài sản công được xem là một trong những nhiệm vụ then chốt, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Việc xử lý lượng lớn tài sản công không chỉ giúp giảm lãng phí, mà còn góp phần tạo nguồn lực, phục vụ tái cấu trúc hệ thống công sở theo hướng tập trung, hiện đại và sử dụng hiệu quả./.