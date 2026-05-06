Quảng Ninh thu hơn 21.600 tỷ đồng từ du lịch trong 4 tháng đầu năm 2026

Theo số liệu được công bố tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp dịch vụ - du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, khu vực dịch vụ - du lịch tiếp tục duy trì vai trò trụ cột trong cơ cấu tăng trưởng của địa phương.

Năm 2025, lĩnh vực dịch vụ - du lịch của Quảng Ninh tăng trưởng 16,4%, đóng góp hơn 50% vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì khi trong 4 tháng đầu năm, khu vực dịch vụ - du lịch ước tăng 13,65%.

Riêng lĩnh vực du lịch ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Năm 2025, Quảng Ninh đón 21,28 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm trước. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 8,2 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 21.639 tỷ đồng, tăng 18%.

Kết quả này cho thấy sức hút của du lịch Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, đặc biệt trong mùa lễ hội đầu năm và giai đoạn đón khách quốc tế. Các hoạt động dịch vụ, lưu trú, tham quan, vận chuyển, thương mại cũng góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung.

Hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh QMG

Bên cạnh du lịch, lĩnh vực thương mại của Quảng Ninh cũng tăng trưởng mạnh. Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 20,45%. Trong 4 tháng đầu năm 2026, chỉ tiêu này tiếp tục tăng 27,27% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, ngành bán buôn, bán lẻ đóng góp 11.854 tỷ đồng vào GRDP quý I/2026, chiếm 12,41% GRDP toàn tỉnh.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Trong đó có thể kể đến nhu cầu thị trường chưa ổn định, chi phí đầu vào tăng, thiếu lao động chất lượng cao, sản phẩm du lịch chưa thật sự đa dạng và thiếu sản phẩm đặc thù. Nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh còn hạn chế.

Ở lĩnh vực thương mại, một số khó khăn cũng được nêu ra như sức mua có thời điểm giảm, chi phí vận chuyển và nguyên vật liệu tăng, việc tiếp cận vốn còn khó khăn.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, tỉnh luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền sẽ được tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời; các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, trong đó có các đề án lớn như thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, xác lập mô hình tăng trưởng mới, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long gắn với Vịnh Bái Tử Long.

Thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù và tăng tốc các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ phát triển dịch vụ.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu tăng cường xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, tổ chức thêm các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong quý II/2026; đồng thời kiểm soát chặt chẽ môi trường du lịch, giữ vững hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết để nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch - dịch vụ Quảng Ninh./.