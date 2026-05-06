Quảng Ninh thu hơn 21.600 tỷ đồng từ du lịch trong 4 tháng đầu năm 2026

Tiến Dũng

15:58 | 06/05/2026
(TBTCO) - Hoạt động du lịch - dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của Quảng Ninh khi 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón khoảng 8,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 21.600 tỷ đồng.
Theo số liệu được công bố tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp dịch vụ - du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, khu vực dịch vụ - du lịch tiếp tục duy trì vai trò trụ cột trong cơ cấu tăng trưởng của địa phương.

Năm 2025, lĩnh vực dịch vụ - du lịch của Quảng Ninh tăng trưởng 16,4%, đóng góp hơn 50% vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì khi trong 4 tháng đầu năm, khu vực dịch vụ - du lịch ước tăng 13,65%.

Riêng lĩnh vực du lịch ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Năm 2025, Quảng Ninh đón 21,28 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm trước. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 8,2 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 21.639 tỷ đồng, tăng 18%.

Kết quả này cho thấy sức hút của du lịch Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, đặc biệt trong mùa lễ hội đầu năm và giai đoạn đón khách quốc tế. Các hoạt động dịch vụ, lưu trú, tham quan, vận chuyển, thương mại cũng góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung.

Hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh QMG

Bên cạnh du lịch, lĩnh vực thương mại của Quảng Ninh cũng tăng trưởng mạnh. Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 20,45%. Trong 4 tháng đầu năm 2026, chỉ tiêu này tiếp tục tăng 27,27% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, ngành bán buôn, bán lẻ đóng góp 11.854 tỷ đồng vào GRDP quý I/2026, chiếm 12,41% GRDP toàn tỉnh.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Trong đó có thể kể đến nhu cầu thị trường chưa ổn định, chi phí đầu vào tăng, thiếu lao động chất lượng cao, sản phẩm du lịch chưa thật sự đa dạng và thiếu sản phẩm đặc thù. Nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh còn hạn chế.

Ở lĩnh vực thương mại, một số khó khăn cũng được nêu ra như sức mua có thời điểm giảm, chi phí vận chuyển và nguyên vật liệu tăng, việc tiếp cận vốn còn khó khăn.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, tỉnh luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền sẽ được tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời; các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, trong đó có các đề án lớn như thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, xác lập mô hình tăng trưởng mới, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long gắn với Vịnh Bái Tử Long.

Thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù và tăng tốc các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ phát triển dịch vụ.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu tăng cường xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, tổ chức thêm các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong quý II/2026; đồng thời kiểm soát chặt chẽ môi trường du lịch, giữ vững hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết để nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch - dịch vụ Quảng Ninh./.

Vinh danh 141 doanh nghiệp và 80 cá nhân tiêu biểu ngành du lịch năm 2025

Quảng Ninh kỳ vọng một mùa du lịch bội thu

Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hè 2026 quy mô lớn, kích cầu du lịch và tiêu dùng

Nhận diện những yếu tố tạo áp lực lên mặt bằng giá

"Nâng cấp" AITIGA, thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ

TCEX vượt qua vòng 1 "cuộc đua" cấp phép sàn tài sản mã hóa

Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Vốn hóa thị trường trên HOSE cuối tháng 4 tương đương gần 68% GDP

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 và 3,5

(TBTCO) - Hà Nội đang dồn lực tháo gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng cho hai tuyến Vành đai 2,5 và 3,5, với nhiều đoạn dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 5, tạo cú hích cho các dự án hạ tầng trọng điểm.
Bộ Tài chính cho biết, hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy đã được bố trí, khai thác cho nhiều mục đích như trụ sở làm việc, giáo dục, y tế… Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn cơ sở chưa được xử lý triệt để, cần đẩy nhanh tiến độ để tránh lãng phí tài sản công.
(TBTCO) - Sáng ngày 6/5/2026, tại lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thống kê (Bộ Tài chính).
(TBTCO) - Ngày 6/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.
(TBTCO) - Chính phủ vừa thực hiện bước đột phá mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh khi đồng loạt ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Quyết sách này không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng về hàng nghìn thủ tục được bãi bỏ, mà còn đánh dấu một bước chuyển mình sâu sắc trong tư duy quản trị quốc gia.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 đạt 878,68 tỷ đồng, tương đương 8,1% kế hoạch. Trong đó, riêng vốn ngân sách trung ương giải ngân 510,78 tỷ đồng, đạt 7,8% kế hoạch.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 4 tháng đầu năm (tính đến ngày 28/4/2026), tổng rút vốn vay của Chính phủ Việt Nam đạt khoảng 132.641 tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ được thực hiện đầy đủ, đúng hạn với tổng giá trị khoảng 172.865 tỷ đồng, tương đương 32,5% kế hoạch năm.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công, trong đó bổ sung nhiều quy định quan trọng nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Kinh tế Halal là "chìa khóa" mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Hải Phòng đã xử lý 545 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

Còn hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Doanh nghiệp cao su khởi sắc ngay quý đầu năm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

