Quảng Ninh: Doanh thu từ du lịch đạt hơn 1.800 tỷ đồng trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tiến Dũng

09:23 | 02/05/2026
(TBTCO) - Chỉ trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Quảng Ninh đã ghi nhận khoảng 600.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, du lịch. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.860 tỷ đồng.
Theo thống kê trong hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến Quảng Ninh đạt khoảng 600.000 lượt. Trong đó, khách nội địa chiếm phần lớn với khoảng 583.800 lượt; khách quốc tế đạt khoảng 16.200 lượt. Số khách lưu trú ước đạt 250.000 lượt, góp phần quan trọng vào tổng doanh thu du lịch khoảng 1.860 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy Quảng Ninh tiếp tục là một trong những điểm đến nổi bật của cả nước trong dịp nghỉ lễ lớn. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di sản, các khu vui chơi giải trí, du lịch biển đảo và nhiều sản phẩm du lịch mới, địa phương đã thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ.

Trong dịp này, nhiều khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh ghi nhận lượng khách tăng cao. Vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên thế giới và cũng là biểu tượng du lịch của Quảng Ninh, đón khoảng 37.000 lượt khách. Đây tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến với địa phương, đặc biệt với các hoạt động tham quan vịnh, nghỉ dưỡng trên du thuyền và khám phá cảnh quan biển đảo.

Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch độc đáo đã được tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Ảnh: T.D

Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hạ Long cũng ghi nhận khoảng 32.000 lượt khách. Bảo tàng Quảng Ninh đón khoảng 13.500 lượt khách trong hai ngày đầu kỳ nghỉ. Không chỉ là công trình kiến trúc nổi bật bên bờ vịnh Hạ Long, bảo tàng còn là nơi giới thiệu lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Quảng Ninh, phù hợp với xu hướng du lịch kết hợp tìm hiểu văn hóa, giáo dục trải nghiệm.

Các điểm du lịch tâm linh, lịch sử cũng thu hút đông đảo du khách. Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đón khoảng 10.000 lượt khách; Khu di tích Bạch Đằng đón khoảng 7.000 lượt; Khu di tích Nhà Trần đón khoảng 1.800 lượt. Những con số này cho thấy bên cạnh du lịch biển, du lịch văn hóa, tâm linh và lịch sử vẫn giữ vai trò quan trọng trong bức tranh du lịch của tỉnh.

Không chỉ tập trung tại Hạ Long, lượng khách đến các địa phương, khu vực biển đảo của Quảng Ninh cũng tăng đáng kể. Đặc khu Vân Đồn đón khoảng 66.000 lượt khách, trở thành một trong những điểm đến có lượng khách cao trong dịp nghỉ lễ. Đặc khu Cô Tô ghi nhận khoảng 14.500 lượt khách. Đây là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn nhờ cảnh quan biển trong xanh, không gian nghỉ dưỡng yên bình và các hoạt động khám phá đảo. Xã Cái Chiên cũng đón khoảng 2.400 lượt khách, cho thấy xu hướng du lịch đến các đảo, bãi biển còn giữ được nét hoang sơ đang ngày càng được quan tâm.

Tại khu vực biên giới, phường Móng Cái 1 đón khoảng 29.200 lượt khách. Trong khi đó, phường Uông Bí ghi nhận khoảng 23.400 lượt khách, gắn với sức hút của Yên Tử và các điểm tham quan văn hóa, tâm linh trên địa bàn.

Một trong những sự kiện nổi bật nhất trong hai ngày đầu kỳ nghỉ là Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới. Chương trình đã thu hút khoảng 80.000 đại biểu, người dân và du khách, tạo không khí sôi động cho thành phố du lịch biển trong đêm hội lớn.

Bên cạnh Carnaval Hạ Long, tối 30/4, đặc khu Vân Đồn tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2026 với chủ đề Vân Đồn - Đánh thức mùa hè. Sự kiện này góp phần mở màn cho mùa du lịch biển, đồng thời quảng bá hình ảnh Vân Đồn là điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi và trải nghiệm hấp dẫn của Quảng Ninh.

Các sản phẩm du lịch về đêm cũng góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách. Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026, Phố ẩm thực quốc tế - Hạ Long 2026, Chợ đêm VUI-Fest Ha Long và nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, mua sắm đã tạo thêm không gian vui chơi, giải trí sau thời gian tham quan ban ngày.

Việc tổ chức đồng loạt nhiều chương trình văn hóa, thể thao, du lịch trong dịp nghỉ lễ không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn góp phần tăng chi tiêu, thúc đẩy doanh thu dịch vụ. Đây cũng là hướng đi quan trọng để Quảng Ninh phát triển du lịch theo chiều sâu, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng trải nghiệm.

