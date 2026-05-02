Tài chính

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Đức Minh

Đức Minh

06:38 | 02/05/2026
(TBTCO) - Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước không còn chỉ là những kho hàng "tích cốc phòng cơ" thuần túy. Trong kỷ nguyên mới, dưới định hướng của Đảng và những sửa đổi mang tính bước ngoặt của Luật Dự trữ quốc gia 2025, hoạt động dự trữ quốc gia đang vươn mình trở thành một công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô sắc bén, bảo đảm sự tự chủ và an toàn tuyệt đối cho quốc gia.
Thay đổi phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển của đất nước

Nhìn lại hành trình từ sau năm 1975, ngành Dự trữ Quốc gia đã trưởng thành vượt bậc. Do đặc điểm và yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử, tổ chức và hoạt động của ngành Dự trữ Nhà nước đã có nhiều thay đổi. Nhưng dù ở thời kỳ nào, hoàn cảnh nào, ngành Dự trữ Nhà nước cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, được nhân dân tin yêu. Từ những kho hàng dự trữ thô sơ, nay đã trở thành một hệ thống huyết mạch, một trụ cột vững chắc đảm bảo cho con thuyền kinh tế - xã hội Việt Nam lướt tới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược
Ngành Dự trữ Nhà nước luôn chủ động nguồn lực dự trữ quốc gia, sẵn sàng xuất cấp trong mọi tình huống đột xuất, cấp bách.

Trong các giai đoạn lịch sử phát triển của ngành Dự trữ Nhà nước, có thể thấy rõ sự lớn mạnh nổi bật từ khi Cục Dự trữ Quốc gia (nay là Cục Dự trữ Nhà nước) chuyển về ngôi nhà chung ngành Tài chính, ngày 24/8/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 102/2000/QĐ-TTg chuyển Cục Dự trữ Quốc gia về trực thuộc Bộ Tài chính. Trong giai đoạn 26 năm thuộc Bộ Tài chính (2000 - 2026), ngành Dự trữ Nhà nước đã có thêm những điều kiện để phát triển và khẳng định vai trò, với nhiều dấu ấn đặc biệt, thể hiện sự lớn mạnh không ngừng.

Trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, mô hình tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước đã có nhiều lần thay đổi cho phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. Ngày 20/8/2009, triển khai quyết định số 106/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Dự trữ Quốc gia nâng cấp lên thành Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Triển khai các Nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính, kể từ ngày 1/3/2025, sau sắp xếp, tổ chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước (3 cấp) chuyển đổi thành mô hình Cục Dự trữ Nhà nước (2 cấp). Kể từ ngày 1/7/2025, các đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước đã đi vào hoạt động theo mô hình mới, đảm bảo bộ máy tinh gọn, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Sẵn sàng nguồn lực, ứng phó kịp thời với mọi tình huống

Trong chặng đường dài phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Đặc biệt, hơn 10 năm qua, toàn ngành Dự trữ Nhà nước đã có bước phát triển và trưởng thành về mọi mặt, từ xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, xây dựng lực lượng dự trữ nhà nước có tiềm lực vững mạnh, với cơ cấu hợp lý, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; đảm bảo an sinh xã hội...

Hàng năm, Cục Dự trữ Nhà nước đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát, xác định nhu cầu sử dụng dự trữ quốc gia, để xây dựng danh mục hàng, tổng mức dự trữ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để có nguồn lực sẵn sàng xuất cấp khi có yêu cầu.

Phấn đấu mức dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030

Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị đã đặt ra một cột mốc đầy thách thức nhưng mang tính tầm nhìn: Phấn đấu mức dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030 và hướng tới 2% GDP vào năm 2045. Con số này không chỉ đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế, mà là thước đo cho năng lực nội sinh và sự sẵn sàng của quốc gia trước mọi biến cố.

Giai đoạn 2021 - 2025 toàn ngành dự trữ quốc gia đã được Quốc hội, Chính phủ bố trí bình quân 1.557 tỷ đồng/năm, với mức tăng bình quân khoảng 14%/năm. Đặc biệt trong năm 2025, Cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức mua nhập, bảo quản và xuất cấp khối lượng kỷ lục hàng dự trữ quốc gia.

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch mua lương thực được Thủ tướng Chính phủ giao, Cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức đấu thầu và hoàn thành mua nhập kho 500.000 tấn lương thực, gồm 420.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc. Đây là khối lượng mua nhập lớn nhất từ trước tới nay, tăng 127% so với năm 2024, thể hiện rõ sự chỉ đạo, điều hành đồng bộ, quyết liệt nhưng linh hoạt của ngành Dự trữ trong bối cảnh nhiệm vụ tăng mạnh.

Hằng năm, ngành Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp hàng trăm ngàn tấn lương thực, nhiều mặt hàng vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, vật tư nông nghiệp, trang thiết bị, phương tiện an ninh, quốc phòng và các chủng loại hàng hóa thiết yếu khác có giá trị hàng ngàn tỷ đồng.

Nâng tầm dự trữ quốc gia thành trụ cột chiến lược

Trước những biến động phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới và yêu cầu tự chủ kinh tế, dự trữ quốc gia đang chuyển mình mạnh mẽ: từ công cụ cứu trợ khẩn cấp trở thành “lá chắn” chiến lược, điều tiết thị trường và bảo đảm an ninh quốc gia.

Trong suốt thời gian qua, hệ thống dự trữ quốc gia của Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò “cứu hỏa” - hỗ trợ vật tư, thiết bị cho quốc phòng, an ninh và ứng phó thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có những biến động phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường dự trữ quốc gia, dự trữ ngoại hối như một trụ cột quan trọng của an ninh quốc gia, an ninh kinh tế và phát triển bền vững.

Chiến lược dự trữ quốc gia đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 4/2024. Tiếp đó, để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành văn bản pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm. Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15 đã chính thức được ban hành với nhiều chính sách đột phá nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và an sinh xã hội bền vững, mở ra một chương mới trong việc quản lý và sử dụng nguồn lực chiến lược của đất nước.

Theo quy định tại Điều 2 Luật Dự trữ quốc gia 2025, mục tiêu của dự trữ quốc gia đã được mở rộng và cụ thể hóa hơn bao giờ hết. Không dừng lại ở việc cứu đói hay khắc phục hậu quả thiên tai, dự trữ quốc gia giờ đây còn đóng vai trò là công cụ điều tiết thị trường hiệu quả. Việc huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực này giúp Nhà nước thực hiện tự chủ chiến lược, đảm bảo nền kinh tế vận hành ổn định theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong những giai đoạn thị trường có nhiều biến động bất thường.

Một trong những điểm sáng của luật mới nằm ở Điều 4 Luật Dự trữ quốc gia 2025 về chính sách của Nhà nước. Theo đó, dự trữ quốc gia sẽ được quản lý theo nguyên tắc tập trung, thống nhất nhưng vẫn đảm bảo sự phân cấp linh hoạt giữa các lĩnh vực và địa bàn. Đáng chú ý, Nhà nước ưu tiên đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Việc hiện đại hóa hệ thống kho bãi, áp dụng công nghệ bảo quản tiên tiến sẽ giúp giảm thiểu hao hụt và kéo dài thời gian sử dụng của hàng hóa dự trữ.

Luật cũng khẳng định chủ trương khuyến khích các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp tham gia vào hoạt động dự trữ quốc gia. Đây là bước đi quan trọng nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng thời tận dụng được hạ tầng và năng lực quản trị của khu vực tư nhân trong việc bảo quản hàng hóa chiến lược.

Với những thay đổi mang tính căn cơ, Luật Dự trữ quốc gia 2025 hứa hẹn sẽ tạo ra một hệ thống dự trữ linh hoạt, hiện đại và đủ sức ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp. Đây chính là nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên mới./.

Đức Minh
dự trữ quốc gia tự chủ chiến lược dự trữ nhà nước điều tiết kinh tế vĩ mô an toàn quốc gia

Bộ Tài chính xuất cấp hơn 73 tấn gạo hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh các xã biên giới tỉnh Lai Châu

Bộ Tài chính xuất cấp hơn 73 tấn gạo hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh các xã biên giới tỉnh Lai Châu

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 300.000 tấn gạo năm 2026

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 300.000 tấn gạo năm 2026

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Trọng trách lịch sử của chính sách tài khóa 2026 - 2030

(TBTCO) - Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/4 không chỉ là những bản kế hoạch định kỳ 5 năm, mà còn mang theo mình một trọng trách lịch sử. Đó là công cụ chủ lực trong chiến lược tăng trưởng, vừa dẫn dắt nguồn lực, thúc đẩy phát triển, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô trong một giai đoạn đầy tham vọng.
Kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% đến 30/6/2026

(TBTCO) - Thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu sẽ được kéo dài đến hết ngày 30/6/2026, theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 30/4/2026.
Hoàn thành xuất cấp hơn 5.117 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 3 tỉnh phía Bắc

(TBTCO) - Đến hết ngày 29/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI đã hoàn thành 100% kế hoạch xuất cấp (không thu tiền), vận chuyển, bàn giao hơn 5.117 tấn gạo từ nguồn nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 để hỗ trợ học sinh, học viên 3 tỉnh phía Bắc (Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn), học kỳ II năm học 2025 - 2026.
Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính như lĩnh vực chứng khoán, dịch vụ tài chính, quản lý bảo hiểm, quản lý giá, hải quan, kiểm toán được cắt giảm, đơn giản hóa, theo Nghị quyết số 24/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ.
Năm 2026: Phép thử của năng lực cải cách thể chế

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 phản ánh quyết tâm rất lớn của Việt Nam trong việc tạo đà cho giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, theo GS.TS Tô Trung Thành - Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2026 không chỉ là phép thử đối với năng lực điều hành kinh tế vĩ mô, mà còn là phép thử của cải cách thể chế. Việc đạt được mục tiêu tăng trưởng cao phụ thuộc lớn vào khả năng triển khai hiệu quả các cải cách thể chế, nâng cao chất lượng chính sách.
Nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng: Điều hộ kinh doanh mong chờ đã thành hiện thực

(TBTCO) - Ngày 29/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế được nâng lên 1 tỷ đồng thay cho ngưỡng dưới 500 triệu đồng. Ngưỡng doanh thu mới được áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Gỡ “điểm nghẽn” xử lý nhà, đất dôi dư: Cần cơ chế đặc thù để tăng tốc

(TBTCO) - Đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác hiệu quả hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy đang trở thành yêu cầu cấp bách. Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ do Bộ Tài chính soạn thảo và đang đưa ra lấy ý kiến rộng rãi đã đề xuất loạt cơ chế, chính sách đặc thù, tập trung tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, rút ngắn thủ tục và tăng phân cấp, qua đó hạn chế lãng phí và sớm đưa tài sản công vào khai thác.
Triển khai báo cáo KPIs dự án đầu tư công: Yêu cầu cập nhật, gửi báo cáo trước ngày 25 hàng tháng

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản số 5054/BTC-TĐĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và doanh nghiệp nhà nước khẩn trương triển khai báo cáo các chỉ số đo lường, theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công (KPIs), bảo đảm tích hợp với Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng