Đầu tư

Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Tiến Dũng

06:42 | 02/05/2026
(TBTCO) - Trong bức tranh phát triển mới của miền Bắc, vùng Đông Bắc đang nổi lên như một không gian kinh tế có sức bật mạnh mẽ, nơi hội tụ của công nghiệp, logistics, kinh tế biển, du lịch và thương mại cửa khẩu. Trong tiến trình đó, Quảng Ninh và Hải Phòng giữ vai trò hạt nhân, không chỉ bởi quy mô tăng trưởng cao mà còn nhờ khả năng kiến tạo hạ tầng, thu hút đầu tư và mở rộng liên kết vùng.
aa

Tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Những kết quả kinh tế - xã hội đạt được trong quý I/2026 cùng định hướng chiến lược đến năm 2030 cho thấy vùng Đông Bắc không còn phát triển theo từng địa phương riêng lẻ, mà đang từng bước chuyển sang mô hình liên kết chặt chẽ, bổ trợ chức năng và cùng hướng tới một cực tăng trưởng hiện đại, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Tại Quảng Ninh, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ở mức cao ngay từ đầu năm. Quý I/2026, GRDP của tỉnh ước tăng 9,81%, trong đó khu vực dịch vụ tăng 13,65%, công nghiệp và xây dựng tăng 8,21%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,80%. Đáng chú ý, công nghiệp tiếp tục giữ nhịp ổn định với sản lượng than đạt 10,73 triệu tấn, điện đạt 9,77 tỷ kWh; nhiều sản phẩm chế biến, chế tạo vượt xa kịch bản đề ra. Cùng với đó, du lịch phục hồi mạnh khi tổng lượng khách đạt 6,28 triệu lượt, doanh thu ước gần 15.687 tỷ đồng.

Hải Phòng được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế. Ảnh: Tiến Dũng

Không chỉ duy trì nhịp tăng trưởng, Quảng Ninh còn cho thấy năng lực điều hành kinh tế khá linh hoạt trong bối cảnh nhiều biến động bên ngoài. Dù chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu và chi phí xây dựng do tình hình thế giới phức tạp, tỉnh vẫn giữ được tiến độ đầu tư, giải ngân đầu tư công hơn 4.068 tỷ đồng tính đến hết tháng 3/2026, tương đương 21% kế hoạch giao đầu năm, cao hơn cùng kỳ. Thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt trên 77.900 tỷ đồng với 26 dự án mới và 3 dự án tăng vốn; vốn FDI ước đạt 215 triệu USD; số doanh nghiệp thành lập mới đạt 943 doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 13%, đồng thời triển khai hàng loạt đề án chiến lược như mô hình tăng trưởng mới, khu kinh tế số và tri thức tự do, khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng, cơ chế đặc thù cho đặc khu Vân Đồn.

Nếu Quảng Ninh nổi bật với lợi thế kinh tế biển, du lịch và cửa khẩu, thì Hải Phòng đang cho thấy vai trò trung tâm logistics, công nghiệp và cảng biển ngày càng rõ nét trong cấu trúc phát triển vùng Đông Bắc. Quý I/2026, thành phố ghi nhận 11/12 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kịch bản; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,9%; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt gần 69.500 tỷ đồng, tăng 13,5%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,1 tỷ USD; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 42,8 triệu tấn, tăng 11,1%; khách du lịch đạt 2,8 triệu lượt, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách lũy kế đến hết quý I đạt 58.460 tỷ đồng, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đạt 8.399 tỷ đồng, tương ứng 21,7% kế hoạch Thủ tướng giao.

Điểm đáng chú ý hơn là Hải Phòng không chỉ phát triển theo chiều rộng mà đang mở rộng không gian kinh tế bằng các dự án có tính chất liên vùng, tạo lực kéo cho toàn khu vực. Trong quý I/2026, thành phố đẩy nhanh hạ tầng kỹ thuật tại 24 cụm công nghiệp, thúc tiến các dự án chiến lược như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, phương án đầu tư trục kết nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình và định hình kết nối song trùng với tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Cùng lúc, Hải Phòng vẫn đặt trọng tâm vào phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng đô thị và khu kinh tế chuyên biệt.

Tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển liên vùng

Phát triển kinh tế vùng Đông Bắc hiện nay đã vượt ra ngoài câu chuyện tăng trưởng thuần túy để bước sang giai đoạn phát triển có chiều sâu hơn, đặt trong mối liên hệ giữa kinh tế, đô thị, môi trường và chất lượng sống. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng: Hải Phòng - Quảng Ninh được xác định là trung tâm kinh tế biển cạnh tranh quốc tế, do vậy, cần có cơ chế, chính sách đồng bộ giữa 2 địa phương, đây là yếu tố quan trọng để thu hút, huy động nguồn lực đầu tư.

Theo lãnh đạo thành phố Hải Phòng, cần có giải pháp ưu tiên liên kết phát triển các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và các đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Bạch Long Vỹ. Bên cạnh đó, có giải pháp cụ thể để phát triển các KCN trên địa bàn TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đảm bảo vừa có tính kế thừa, vừa có sự phát triển mới và tăng tính liên kết ngành, liên kết vùng; giải pháp kết nối phát triển giao thông, cảng biển, logistics, di sản, dịch vụ du lịch.

Có thể thấy, vùng Đông Bắc đang đứng trước một cơ hội lớn để bứt phá. Khi Quảng Ninh củng cố vị thế trung tâm du lịch biển, kinh tế cửa khẩu và công nghiệp xanh; Hải Phòng tiếp tục vươn lên như trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp hiện đại. Khi hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn chỉnh; khi các đề án kinh tế biển, đô thị thông minh, khu thương mại tự do và khu kinh tế số dần được định hình, thì triển vọng hình thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc là hoàn toàn có cơ sở. Phát triển kinh tế vùng Đông Bắc vì vậy không chỉ là mục tiêu riêng của một vài địa phương, mà là bài toán chiến lược của cả miền Bắc và cả nước. Nếu tiếp tục giữ được tư duy đột phá, cơ chế linh hoạt và quyết tâm hành động mạnh mẽ như hiện nay, vùng Đông Bắc hoàn toàn có thể trở thành không gian phát triển năng động, hiện đại, bền vững và có sức lan tỏa hàng đầu trong những năm tới.

Phát triển khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh thành trung tâm kinh tế biển

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị xác định tầm nhìn chiến lược nhằm biến khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm cỡ quốc tế và đóng vai trò là đầu tàu thúc đẩy phát triển cho toàn vùng Đồng bằng sông Hồng.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Hải Phòng thành trung tâm logistics hiện đại kết nối toàn cầu, trong khi Quảng Ninh được định hướng trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế gắn với các thương hiệu lớn trên thế giới. Để hiện thực hóa điều này, Nghị quyết nhấn mạnh việc ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ gồm hệ thống cảng biển nước sâu và đường cao tốc ven biển, đồng thời nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu thương mại tự do.

Đến năm 2045, Hải Phòng và Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ là động lực chính đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu có và thịnh vượng.
Hải Phòng sẽ tổ chức sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với vận hành chính quyền 2 cấp

Hải Phòng sẽ tổ chức sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với vận hành chính quyền 2 cấp

Quảng Ninh thí điểm mô hình Kiosk thông minh, thúc đẩy hành chính công số

Quảng Ninh thí điểm mô hình Kiosk thông minh, thúc đẩy hành chính công số

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Hà Nội trong kỷ nguyên mới: Khi tầm nhìn chiến lược gặp khát vọng phát triển

Hà Nội trong kỷ nguyên mới: Khi tầm nhìn chiến lược gặp khát vọng phát triển

(TBTCO) - Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm định hình một chiến lược phát triển dài hạn, không chỉ dựa trên tốc độ tăng trưởng mà còn hướng tới chất lượng, tính bền vững và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Những định hướng lớn từ Trung ương, cùng với hàng loạt chương trình hành động và dự án cụ thể, đang phác họa một diện mạo Thủ đô trong “kỷ nguyên mới” - nơi công nghệ, hạ tầng hiện đại và con người trở thành trung tâm của mọi chính sách.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.
Cuộc “tổng tấn công” phá bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

Cuộc “tổng tấn công” phá bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

(TBTCO) - Việc Chính phủ ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được ví như cuộc “tổng tấn công” đồng loạt vào những rào cản, điểm nghẽn trong môi trường kinh doanh. Qua đó, tạo một niềm tin mới, động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp.
Huế thông xe cầu vượt biển Thuận An, tiếp tục mở rộng đầu tư tiện ích

Huế thông xe cầu vượt biển Thuận An, tiếp tục mở rộng đầu tư tiện ích

(TBTCO) - Sáng 30/4, cầu vượt cửa biển Thuận An - cây cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung nằm trên tuyến ven biển Việt Nam thuộc đoạn qua TP. Huế chính thức thông xe kĩ thuật.
Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

(TBTCO) - 163 văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung đồng bộ, theo đó, 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ, nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa.
Quảng Ngãi xử lý dứt điểm dự án ngoài ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư

Quảng Ngãi xử lý dứt điểm dự án ngoài ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư

(TBTCO) - Trước tình trạng nhiều dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, Quảng Ngãi đang triển khai rà soát toàn diện, đánh giá từng trường hợp để xử lý dứt điểm, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư.
TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công hàng loạt dự án lớn

TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công hàng loạt dự án lớn

(TBTCO) - Sáng 29/4, TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công và trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư hàng loạt dự án quy mô đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, nhân kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam vào đầu tháng 5

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam vào đầu tháng 5

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao ngày 28/4 cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3/5/2026.
Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng