Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Những kết quả kinh tế - xã hội đạt được trong quý I/2026 cùng định hướng chiến lược đến năm 2030 cho thấy vùng Đông Bắc không còn phát triển theo từng địa phương riêng lẻ, mà đang từng bước chuyển sang mô hình liên kết chặt chẽ, bổ trợ chức năng và cùng hướng tới một cực tăng trưởng hiện đại, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Tại Quảng Ninh, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ở mức cao ngay từ đầu năm. Quý I/2026, GRDP của tỉnh ước tăng 9,81%, trong đó khu vực dịch vụ tăng 13,65%, công nghiệp và xây dựng tăng 8,21%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,80%. Đáng chú ý, công nghiệp tiếp tục giữ nhịp ổn định với sản lượng than đạt 10,73 triệu tấn, điện đạt 9,77 tỷ kWh; nhiều sản phẩm chế biến, chế tạo vượt xa kịch bản đề ra. Cùng với đó, du lịch phục hồi mạnh khi tổng lượng khách đạt 6,28 triệu lượt, doanh thu ước gần 15.687 tỷ đồng.

Hải Phòng được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế. Ảnh: Tiến Dũng

Không chỉ duy trì nhịp tăng trưởng, Quảng Ninh còn cho thấy năng lực điều hành kinh tế khá linh hoạt trong bối cảnh nhiều biến động bên ngoài. Dù chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu và chi phí xây dựng do tình hình thế giới phức tạp, tỉnh vẫn giữ được tiến độ đầu tư, giải ngân đầu tư công hơn 4.068 tỷ đồng tính đến hết tháng 3/2026, tương đương 21% kế hoạch giao đầu năm, cao hơn cùng kỳ. Thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt trên 77.900 tỷ đồng với 26 dự án mới và 3 dự án tăng vốn; vốn FDI ước đạt 215 triệu USD; số doanh nghiệp thành lập mới đạt 943 doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 13%, đồng thời triển khai hàng loạt đề án chiến lược như mô hình tăng trưởng mới, khu kinh tế số và tri thức tự do, khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng, cơ chế đặc thù cho đặc khu Vân Đồn.

Nếu Quảng Ninh nổi bật với lợi thế kinh tế biển, du lịch và cửa khẩu, thì Hải Phòng đang cho thấy vai trò trung tâm logistics, công nghiệp và cảng biển ngày càng rõ nét trong cấu trúc phát triển vùng Đông Bắc. Quý I/2026, thành phố ghi nhận 11/12 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kịch bản; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,9%; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt gần 69.500 tỷ đồng, tăng 13,5%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,1 tỷ USD; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 42,8 triệu tấn, tăng 11,1%; khách du lịch đạt 2,8 triệu lượt, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách lũy kế đến hết quý I đạt 58.460 tỷ đồng, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đạt 8.399 tỷ đồng, tương ứng 21,7% kế hoạch Thủ tướng giao.

Điểm đáng chú ý hơn là Hải Phòng không chỉ phát triển theo chiều rộng mà đang mở rộng không gian kinh tế bằng các dự án có tính chất liên vùng, tạo lực kéo cho toàn khu vực. Trong quý I/2026, thành phố đẩy nhanh hạ tầng kỹ thuật tại 24 cụm công nghiệp, thúc tiến các dự án chiến lược như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, phương án đầu tư trục kết nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình và định hình kết nối song trùng với tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Cùng lúc, Hải Phòng vẫn đặt trọng tâm vào phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng đô thị và khu kinh tế chuyên biệt.

Tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển liên vùng

Phát triển kinh tế vùng Đông Bắc hiện nay đã vượt ra ngoài câu chuyện tăng trưởng thuần túy để bước sang giai đoạn phát triển có chiều sâu hơn, đặt trong mối liên hệ giữa kinh tế, đô thị, môi trường và chất lượng sống. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng: Hải Phòng - Quảng Ninh được xác định là trung tâm kinh tế biển cạnh tranh quốc tế, do vậy, cần có cơ chế, chính sách đồng bộ giữa 2 địa phương, đây là yếu tố quan trọng để thu hút, huy động nguồn lực đầu tư.

Theo lãnh đạo thành phố Hải Phòng, cần có giải pháp ưu tiên liên kết phát triển các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và các đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Bạch Long Vỹ. Bên cạnh đó, có giải pháp cụ thể để phát triển các KCN trên địa bàn TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đảm bảo vừa có tính kế thừa, vừa có sự phát triển mới và tăng tính liên kết ngành, liên kết vùng; giải pháp kết nối phát triển giao thông, cảng biển, logistics, di sản, dịch vụ du lịch.

Có thể thấy, vùng Đông Bắc đang đứng trước một cơ hội lớn để bứt phá. Khi Quảng Ninh củng cố vị thế trung tâm du lịch biển, kinh tế cửa khẩu và công nghiệp xanh; Hải Phòng tiếp tục vươn lên như trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp hiện đại. Khi hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn chỉnh; khi các đề án kinh tế biển, đô thị thông minh, khu thương mại tự do và khu kinh tế số dần được định hình, thì triển vọng hình thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc là hoàn toàn có cơ sở. Phát triển kinh tế vùng Đông Bắc vì vậy không chỉ là mục tiêu riêng của một vài địa phương, mà là bài toán chiến lược của cả miền Bắc và cả nước. Nếu tiếp tục giữ được tư duy đột phá, cơ chế linh hoạt và quyết tâm hành động mạnh mẽ như hiện nay, vùng Đông Bắc hoàn toàn có thể trở thành không gian phát triển năng động, hiện đại, bền vững và có sức lan tỏa hàng đầu trong những năm tới.