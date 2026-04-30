Huế thông xe cầu vượt biển Thuận An, tiếp tục mở rộng đầu tư tiện ích

Hà Minh

16:03 | 30/04/2026
(TBTCO) - Sáng 30/4, cầu vượt cửa biển Thuận An - cây cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung nằm trên tuyến ven biển Việt Nam thuộc đoạn qua TP. Huế chính thức thông xe kĩ thuật.
Đến thời điểm này, công trình cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như thảm bê tông nhựa mặt cầu, hệ thống điện chiếu sáng, lan can, biển báo và sơn kẻ phân làn giao thông đưa vào khai thác bước đầu.

Các hạng mục còn lại như vỉa hè, hệ thống thoát nước cuối tuyến sẽ tiếp tục được hoàn thiện, dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào ngày 30/6 tới.

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An được khởi công ngày 24/3/2022, theo kế hoạch hoàn thành vào ngày 23/3/2025. Tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng, tiến độ dự án bị kéo dài đến nay.

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây lắp hơn 2.088 tỷ đồng.

Đến nay, nguồn vốn đã bố trí khoảng 2.483 tỉ đồng, lũy kế giải ngân đạt trên 2.230 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, dự án tiếp tục triển khai hoàn thiện thảm bê tông nhựa lớp thứ 2 đoạn đường 1B phía Nam cầu; thi công đoạn dài khoảng 200 m từ đường Hồ Văn Đỗ đến nút giao Quốc lộ 49 để chính thức hoàn thành dự án, đưa công trình vào sử dụng.

Công trình có điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A - 49B có tổng chiều dài tuyến khoảng 7,785km, trong đó phần cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36km và phần đường bộ dài khoảng 5,3km.

Chủ đầu tư là Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế. Liên danh nhà thầu thi công gồm: Công ty CP Xây dựng Tân Nam, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Công ty CP 479 Hòa Bình.

Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An được tiếp tục đầu tư nhằm mở rộng tiện ích tạo điểm nhấn trên tuyến đường ven biển và cầu vượt biển Thuận An

Liên quan đến dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt biển Thuận An, TP. Huế vừa phê duyệt đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, với tổng vốn gần 117,85 tỷ đồng ở khu vực phía Nam cầu vượt cửa biển, tiếp giáp đường này.

Mục tiêu trọng tâm là phát triển đô thị theo hướng mở rộng ra biển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, dự án hướng tới phát triển du lịch bền vững, khai thác hiệu quả quỹ đất ven biển, góp phần tăng nguồn thu từ du lịch, dịch vụ và bất động sản, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Dự án với tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 14,48 ha, trong đó khu vực xây dựng chính khoảng 1,42 ha. Điểm nhấn là khu trung tâm gồm quảng trường và hệ thống công viên đa chức năng. Tổng thể mặt bằng được chia thành 3 khu chức năng chính, gồm: khu quảng trường (khu A), công viên 1 (khu B) và công viên 2 (khu C), kết nối bằng hệ thống giao thông nội bộ và cầu đi bộ, điểm nhấn kiến trúc của toàn khu.

Quảng trường có diện tích hơn 5.000 m², được lát đá granite kết hợp mảng xanh, tích hợp hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước và tuyến kè bảo vệ dài khoảng 190 m. Đây sẽ là không gian mở hướng ra biển, phục vụ tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội của địa phương.

Hai khu công viên với tổng diện tích hơn 3.400 m² được bố trí các tiện ích như bãi đỗ xe, nhà dịch vụ, sân vườn nội bộ, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và nghỉ ngơi cho người dân, du khách./.

Ngày 1/1/2025, Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của cả nước. Trước thời điểm này, Huế liên tiếp được Trung ương đầu tư và thực hiện đầu tư nhiều dự án hạ tầng kết nối trọng điểm, như: cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hòa Liên; Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An; cầu và đường Nguyễn Hoàng vượt sông Hương; Vành đai 3. Sắp tới, 3 cây cầu vượt phá Tam Giang nối Phú Vang - Phú Vinh, Phú Vang - Vinh Lộc và Quảng Điền - Phong Quảng cũng được đầu tư với tổng nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng. Giai đoạn 2026 - 2030, Huế sẽ tiếp tục đầu tư các cây cầu vùng ven biển, đầm phá, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kinh tế biển và du lịch.
