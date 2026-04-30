Lãi trước thuế quý I/2026 của NCB tăng hơn 43%

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã công bố Báo cáo tài chính quý I/2026. Theo đó, ngay từ quý đầu tiên của năm 2026, NCB đã ghi nhận những kết quả ấn tượng. Tổng tài sản tại ngày 31/3/2026 đạt gần 173.504 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 216 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 151 tỷ đồng của quý I/2025, tương ứng với mức tăng trưởng 43%.

Các hoạt động kinh doanh chính đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt hơn 792 tỷ đồng, tăng gần 57%, lãi từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 108 tỷ đồng, tăng gần 270% so với cùng kỳ năm trước. Tổng huy động vốn cuối quý I/2026 (bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) cũng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 6% so với cuối năm 2025, đạt gần 139.110 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2026, tổng cho vay khách hàng của NCB đạt hơn 116.876 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 20% so với 31/12/2025. Tỷ lệ và cơ cấu nợ xấu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ cho thấy NCB đang kiểm soát tốt chất lượng danh mục cho vay và thực hiện hiệu quả các giải pháp xử lý nợ theo đúng lộ trình phương án cơ cấu lại (PACCL).

So với mục tiêu kinh doanh 2026, NCB đã hoàn thành 91% kế hoạch tổng tài sản. Các chỉ tiêu cho vay khách hàng và huy động vốn cũng hoàn thành lần lượt 89% và 88% kế hoạch đã đặt ra trong 2026.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của NCB đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng tài sản đạt 189.912 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2025. Huy động khách hàng mục tiêu đạt 158.685 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2025. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 15.312 tỷ đồng, tăng 33% so với cuối năm 2025 và nâng tỷ lệ CASA/Tổng tiền gửi lên 9,6%.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu dư nợ cho vay đạt 131.686 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với 2025 và lợi nhuận trước PACCL đạt 1.416 tỷ đồng, tăng 49% so với thực hiện năm 2025. NCB cam kết sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện theo lộ trình PACCL nhằm hoàn thành sớm PACCL và hướng tới phát triển bền vững./.