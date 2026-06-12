Ngân hàng - Bảo hiểm

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch

18:18 | 12/06/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở và chính thức khai trương hoạt động các phòng giao dịch (PGD) trực thuộc.
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Căn cứ văn bản số 3383/KV2-GS2 ngày 22/04/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 2 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Long Khánh (nay là PGD Hưng Long); Văn bản số 4185/KV2-GS2 ngày 13/05/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 2 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Bình Chánh (nay là PGD Vĩnh Lộc); Văn bản số 5052/KV2-GS2 ngày 04/06/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 2 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Bình Tân.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) thông báo về việc thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở và chính thức khai trương hoạt động các phòng giao dịch (PGD) trực thuộc, cụ thể như sau:

STT

Tên đơn vị

Thông tin cũ

Thông tin mới

Ngày hoạt động tại địa điểm mới

1

PGD Hưng Long

(Tên cũ: PGD Long Khánh)

Địa chỉ: Phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (nay thuộc phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai).

Địa chỉ: Khu phố 06 (thửa đất số 550 - 551 tờ bản đồ số 26), phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai.

22/06/2026

2

PGD Vĩnh Lộc

(Tên cũ: PGD Bình Chánh)

Địa chỉ: Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (nay thuộc xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Địa chỉ: Số D19/16C, xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh.

24/06/2026

3

PGD Bình Tân

(Tên gọi không thay đổi)

Địa chỉ: Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 206-208 đường số 7 và thửa đất số 574-287, tờ bản đồ số 09, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh.

25/06/2026

Nhân dịp khai trương hoạt động tại các không gian giao dịch mới khang trang, hiện đại và tọa lạc tại các vị trí giao thông thuận tiện, khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ tại Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại sẽ nhận được những phần quà tri ân đặc biệt thay lời cảm ơn chân thành từ MBV./.

MBV
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Cập nhật: 12/06/2026 18:30

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