Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

Theo Cục Quản lý dược, lô sản phẩm bị thu hồi là xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh (nhãn hàng Tabame Pro), quy cách hộp 1 chai 400 ml, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 23/25/CBMP-QN, số lô 300326, ngày sản xuất 30/3/2026, hạn sử dụng 30/3/2029.

Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty TNHH Dược phẩm Xanh ĐT sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cho thấy, mẫu sản phẩm được lấy tại kho của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Vạn Phước (TP. Hồ Chí Minh) không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh nhãn hàng Tabame Pro không đạt chất lượng. Ảnh minh họa.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm, Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nêu trên.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm vi phạm và trả lại cơ sở cung ứng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp liên quan, Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh và Công ty TNHH Dược phẩm Xanh ĐT khẩn trương thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định về chất lượng, gửi báo cáo về Cục trước ngày 20/8/2026.