Pháp luật

Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
19:53 | 27/07/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh (nhãn hàng Tabame Pro), do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
aa
Thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Kencare Việt Nam

Theo Cục Quản lý dược, lô sản phẩm bị thu hồi là xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh (nhãn hàng Tabame Pro), quy cách hộp 1 chai 400 ml, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 23/25/CBMP-QN, số lô 300326, ngày sản xuất 30/3/2026, hạn sử dụng 30/3/2029.

Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty TNHH Dược phẩm Xanh ĐT sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cho thấy, mẫu sản phẩm được lấy tại kho của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Vạn Phước (TP. Hồ Chí Minh) không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng
Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh nhãn hàng Tabame Pro không đạt chất lượng. Ảnh minh họa.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm, Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nêu trên.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm vi phạm và trả lại cơ sở cung ứng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp liên quan, Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh và Công ty TNHH Dược phẩm Xanh ĐT khẩn trương thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định về chất lượng, gửi báo cáo về Cục trước ngày 20/8/2026.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan. Kết quả kiểm tra, xử lý phải được báo cáo về Cục Quản lý dược trước ngày 5/9/2026.
Văn Nam
Từ khóa:
thu hồi thu hồi sản phẩm xông tắm gội bà mẹ sau sinh cục quản lý dược kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thu hồi toàn quốc quản lý mỹ phẩm

Bài liên quan

Thuế TP. Hải Phòng thu hồi 8.500 tỷ đồng nợ thuế trong nửa đầu năm

Thuế TP. Hải Phòng thu hồi 8.500 tỷ đồng nợ thuế trong nửa đầu năm

Cục Quản lý dược xử phạt Công ty Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng

Cục Quản lý dược xử phạt Công ty Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng

Thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Kencare Việt Nam

Thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Kencare Việt Nam

Dành cho bạn

Chứng khoán phái sinh ngày 27/7: Chênh lệch dương duy trì khi VN30 lùi sát 1.800 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 27/7: Chênh lệch dương duy trì khi VN30 lùi sát 1.800 điểm

Loạt công ty chứng khoán "bung" kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Loạt công ty chứng khoán "bung" kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Ngành Hải quan lan tỏa đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”

Ngành Hải quan lan tỏa đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Chiến dịch 500 ngày đêm: Gần 1.500 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

Chiến dịch 500 ngày đêm: Gần 1.500 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

EU gia tăng các biện pháp SPS, doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động thích ứng

EU gia tăng các biện pháp SPS, doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động thích ứng

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh triển khai Luật Thương mại điện tử, thúc đẩy môi trường kinh doanh số

TP. Hồ Chí Minh triển khai Luật Thương mại điện tử, thúc đẩy môi trường kinh doanh số

(TBTCO) - Với quy mô thương mại điện tử ước đạt khoảng 12 tỷ USD trong năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng trên hai con số, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai Luật Thương mại điện tử nhằm giúp doanh nghiệp thực thi đúng quy định, bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

(TBTCO) - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh vì chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Thêm ba lãnh đạo của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Thêm ba lãnh đạo của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vừa công bố thông tin bất thường về việc 3 lãnh đạo của doanh nghiệp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Huế: 11 doanh nghiệp khai thác khoáng sản bị yêu cầu khắc phục sai sót

Huế: 11 doanh nghiệp khai thác khoáng sản bị yêu cầu khắc phục sai sót

(TBTCO) - Kết luận thanh tra của Thanh tra TP. Huế về quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn TP. Huế chỉ rõ, có 11 mỏ, đơn vị khai thác không gửi Thông báo cho cơ quan thuế về phương pháp xác định giá tính thuế đối với từng loại tài nguyên khai thác, đồng thời yêu cầu các đơn vị này khắc phục sai sót.
Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

(TBTCO) - Chỉ sau thời gian ngắn kể từ khi Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua, Hà Nội đã khẩn trương hoàn thiện hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù. Với 59 nghị quyết của HĐND thành phố cùng 10 quyết định của UBND thành phố đã được ban hành, Thủ đô đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo nền tảng để Luật Thủ đô nhanh chóng phát huy hiệu quả trong thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

(TBTCO) - Trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp triệt phá liên tiếp 4 vụ án, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến, 6 kg ma túy đá cùng 1 khẩu súng quân dụng và 121 viên đạn.
Hải quan chủ động vào cuộc triệt phá 257 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chủ động vào cuộc triệt phá 257 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan đã phát hiện, xử lý 257 vụ vi phạm; khởi tố và kiến nghị khởi tố 11 vụ án. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quan trong đấu tranh với buôn lậu, tội phạm ma túy và các hành vi gian lận trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Thuế TP. Hà Nội: Vạch trần nhiều hành vi gian lận thuế

Thuế TP. Hà Nội: Vạch trần nhiều hành vi gian lận thuế

(TBTCO) - Qua phân tích, đối chiếu dữ liệu, Thuế TP. Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp có chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế phát sinh và doanh thu kê khai; nhận diện các trường hợp người nộp thuế sử dụng nhiều phần mềm để che giấu doanh thu. Cá biệt đã phát hiện những trường hợp doanh nghiệp, cá nhân có mức chênh lệch doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Vicostone chủ động quản trị rủi ro, tối ưu hóa hoạt động

Vicostone chủ động quản trị rủi ro, tối ưu hóa hoạt động

Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

Thuế TP. Cần Thơ tăng cường quản lý thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản

Thuế TP. Cần Thơ tăng cường quản lý thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản

ABIC hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng, hưởng lợi từ lãi suất tiền gửi tăng

ABIC hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng, hưởng lợi từ lãi suất tiền gửi tăng

Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Đậu tương ghi nhận 4/5 phiên tăng giá trong tuần

Đậu tương ghi nhận 4/5 phiên tăng giá trong tuần

Doanh thu quý II của Masan Consumer đạt trên 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 10%

Doanh thu quý II của Masan Consumer đạt trên 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 10%

VIB lãi trước thuế gần 5.200 tỷ đồng sau 6 tháng, dư nợ cho vay tiến sát 400 nghìn tỷ đồng

VIB lãi trước thuế gần 5.200 tỷ đồng sau 6 tháng, dư nợ cho vay tiến sát 400 nghìn tỷ đồng

Chứng khoán ngày 27/7: Áp lực bán dâng cao, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

Chứng khoán ngày 27/7: Áp lực bán dâng cao, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc

Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 25/7: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước tiếp đà giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 25/7: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước tiếp đà giảm sâu

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương