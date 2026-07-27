Thuế TP. Cần Thơ tăng cường quản lý thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản

Theo thông tin từ Thuế TP. Cần Thơ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong thời gian tới là tăng cường quản lý các lĩnh vực có rủi ro cao về quản lý thuế, nhất là thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản.

Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cơ quan Thuế đã phối hợp với các văn phòng công chứng rà soát các trường hợp có chênh lệch giữa hợp đồng chuyển nhượng và phụ lục hợp đồng từ năm 2020 đến nay. Lũy kế đến hết tháng 6/2026, Thuế TP. Cần Thơ đã tiếp nhận 5.812 hồ sơ do các văn phòng công chứng cung cấp.

Cán bộ Thuế TP. Cần Thơ hướng dẫn người nộp thuế kê khai thông tin. Ảnh: Thuế TP. Cần Thơ.

Riêng trong tháng 6/2026, cơ quan Thuế đã xử lý 81 hồ sơ, số tiền nộp ngân sách đạt hơn 14,8 tỷ đồng. Tính từ năm 2022 đến hết tháng 6/2026, ngành Thuế TP. Cần Thơ đã xử lý 1.428 hồ sơ, chuyển cơ quan công an 348 hồ sơ có dấu hiệu vi phạm; tổng số tiền truy thu và xử phạt nộp ngân sách đạt hơn 180,5 tỷ đồng.

Đối với hoạt động thương mại điện tử, thương mại xuyên biên giới và kinh doanh trên nền tảng số, Thuế TP. Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế. Đồng thời, đẩy mạnh quản lý hóa đơn điện tử nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng nhập lậu và trốn thuế.

“Hiện toàn thành phố có 3.002 người nộp thuế thuộc diện quản lý đối với hoạt động thương mại điện tử, gồm 264 tổ chức và 2.738 hộ, cá nhân kinh doanh” - đại diện Thuế TP. Cần Thơ chia sẻ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, doanh thu phát sinh từ hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn đạt khoảng 1.034 tỷ đồng, số thuế đã thu đạt 6,255 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng đạt 3,671 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 1,675 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân đạt 580 triệu đồng và các khoản thu khác 329 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Thuế TP. Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 10% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu này, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến sản xuất kinh doanh, đánh giá tác động của các chính sách thuế mới, tăng cường phân tích, dự báo nguồn thu và khai thác các khoản thu còn dư địa; đồng thời quản lý chặt các lĩnh vực có rủi ro cao như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản.

Song song đó, cơ quan Thuế sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện các chính sách thuế mới; đẩy mạnh hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp khi bỏ phương thức thuế khoán; tăng cường hỗ trợ sử dụng hóa đơn điện tử, giao dịch điện tử và các ứng dụng số trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngành Thuế TP. Cần Thơ cũng sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát rủi ro, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn thuế; tăng cường quản lý nợ thuế, thu hồi các khoản nợ có khả năng thu, đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.