Doanh thu quý II của Masan Consumer đạt trên 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 10%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã CK: MCH), doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 7.165 tỷ đồng, tăng 14,2% so với mức 6.275,5 tỷ đồng ở cùng kỳ năm 2025. Do giá vốn hàng bán tăng 13,3%, lên mức 3.972 tỷ đồng, lợi nhuận gộp trong kỳ ghi nhận đạt 3.193,1 tỷ đồng, tăng 15,3% so với con số 2.769 tỷ đồng của quý II/2025.

Doanh thu hoạt động tài chính của Masan Consumer tăng 25,2%, lên 336,7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 40,6%, lên 184,4 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 167,3 tỷ đồng, tăng 38,7%. Chi phí bán hàng tăng 19,8%, lên mức 1.385,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 5%, lên 243,2 tỷ đồng, còn phần lãi từ công ty liên kết mang về 25,6 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý II/2026 của Masan Consumer. Nguồn: BCTC Masan Consumer.

Sau khi trừ đi các chi phí và khoản lỗ từ hoạt động khác là 3 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế quý II/2026 của Masan Consumer đạt 1.739,6 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 39,7%, lên 232,9 tỷ đồng và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ghi nhận 22,4 tỷ đồng, đưa lợi nhuận sau thuế quý II/2026 đạt 1.484,3 tỷ đồng, tăng 10,2% so với mức 1.347,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý II/2026, Masan Consumer cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ doanh thu thuần và thu nhập tài chính đều cải thiện. Cụ thể, doanh thu thuần tăng 14% so với cùng kỳ, với hầu hết các ngành hàng đều ghi nhận tăng trưởng, bao gồm gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình.

Bên cạnh đó, thu nhập tài chính thuần tăng 10%, chủ yếu nhờ thu nhập lãi từ chứng khoán kinh doanh và các hoạt động đầu tư khác gia tăng. Theo đại diện Masan Consumer, chi phí hoạt động tăng chủ yếu do tập đoàn chủ động đẩy mạnh đầu tư cho các hoạt động quảng bá và khuyến mãi nhằm củng cố các thương hiệu chủ lực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất lũy kế của Masan Consumer đạt 15.637,3 tỷ đồng, tăng 13,6% so với mức 13.764,5 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025, kéo theo lợi nhuận gộp lũy kế tăng 14%, lên mức 7.149,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu tài chính đạt 653,9 tỷ đồng, tăng 24,5%; chi phí tài chính đạt 343,6 tỷ đồng, tăng 21,5%; chi phí bán hàng ghi nhận 3.187,2 tỷ đồng, tăng 18,4%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,3%, lên 492,1 tỷ đồng và phần lãi từ công ty liên kết đạt 50,9 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, MCH ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.828,5 tỷ đồng, tăng 13,2% so với mức 3.383,6 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành lũy kế là 559 tỷ đồng và lợi ích thuế hoãn lại là 14,9 tỷ đồng, giúp lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đạt 3.284,4 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 3.249 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đạt 2.510 đồng.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của Masan Consumer ghi nhận ở mức 33.634,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 15,1%, còn 15.090,9 tỷ đồng, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 43,9% từ 8.297,1 tỷ đồng xuống còn 4.656 tỷ đồng (bao gồm 223,6 tỷ đồng tiền mặt và 4.432,4 tỷ đồng tương đương tiền).

Ở chiều ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 8,4%, lên 5.236 tỷ đồng (gồm 2.341 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh và 2.895 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn), các khoản phải thu ngắn hạn tăng 3,1% lên 1.641,8 tỷ đồng, còn hàng tồn kho tăng 15,5% lên 3.344 tỷ đồng, sau khi trừ dự phòng giảm giá 34,4 tỷ đồng.

Đối với tài sản dài hạn, chỉ tiêu này tăng 14,7%, lên mức 18.543,4 tỷ đồng, nhờ đầu tư tài chính dài hạn (tiền gửi dài hạn) tăng 31,1%, lên 9.810,2 tỷ đồng và tài sản cố định tăng 5,7%, lên 5.547,3 tỷ đồng, trong khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm xuống còn 686,4 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của MCH tính đến cuối tháng 6/2026 giảm 6,2% so với đầu năm, còn 14.329 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm 7,1%, xuống 11.738,7 tỷ đồng, với vay ngắn hạn giảm từ 7.169,3 tỷ đồng xuống 6.556,5 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 2.523,9 tỷ đồng xuống 1.957,8 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn là 2.361 tỷ đồng. Nợ dài hạn giảm 1,5%, còn 2.590,3 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn (chiếm 2.394,5 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 3,4% so với thời điểm 1/1/2026, lên mức 19.305,2 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 4.961,7 tỷ đồng lên 5.568,9 tỷ đồng, bên cạnh vốn cổ phần giữ ở mức 12.944,9 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần đạt 387,7 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 27/7, cổ phiếu MCH có giá 137.500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Masan Consumer hiện đạt hơn 179.768 tỷ đồng./.