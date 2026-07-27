Chứng khoán

Doanh thu quý II của Masan Consumer đạt trên 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 10%

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
18:17 | 27/07/2026
(TBTCO) - Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 cho thấy, Masan Consumer đạt doanh thu thuần 7.165 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.484 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,2% và 10,2% so với cùng kỳ năm trước.
aa

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã CK: MCH), doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 7.165 tỷ đồng, tăng 14,2% so với mức 6.275,5 tỷ đồng ở cùng kỳ năm 2025. Do giá vốn hàng bán tăng 13,3%, lên mức 3.972 tỷ đồng, lợi nhuận gộp trong kỳ ghi nhận đạt 3.193,1 tỷ đồng, tăng 15,3% so với con số 2.769 tỷ đồng của quý II/2025.

Doanh thu hoạt động tài chính của Masan Consumer tăng 25,2%, lên 336,7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 40,6%, lên 184,4 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 167,3 tỷ đồng, tăng 38,7%. Chi phí bán hàng tăng 19,8%, lên mức 1.385,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 5%, lên 243,2 tỷ đồng, còn phần lãi từ công ty liên kết mang về 25,6 tỷ đồng.

Doanh thu quý II của Masan Consumer đạt trên 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 10%
Kết quả kinh doanh quý II/2026 của Masan Consumer. Nguồn: BCTC Masan Consumer.

Sau khi trừ đi các chi phí và khoản lỗ từ hoạt động khác là 3 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế quý II/2026 của Masan Consumer đạt 1.739,6 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 39,7%, lên 232,9 tỷ đồng và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ghi nhận 22,4 tỷ đồng, đưa lợi nhuận sau thuế quý II/2026 đạt 1.484,3 tỷ đồng, tăng 10,2% so với mức 1.347,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý II/2026, Masan Consumer cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ doanh thu thuần và thu nhập tài chính đều cải thiện. Cụ thể, doanh thu thuần tăng 14% so với cùng kỳ, với hầu hết các ngành hàng đều ghi nhận tăng trưởng, bao gồm gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình.

Bên cạnh đó, thu nhập tài chính thuần tăng 10%, chủ yếu nhờ thu nhập lãi từ chứng khoán kinh doanh và các hoạt động đầu tư khác gia tăng. Theo đại diện Masan Consumer, chi phí hoạt động tăng chủ yếu do tập đoàn chủ động đẩy mạnh đầu tư cho các hoạt động quảng bá và khuyến mãi nhằm củng cố các thương hiệu chủ lực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất lũy kế của Masan Consumer đạt 15.637,3 tỷ đồng, tăng 13,6% so với mức 13.764,5 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025, kéo theo lợi nhuận gộp lũy kế tăng 14%, lên mức 7.149,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu tài chính đạt 653,9 tỷ đồng, tăng 24,5%; chi phí tài chính đạt 343,6 tỷ đồng, tăng 21,5%; chi phí bán hàng ghi nhận 3.187,2 tỷ đồng, tăng 18,4%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,3%, lên 492,1 tỷ đồng và phần lãi từ công ty liên kết đạt 50,9 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, MCH ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.828,5 tỷ đồng, tăng 13,2% so với mức 3.383,6 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành lũy kế là 559 tỷ đồng và lợi ích thuế hoãn lại là 14,9 tỷ đồng, giúp lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đạt 3.284,4 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 3.249 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đạt 2.510 đồng.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của Masan Consumer ghi nhận ở mức 33.634,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 15,1%, còn 15.090,9 tỷ đồng, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 43,9% từ 8.297,1 tỷ đồng xuống còn 4.656 tỷ đồng (bao gồm 223,6 tỷ đồng tiền mặt và 4.432,4 tỷ đồng tương đương tiền).

Ở chiều ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 8,4%, lên 5.236 tỷ đồng (gồm 2.341 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh và 2.895 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn), các khoản phải thu ngắn hạn tăng 3,1% lên 1.641,8 tỷ đồng, còn hàng tồn kho tăng 15,5% lên 3.344 tỷ đồng, sau khi trừ dự phòng giảm giá 34,4 tỷ đồng.

Đối với tài sản dài hạn, chỉ tiêu này tăng 14,7%, lên mức 18.543,4 tỷ đồng, nhờ đầu tư tài chính dài hạn (tiền gửi dài hạn) tăng 31,1%, lên 9.810,2 tỷ đồng và tài sản cố định tăng 5,7%, lên 5.547,3 tỷ đồng, trong khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm xuống còn 686,4 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của MCH tính đến cuối tháng 6/2026 giảm 6,2% so với đầu năm, còn 14.329 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm 7,1%, xuống 11.738,7 tỷ đồng, với vay ngắn hạn giảm từ 7.169,3 tỷ đồng xuống 6.556,5 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 2.523,9 tỷ đồng xuống 1.957,8 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn là 2.361 tỷ đồng. Nợ dài hạn giảm 1,5%, còn 2.590,3 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn (chiếm 2.394,5 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 3,4% so với thời điểm 1/1/2026, lên mức 19.305,2 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 4.961,7 tỷ đồng lên 5.568,9 tỷ đồng, bên cạnh vốn cổ phần giữ ở mức 12.944,9 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần đạt 387,7 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 27/7, cổ phiếu MCH có giá 137.500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Masan Consumer hiện đạt hơn 179.768 tỷ đồng./.

Thu Hương
Từ khóa:
Masan Consumer mch Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan tiêu dung kết quả kinh doanh quý ii lợi nhuận doanh thu

Bài liên quan

BSR lập kỷ lục sản lượng và doanh thu so với kế hoạch

BSR lập kỷ lục sản lượng và doanh thu so với kế hoạch

Sản lượng tiêu thụ giảm gần 58%, lợi nhuận Phân bón Bình Điền lao dốc

Sản lượng tiêu thụ giảm gần 58%, lợi nhuận Phân bón Bình Điền lao dốc

Hà Nội đặt mục tiêu khai thác hiệu quả 3 động lực tăng trưởng: sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu

Hà Nội đặt mục tiêu khai thác hiệu quả 3 động lực tăng trưởng: sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu

Dành cho bạn

Ngành Hải quan lan tỏa đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”

Ngành Hải quan lan tỏa đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Chiến dịch 500 ngày đêm: Gần 1.500 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

Chiến dịch 500 ngày đêm: Gần 1.500 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

EU gia tăng các biện pháp SPS, doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động thích ứng

EU gia tăng các biện pháp SPS, doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động thích ứng

Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận hoàn thành hơn 73% dự toán thu ngân sách năm 2026

Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận hoàn thành hơn 73% dự toán thu ngân sách năm 2026

Lập hàng rào sở hữu trí tuệ để giữ thị trường xuất khẩu

Lập hàng rào sở hữu trí tuệ để giữ thị trường xuất khẩu

Đọc thêm

PVI sắp cán đích kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng, danh mục đầu tư tiến sát 20.000 tỷ đồng

PVI sắp cán đích kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng, danh mục đầu tư tiến sát 20.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Nửa đầu năm 2026, PVI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.240 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ và gần cán đích kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận tài chính cải thiện nhờ danh mục đầu tư mở rộng lên gần 20.000 tỷ đồng, trong khi hoạt động tái bảo hiểm phát huy hiệu quả.
Chứng khoán tuần cuối tháng 7: Áp lực bên ngoài chưa hạ nhiệt, chờ lực đỡ từ kết quả kinh doanh quý II

Chứng khoán tuần cuối tháng 7: Áp lực bên ngoài chưa hạ nhiệt, chờ lực đỡ từ kết quả kinh doanh quý II

Biến động địa chính trị, giá dầu và chính sách thuế mới của Mỹ tiếp tục phủ bóng lên thị trường chứng khoán toàn cầu và Việt Nam. Sau khi VN-Index vừa trải qua tuần giảm sâu, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II kỳ vọng sẽ hỗ trợ phần nào đà giảm của nhiều cổ phiếu lớn.
Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

(TBTCO) - Áp lực thanh toán trái phiếu doanh nghiệp trong quý III/2026 được dự báo giảm so với quý trước. Tuy nhiên, nửa cuối năm vẫn còn khoảng 192,5 nghìn tỷ đồng gốc và lãi đến hạn thanh toán, trong khi quy mô thị trường tiếp tục thu hẹp do lượng phát hành mới chưa bù đắp trái phiếu đáo hạn và mua lại trước hạn.
Dòng vốn rút ròng hơn 20.000 tỷ đồng khỏi các quỹ đầu tư

Dòng vốn rút ròng hơn 20.000 tỷ đồng khỏi các quỹ đầu tư

(TBTCO) - Các quỹ đầu tư bị rút ròng gần 20.200 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, dù áp lực đã hạ nhiệt trong quý II. Cùng với đó, hiệu suất tiếp tục phân hóa khi quỹ cổ phiếu suy giảm, còn quỹ trái phiếu duy trì mức sinh lời ổn định.
Giám sát hiệu quả là chìa khóa củng cố niềm tin nhà đầu tư

Giám sát hiệu quả là chìa khóa củng cố niềm tin nhà đầu tư

(TBTCO) - Ngày 24/7/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có buổi họp tổng kết với Nhóm Ngân hàng Thế giới (NHTG) trong khuôn khổ Chương trình Phát triển thị trường vốn chung (J-CAP) về xây dựng mô hình giám sát dựa trên cơ sở rủi ro đối với các công ty chứng khoán tại Việt Nam.
Chứng khoán phái sinh ngày 24/7: Giao dịch giảm nhiệt phiên cuối tuần

Chứng khoán phái sinh ngày 24/7: Giao dịch giảm nhiệt phiên cuối tuần

(TBTCO) - VN30-Index quay lại nhịp điều chỉnh với 20/30 cổ phiếu giảm giá. Trên thị trường phái sinh, cả 8 hợp đồng tương lai cùng đóng cửa trong sắc đỏ. Thanh khoản giảm hơn 30% và không còn duy trì ngưỡng trên 300.000 hợp đồng như một số phiên trước.
Khối ngoại xả hơn nửa nghìn tỷ đồng cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch kỷ lục

Khối ngoại xả hơn nửa nghìn tỷ đồng cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch kỷ lục

(TBTCO) - Đã có tới 8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của PNJ được giao dịch trong ngày hôm nay. Lực bán lớn có đóng góp một nửa từ các nhà đầu tư nước ngoài. PNJ cũng là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất phiên.
Xi măng La Hiên hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng

Xi măng La Hiên hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Xi măng La Hiên (mã Ck: CLH) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh tích cực, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Theo báo cáo, quý II/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 199,2 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 20,1 tỷ đồng, tăng 47%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế TP. Cần Thơ tăng cường quản lý thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản

Thuế TP. Cần Thơ tăng cường quản lý thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản

ABIC hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng, hưởng lợi từ lãi suất tiền gửi tăng

ABIC hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng, hưởng lợi từ lãi suất tiền gửi tăng

Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Đậu tương ghi nhận 4/5 phiên tăng giá trong tuần

Đậu tương ghi nhận 4/5 phiên tăng giá trong tuần

Doanh thu quý II của Masan Consumer đạt trên 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 10%

Doanh thu quý II của Masan Consumer đạt trên 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 10%

VIB lãi trước thuế gần 5.200 tỷ đồng sau 6 tháng, dư nợ cho vay tiến sát 400 nghìn tỷ đồng

VIB lãi trước thuế gần 5.200 tỷ đồng sau 6 tháng, dư nợ cho vay tiến sát 400 nghìn tỷ đồng

Chứng khoán ngày 27/7: Áp lực bán dâng cao, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

Chứng khoán ngày 27/7: Áp lực bán dâng cao, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

Chứng khoán phái sinh ngày 27/7: Chênh lệch dương duy trì khi VN30 lùi sát 1.800 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 27/7: Chênh lệch dương duy trì khi VN30 lùi sát 1.800 điểm

Loạt công ty chứng khoán "bung" kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Loạt công ty chứng khoán "bung" kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc

Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 25/7: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước tiếp đà giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 25/7: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước tiếp đà giảm sâu

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +3.68
27/07 | +3.68 (7,411.98 +3.68 (+0.05%))
DJI +235.65
27/07 | +235.65 (51,947.25 +235.65 (+0.46%))
IXIC -161.88
27/07 | -161.88 (24,975.82 -161.88 (-0.64%))
NYA +116.58
27/07 | +116.58 (23,990.88 +116.58 (+0.49%))
XAX -20.54
27/07 | -20.54 (8,402.90 -20.54 (-0.24%))
BUK100P +6.07
27/07 | +6.07 (1,074.04 +6.07 (+0.57%))
RUT -10.16
27/07 | -10.16 (2,930.00 -10.16 (-0.35%))
VIX -0.88
27/07 | -0.88 (17.70 -0.88 (-4.74%))
FTSE +66.16
27/07 | +66.16 (10,802.39 +66.16 (+0.62%))
GDAXI +434.95
27/07 | +434.95 (25,533.95 +434.95 (+1.73%))
FCHI +77.97
27/07 | +77.97 (8,450.25 +77.97 (+0.93%))
STOXX50E +84.30
27/07 | +84.30 (6,365.24 +84.30 (+1.34%))
N100 +10.00
27/07 | +10.00 (1,931.32 +10.00 (+0.52%))
BFX -2.17
27/07 | -2.17 (5,732.61 -2.17 (-0.04%))
MOEX.ME -0.11
27/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +243.95
27/07 | +243.95 (25,207.18 +243.95 (+0.98%))
STI +31.90
27/07 | +31.90 (5,620.24 +31.90 (+0.57%))
AXJO +121.70
27/07 | +121.70 (8,894.00 +121.70 (+1.39%))
AORD +122.30
27/07 | +122.30 (9,063.80 +122.30 (+1.37%))
BSESN +776.01
27/07 | +776.01 (76,835.78 +776.01 (+1.02%))
JKSE -10.65
27/07 | -10.65 (6,185.78 -10.65 (-0.17%))
KLSE +12.07
27/07 | +12.07 (1,713.09 +12.07 (+0.71%))
NZ50 +78.40
27/07 | +78.40 (13,850.69 +78.40 (+0.57%))
KS11 +65.13
27/07 | +65.13 (6,755.75 +65.13 (+0.97%))
TWII -20.65
27/07 | -20.65 (43,634.19 -20.65 (-0.05%))
GSPTSE +176.40
27/07 | +176.40 (35,369.10 +176.40 (+0.50%))
BVSP -2,682.05
27/07 | -2,682.05 (174,041.95 -2,682.05 (-1.52%))
MXX +117.26
27/07 | +117.26 (66,383.26 +117.26 (+0.18%))
IPSA -59.68
27/07 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -35,666.00
27/07 | -35,666.00 (3,283,854.00 -35,666.00 (-1.07%))
TA125.TA -18.38
27/07 | -18.38 (4,155.50 -18.38 (-0.44%))
CASE30 +216.30
27/07 | +216.30 (53,633.90 +216.30 (+0.40%))
JN0U.JO +85.24
27/07 | +85.24 (6,570.11 +85.24 (+1.31%))
DX-Y.NYB -0.10
27/07 | -0.10 (101.37 -0.10 (-0.10%))
125904-USD-STRD +22.35
27/07 | +22.35 (2,814.02 +22.35 (+0.80%))
XDB -0.08
27/07 | -0.08 (133.11 -0.08 (-0.06%))
XDE +0.07
27/07 | +0.07 (113.85 +0.07 (+0.06%))
000001.SS +44.05
27/07 | +44.05 (3,858.25 +44.05 (+1.15%))
N225 +320.04
27/07 | +320.04 (64,931.19 +320.04 (+0.50%))
XDN +0.07
27/07 | +0.07 (61.10 +0.07 (+0.11%))
XDA +0.25
27/07 | +0.25 (69.95 +0.25 (+0.36%))