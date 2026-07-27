Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Thị trường trong nước

Sáng 27/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết phiên đầu tuần ở mức 25.293 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.028,35 - 26.557,65 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.400 - 26.420 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng ngày 27/7 cho thấy, đồng USD tiếp tục duy trì xu hướng ổn định tại các ngân hàng.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.110 - 26.520 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Trong khi đó, BIDV giữ nguyên tỷ giá ở mức 26.130 - 26.510 VND/USD, không thay đổi ở cả giá mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 27/7 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên cuối tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đồng bảng Anh tiếp tục phân hóa giữa các ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP tăng lên 34.248,46 - 35.702,23 VND/GBP, với giá mua vào tăng 97,65 đồng và giá bán ra tăng 101,77 đồng, nối dài đà tăng của đồng tiền này. Trong khi đó, BIDV niêm yết GBP ở mức 34.513 - 35.797 VND/GBP, giá mua vào giảm mạnh 250 đồng, nhưng giá bán ra tăng 80 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện duy trì trên 110 điểm.

Mỹ đã tạm dừng chiến dịch không kích kéo dài hai tuần nhằm vào Iran từ tối muộn thứ Sáu, khiến căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Đáp lại, Tehran cũng đình chỉ các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các đồng minh của Washington trong khu vực sang đêm thứ hai liên tiếp.

Theo Reuters, một quan chức cấp cao của Iran khẳng định lập trường của nước này vẫn là “tấn công đáp trả tấn công”, đồng thời nhấn mạnh, nếu các cuộc không kích chấm dứt, thì Iran cũng sẽ dừng các hoạt động quân sự.

Diễn biến trên ngay lập tức tác động đến thị trường năng lượng. Giá dầu thô giảm hơn 5% ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới, khi nhà đầu tư kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao có thể giúp chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Giá dầu hạ nhiệt cũng góp phần làm giảm lo ngại về lạm phát, qua đó thu hẹp kỳ vọng Fed sẽ phải nâng lãi suất. Điều này khiến đồng USD, vốn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong tuần trước, suy yếu sau khi vừa chạm mức cao nhất trong vòng một tháng.

Thị trường gần như đồng thuận rằng, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong vùng mục tiêu 3,5% - 3,75% tại cuộc họp sắp tới. Sự chú ý của giới đầu tư sẽ tập trung vào tuyên bố sau cuộc họp và phần họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để tìm tín hiệu về định hướng chính sách trong thời gian tới.

Giới đầu tư cũng đang hướng sự quan tâm tới cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào thứ Năm. BoE được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75%, sau cuộc bỏ phiếu trước đó với tỷ lệ 7 - 2 nghiêng về phương án giữ nguyên lãi suất.

Cùng với quyết định lãi suất, BoE sẽ công bố biên bản cuộc họp, tóm tắt chính sách tiền tệ và báo cáo chính sách tiền tệ hàng quý. Thống đốc BoE Andrew Bailey cũng sẽ tổ chức họp báo sau cuộc họp. Ngân hàng Trung ương Anh xác nhận, cuộc họp ngày 30/7 sẽ bao gồm cả quyết định chính sách và bộ dự báo kinh tế cập nhật, qua đó cung cấp thêm cơ sở để thị trường đánh giá triển vọng lãi suất trong những tháng tới./.