Doanh nghiệp

AgriS kiện toàn nền tảng quản trị, sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới

10:15 | 27/07/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, mã CK: SBT, sàn HOSE) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026. Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm kiện toàn nền tảng quản trị, nâng cao năng lực điều hành và tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của AgriS.
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Đại hội đồng cổ đông AgriS đã thông qua 8 tờ trình với tỷ lệ đồng thuận cao, tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng yếu, gồm: hoàn thiện khung quản trị công ty thông qua việc sửa đổi Điều lệ và các quy chế quản trị; kiện toàn cơ cấu Hội đồng Quản trị (HĐQT); cập nhật ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển và thông qua phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông.

Đại hội thống nhất tăng số lượng thành viên HĐQT từ 5 lên 6 thành viên với tỷ lệ tán thành 99,9988%. Trong đó, bà Đặng Huỳnh Ức My được tín nhiệm tiếp tục là thành viên HĐQT, thể hiện sự đồng thuận của cổ đông đối với định hướng phát triển của Công ty. Việc kiện toàn HĐQT nhằm tăng cường năng lực quản trị, bổ sung nguồn lực chuyên môn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ủy ban trực thuộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của AgriS trong giai đoạn mở rộng quy mô hoạt động.

Đại hội cũng thông qua phương án chuyển đổi toàn bộ 21.611.333 cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành 34.578.132 cổ phần phổ thông theo phương án đã được cổ đông phê duyệt trước đây và các cam kết với nhà đầu tư tại thời điểm phát hành. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của AgriS dự kiến tăng từ 9.280 tỷ đồng lên khoảng 9.410 tỷ đồng.

Việc sửa đổi Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị cũng được thông qua nhằm cập nhật các quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, tiệm cận các thông lệ quản trị công ty tiên tiến theo OECD Corporate Governance Principles 2023 (OECD 2023) và VNCG Code 2026. Các nội dung sửa đổi tập trung hoàn thiện khung quản trị, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành của Công ty.

AgriS kiện toàn nền tảng quản trị, sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới
Hội đồng Quản trị của AgriS được kiện toàn với 6 thành viên, tăng cường năng lực quản trị cho giai đoạn phát triển mới.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo AgriS đã cập nhật về kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2025 - 2026, những biến động của thị trường, các giải pháp quản trị nhằm duy trì hiệu quả hoạt động và định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Công ty cho biết, bên cạnh ngành đường tiếp tục giữ vai trò nền tảng, AgriS sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa, mở rộng sang các ngành hàng có tính cộng hưởng cao như gạo, dừa, chuối và dứa, phát triển hệ sinh thái dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao với các giải pháp về giống, dinh dưỡng, tưới tiêu, cơ giới hóa, bảo vệ thực vật và canh tác chính xác, qua đó gia tăng giá trị trên toàn chuỗi cung ứng.

Chia sẻ tại Đại hội, bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT AgriS nhấn mạnh: “Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, AgriS sẽ lấy tăng trưởng nội sinh làm nền tảng, chủ động mở rộng các dư địa tăng trưởng mới trong các lĩnh vực như tín chỉ các-bon, nghiên cứu và phát triển (R&D) các sản phẩm, giải pháp cho ngành nông nghiệp, cũng như công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). AgriS theo đuổi mô hình nền tảng mở (open platform), sẵn sàng đầu tư, hợp tác và kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước nhằm mở rộng hệ sinh thái, cùng phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và nâng tầm nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế”.

Với các nội dung được thông qua tại Đại hội, AgriS tiếp tục hoàn thiện nền tảng quản trị, nâng cao năng lực điều hành và tạo điều kiện để triển khai hiệu quả chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo, theo sát mục tiêu xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp và gia tăng giá trị bền vững cho các bên liên quan./.

Hồng Chi
Từ khóa:
hội đồng quản trị nền tảng quán trị AgriS (SBT)

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