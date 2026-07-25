Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá tiêu trong nước hôm nay điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước tăng 500 đồng/kg

Khảo sát sáng 25/7 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước ghi nhận diễn biến tích cực khi giá thu mua tăng 500 đồng/kg tại phần lớn các vùng trồng trọng điểm. Hiện giá tiêu dao động trong khoảng 137.500 - 141.000 đồng/kg.

Sau khi tăng thêm 500 đồng/kg, Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục giữ vị trí địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước với 141.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cũng tăng lên 138.000 đồng/kg. Hai địa phương Đồng Nai và Gia Lai đồng loạt tăng 500 đồng/kg, cùng đạt 137.500 đồng/kg.

Riêng Đắk Lắk là địa phương duy nhất không điều chỉnh giá, tiếp tục duy trì mức 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu chưa ghi nhận biến động đáng kể trong phiên giao dịch gần nhất. Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.823 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA vẫn giữ ở mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn. Ngược lại, Malaysia tiếp tục dẫn đầu về giá với 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt duy trì ở 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá giao dịch cũng không thay đổi. Tiêu trắng Muntok của Indonesia được chào bán ở mức 9.404 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt giữ ở 12.200 USD/tấn và 8.250 USD/tấn.

Giá cà phê giảm sâu

Giá cà phê hôm nay tiếp đà giảm. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 25/7 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi xuống, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Mức điều chỉnh phổ biến từ 1.700 - 1.800 đồng/kg, đưa giá thu mua về còn 94.400 - 94.700 đồng/kg.

Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giảm mạnh 1.800 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 94.700 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hai địa phương Đắk Lắk và Gia Lai cũng cùng giảm 1.800 đồng/kg, xuống còn 94.600 đồng/kg.

Riêng Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 1.700 đồng/kg, còn 94.400 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá cà phê thấp nhất Tây Nguyên.

Diễn biến này nối dài chuỗi điều chỉnh giảm của thị trường trong bối cảnh giá cà phê thế giới chịu nhiều áp lực từ triển vọng nguồn cung.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục giảm trên cả hai sàn giao dịch chủ chốt. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 giảm 91 USD/tấn (2,4%), xuống còn 3.705 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng mất 62 USD/tấn (1,65%), còn 3.699 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 7,25 US cent/pound (2,29%), xuống 309,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 7,25 US cent/pound (2,39%), còn 296,45 US cent/pound./.