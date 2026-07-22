Thị trường

Dữ liệu vùng trồng trở thành "chìa khóa" nâng giá trị xuất khẩu cà phê

Nguyên Phương

Nguyên Phương

17:03 | 22/07/2026
(TBTCO) - Giá cà phê trong nước đang dao động quanh mức 98.000 đồng/kg sau giai đoạn biến động mạnh, trong khi xuất khẩu chịu sức ép từ giá thế giới giảm và các quy định truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và xác thực dữ liệu vùng trồng được xem là yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp giữ thị trường, nâng cao năng lực đàm phán và gia tăng giá trị hạt cà phê Việt Nam.
aa

Xuất khẩu chịu áp lực từ thị trường quốc tế

Thị trường cà phê trong nước đang tạm thời ổn định sau những đợt biến động mạnh về giá trong thời gian qua. Theo cập nhật sáng 21/7, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 97.500 - 98.000 đồng/kg, với mức bình quân khoảng 98.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt phục hồi sau nhiều phiên giảm. Tại sàn London, cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7/2026 đạt 3.984 USD/tấn, tăng 0,18%, trong khi trên sàn New York, cà phê Arabica cùng kỳ hạn tăng 1,33% lên 324,44 cent/lb.

Dữ liệu vùng trồng trở thành
Thị trường cà phê trong nước đang tạm thời ổn định sau những đợt biến động mạnh về giá trong thời gian qua. Ảnh: Đức Thanh

Dù giá trong nước vẫn ở mức khá cao, hoạt động xuất khẩu lại chịu nhiều sức ép từ diễn biến của thị trường quốc tế. Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,1 triệu tấn cà phê, thu về gần 4,8 tỷ USD, tăng khoảng 7 - 10% về lượng nhưng giảm hơn 14% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, do giá xuất khẩu giảm. Dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ chậm lại, do nguồn cung trong nước xuống thấp, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về chi phí thu mua, chi phí tài chính và tồn kho.

Riêng trong tháng 6, giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 4.631 USD/tấn, tăng 4% so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 6 tháng, giá bình quân đạt khoảng 4.565 USD/tấn, giảm khoảng 20%.

Nguồn cung tăng, giá cà phê có thể tiếp tục giảm

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025 - 2026 có thể đạt khoảng 180 triệu bao, tăng gần 8 triệu bao so với niên vụ trước. Khi nguồn cung trở nên dồi dào hơn, xu hướng giảm giá nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong những tháng tới.

Điều này cho thấy, tăng trưởng sản lượng không còn đồng nghĩa với tăng trưởng giá trị. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào năng suất hay chất lượng hạt cà phê, mà phải đáp ứng các tiêu chuẩn mới về phát triển bền vững và minh bạch chuỗi cung ứng.

Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cà phê Việt Nam, chiếm hơn 40% tổng kim ngạch. Đây cũng là thị trường sẽ áp dụng đầy đủ Quy định chống mất rừng của EU (EUDR) từ ngày 1/1/2027 sau khi giai đoạn chuẩn bị kết thúc vào cuối năm 2026.

Theo quy định này, mỗi lô cà phê xuất khẩu phải chứng minh được nguồn gốc đến từng thửa đất, bảo đảm không liên quan đến hoạt động phá rừng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Điều đó đồng nghĩa, dữ liệu vùng trồng sẽ trở thành “tấm hộ chiếu” bắt buộc để hàng hóa tiếp cận các thị trường cao cấp.

Lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp

Nếu trước đây, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp cà phê được quyết định bởi quy mô vùng nguyên liệu, năng suất hay năng lực chế biến, thì nay, dữ liệu vùng trồng đang nổi lên như một tài sản có giá trị.

Nhiều doanh nghiệp lớn đã chuyển từ tư duy “làm hồ sơ để đối phó” sang đầu tư bài bản cho hệ thống dữ liệu ngay từ đầu chuỗi sản xuất.

Nestlé Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu thông qua Chương trình Nescafé Plan. Theo ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Nông nghiệp và Chương trình Nescafé Plan Việt Nam, doanh nghiệp dự kiến hoàn thành việc thu thập hơn 40.000 polygon (chuỗi các điểm tọa độ được nối liền với nhau trên bản đồ số để khoanh vùng chính xác ranh giới của một khu vực canh tác nông nghiệp) vùng trồng của các hộ nông dân vào cuối năm 2026.

Những dữ liệu này không chỉ phục vụ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu quốc tế, mà còn hỗ trợ đo lường phát thải khí nhà kính ở cấp nông hộ, qua đó góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê Việt Nam trong xu hướng sản xuất xanh.

Trong khi đó, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp - một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn của Việt Nam - lựa chọn đầu tư vào chất lượng dữ liệu thay vì chỉ mở rộng quy mô.

Theo ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, doanh nghiệp đã chủ động khảo sát thực địa, xác minh từng vùng nguyên liệu, rà soát các trường hợp trùng lặp và cập nhật toàn bộ dữ liệu trước khi các quy định mới có hiệu lực.

Ông Hiệp cho rằng, khi doanh nghiệp sở hữu đầy đủ thông tin về định vị vùng trồng, mã số vùng trồng và quy trình sản xuất minh bạch, khả năng đàm phán giá với đối tác quốc tế sẽ được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, giá trị của dữ liệu không nằm ở quy mô mà ở độ chính xác. Thực tế cho thấy, cùng một hộ nông dân có thể tham gia nhiều chương trình liên kết của các doanh nghiệp khác nhau, dẫn đến một diện tích đất xuất hiện trong nhiều bộ dữ liệu. Nếu không được rà soát, tình trạng chồng lấn này có thể gây rủi ro khi cơ quan nhập khẩu đối chiếu thông tin hoặc xác định trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh vi phạm.

Theo ông Thái Như Hiệp, đây là lý do doanh nghiệp phải ưu tiên “làm sạch” dữ liệu trước khi mở rộng hệ thống. Một polygon chỉ thực sự có giá trị khi phản ánh đúng một vùng nguyên liệu có thật và đã được xác minh đầy đủ.

Nguyên Phương
Từ khóa:
giá cà phê xuất khẩu cà phê giá thế giới giảm dữ liệu vùng trồng cà phê việt nam

Bài liên quan

Ngày 22/7: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 22/7: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 21/7: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 21/7: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 20/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiều lùi về mức 137.000 đồng/kg

Ngày 20/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiều lùi về mức 137.000 đồng/kg

Dành cho bạn

Đề án thành lập TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh được thảo luận tại ngày làm việc thứ ba, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Đề án thành lập TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh được thảo luận tại ngày làm việc thứ ba, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Phạt tới 100 triệu đồng với vi phạm hành chính về cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế

Phạt tới 100 triệu đồng với vi phạm hành chính về cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ buôn lậu kim cương liên quan SJC, khởi tố thêm 4 bị can

Mở rộng điều tra vụ buôn lậu kim cương liên quan SJC, khởi tố thêm 4 bị can

Hóa chất Đức Giang báo lãi giảm hơn 50% giữa áp lực giá vốn phốt pho vàng tăng cao

Hóa chất Đức Giang báo lãi giảm hơn 50% giữa áp lực giá vốn phốt pho vàng tăng cao

Cục Thuế tổ chức giải đáp trực tuyến về chính sách thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Cục Thuế tổ chức giải đáp trực tuyến về chính sách thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Bộ Tài chính bãi bỏ, thay thế loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan

Bộ Tài chính bãi bỏ, thay thế loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan

Đọc thêm

Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu và kim loại quý

Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu và kim loại quý

Diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tác động mạnh tới thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Những nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất đã tạo lực đỡ cho nhóm kim loại quý.
Ngày 22/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đi lên

Ngày 22/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đi lên

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (22/7) nối dài đà tăng. Dù vậy, giới phân tích cho rằng, đà phục hồi hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật khi bạc vẫn chịu sức ép từ đồng USD mạnh, chính sách lãi suất cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những bất ổn địa chính trị trên thế giới.
Ngày 22/7: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 22/7: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (22/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 33 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 4 USD/tấn.
Ngày 22/7: Giá cao su thế giới tăng - giảm trái chiều

Ngày 22/7: Giá cao su thế giới tăng - giảm trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (22/7) tăng - giảm trái chiều. Áp lực chốt lời cùng triển vọng nguồn cung cải thiện khiến giá cao su tại thị trường Thái Lan suy yếu, trong khi lực mua tại sàn SGX và SHFE tăng nhẹ.
Ngày 22/7: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc giảm

Ngày 22/7: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc giảm

Giá heo hơi hôm nay (22/7) giảm nhẹ tại một số địa phương miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục đi ngang. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
Ngày 21/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng

Ngày 21/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (21/7) tiếp tục phục hồi sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi đồng USD duy trì sức mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ chính sách tiền tệ thắt chặt.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đến ngày 15/7 đạt 601,5 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đến ngày 15/7 đạt 601,5 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 601,5 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 290,5 tỷ USD; nhập khẩu đạt xấp xỉ 311 tỷ USD; nhập siêu 20,5 tỷ USD.
Ngày 21/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở ba miền trên cả nước giảm

Ngày 21/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở ba miền trên cả nước giảm

Giá heo hơi hôm nay (21/7) giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc cả ba miền, trong khi phần lớn thị trường tiếp tục đi ngang. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tăng cường bảo đảm an ninh mạng để thị trường chứng khoán vận hành an toàn

Tăng cường bảo đảm an ninh mạng để thị trường chứng khoán vận hành an toàn

Chứng khoán phái sinh ngày 22/7: Sôi động giữa phiên giảm sâu của VN30

Chứng khoán phái sinh ngày 22/7: Sôi động giữa phiên giảm sâu của VN30

Khối ngoại "xả hàng" trong phiên VN-Index mất mốc 1.700 điểm

Khối ngoại "xả hàng" trong phiên VN-Index mất mốc 1.700 điểm

Chứng khoán ngày 22/7: Áp lực giải chấp gia tăng, VN-Index lùi sâu về vùng 1.668 điểm

Chứng khoán ngày 22/7: Áp lực giải chấp gia tăng, VN-Index lùi sâu về vùng 1.668 điểm

Bộ Tài chính đề xuất thu phí 3 tên miền ".vn" mới, kéo dài ưu đãi đến năm 2030

Bộ Tài chính đề xuất thu phí 3 tên miền ".vn" mới, kéo dài ưu đãi đến năm 2030

Tỷ giá USD hôm nay (20/7): USD tự do tăng vọt, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ ECB

Tỷ giá USD hôm nay (20/7): USD tự do tăng vọt, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ ECB

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Ngày 21/7: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 21/7: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao