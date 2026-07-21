Ngày 21/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở ba miền trên cả nước giảm

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại 3 địa phương. Ảnh: Hà My (vietnammoi.vn)

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại Bắc Ninh giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 66.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ nguyên so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục là những địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, cùng đạt 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg. Lào Cai tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 - 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 63.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đi ngang.

Hiện Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế duy trì mức 64.000 đồng/kg.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa giữ mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 63.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ ổn định.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau tiếp tục giữ mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại 3 địa phương gồm Bắc Ninh, Lâm Đồng và Đồng Nai, cùng hạ 1.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại tiếp tục đi ngang. Hiện mức giá cao nhất cả nước là 67.000 đồng/kg tại Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên, còn mức thấp nhất 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Khánh Hòa, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau./.