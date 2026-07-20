Thị trường

Ngày 20/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

07:07 | 20/07/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (20/7) biến động trái chiều khi giá tại sàn SHFE - Trung Quốc bứt phá nhờ lực mua cải thiện, trong khi sàn TOCOM - Nhật Bản bị kéo lùi do áp lực tâm lý từ sự hạ nhiệt của nhóm nguyên liệu hóa dầu butadiene tại Trung Quốc.
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Ngày 20/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều
Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM - Nhật Bản đồng loạt giảm tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 2,10 Yên/kg (- 0,49%), xuống mức 425.90 Yên/kg; hợp đồng tháng 8/2026 giảm 6 Yên/kg (- 0,49%), về mức 422.50 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8/2026 neo tại mốc 92,7 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên đảo chiều tăng tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 95 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,57%), lên mức 16.860 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 8/2026 tăng 115 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,68%), lên mức 16.910 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su TSR20 cũng diễn biến thận trọng. Sau khi tăng lên khoảng 218 cent/kg ở đầu tuần, giá nhanh chóng điều chỉnh về vùng 214 - 215 cent/kg do áp lực bán gia tăng.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), sản lượng cao su của các nước sản xuất lớn như Thái Lan, Indonesia và Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trong quý III nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu phục hồi chậm hơn tốc độ tăng nguồn cung, khiến thị trường chưa có đủ động lực để hình thành xu hướng tăng bền vững.

Giá cao su trong nước

Thị trường trong nước tiếp tục ổn định, không ghi nhận biến động về giá thu mua. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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