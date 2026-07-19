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Ngày 19/7: Giá lúa tươi biến động trái chiều, gạo đi ngang

06:28 | 19/07/2026
Giá lúa tươi hôm nay (19/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều. Cụ thể, giá lúa OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg. Ngược lại, giá lúa Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.850 - 7.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định, duy trì sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
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Ngày 19/7: Giá lúa tươi biến động trái chiều, gạo đi ngang
Giá lúa tươi hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.900 - 8.300 đồng/kg. Hiện tấm thơm tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; giá gạo Đài thơm dao động 15.000 - 15.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.850 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) tăng 100 đồng/kg dao động mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.800 - 7.000 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg; giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán chậm. Tại An Giang, thương lái chủ yếu lấy lúa đã cọc, giao dịch mua bán mới chậm, giá một số loại lúa tươi biến động trái chiều. Tại Đồng Tháp, nông dân chào giá nhích nhẹ với lúa đẹp, tại Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua bán mới vẫn chậm, giá lúa các loại tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 510 - 520 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 348 - 352 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 350 - 354 USD/tấn, gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn.

Theo giới phân tích, việc giá lúa trong nước biến động trái chiều, trong khi giá gạo xuất khẩu giữ ổn định cho thấy thị trường đang duy trì trạng thái cân bằng. Trong ngắn hạn, diễn biến giá sẽ tiếp tục phụ thuộc vào tiến độ thu hoạch vụ hè thu, nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường truyền thống cũng như nguồn cung từ các quốc gia xuất khẩu lớn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
lúa tươi giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

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