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Ngày 16/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

06:17 | 16/07/2026
Giá lúa gạo hôm nay (16/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trong khi, gạo xuất khẩu trong nước và thị trường xuất khẩu gạo châu Á đứng giá.
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Ngày 16/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 6.900 - 7.100 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán mới vẫn chậm, giá ít biến động. Tại An Giang, giao dịch mua bán mới ít, giá lúa tươi vững. Tại Đồng Tháp, nông dân neo giá cao. Tại Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua bán chậm, giá lúa tươi các loại tương đối ổn định.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.900 - 8.300 đồng/kg. Hiện tấm thơm tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, hiện giá gạo thơm Jasmine đảo chiều giảm 1.000 đồng/kg, dao động ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; giá gạo Đài thơm dao động 15.000 - 15.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 510 - 520 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 348 - 352 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 350 - 354 USD/tấn, gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu gạo Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 5,02 triệu tấn, mang về 2,38 tỷ USD. Dù sản lượng vẫn duy trì ở mức cao, giá gạo xuất khẩu bình quân giảm xuống còn 459,6 USD/tấn đã khiến kim ngạch giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh những thách thức của thị trường gạo thế giới.
Huyền Minh (tổng hợp)
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