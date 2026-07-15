Niềm tin doanh nghiệp châu Âu bật tăng, Việt Nam giữ sức hút đầu tư

Kết quả khảo sát Chỉ số niền tin kinh doanh (BCI) được EuroCham công bố ngày 15/7 cho thấy, so với 72,7 điểm của quý I, BCI quý II/2026 đã tăng 7 điểm, chỉ còn cách 0,3 điểm so với mức cao nhất trong bảy năm (80,0 điểm) được ghi nhận vào cuối năm 2025.

Đà tăng này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của niềm tin đầu tư, khi các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục xem Việt Nam là một trong những điểm đến tăng trưởng hấp dẫn nhất Đông Nam Á và củng cố niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của thị trường.

Nhà máy tách khí của Tập đoàn Messer (Đức) tại Quảng Ngãi. Ảnh: LV

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nhận định:“Kết quả quý này cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc và sự bền bỉ gần như ngoan cường của cả nền kinh tế Việt Nam lẫn cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại đây. Nửa đầu năm 2026 là một hành trình đầy biến động. Chúng ta bước vào năm với nhiều ẩn số địa chính trị, nhưng bất chấp những bất ổn bao trùm nền kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp thành viên EuroCham vẫn đạt kết quả vượt kỳ vọng của chính mình”.

Kết quả khảo sát cho thấy 63% doanh nghiệp châu Âu ghi nhận điều kiện kinh doanh tích cực trong quý II/2026, trong khi 69% kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới. So với kết quả khảo sát cách đây ba tháng, tỷ lệ này đã tăng 11 điểm phần trăm, phản ánh đà tăng trưởng rõ nét về hiệu quả kinh doanh, lượng đơn hàng mới và sức mua duy trì ổn định.

Ông Xavier Depouilly - Tổng Giám đốc DXL Research & Consulting phân tích: “Niềm tin kinh doanh đã phục hồi trên tất cả các ngành nghề, cho thấy sự chững lại trong Quý I diễn ra trên diện rộng nhưng chỉ mang tính tạm thời. Mặc dù tốc độ phục hồi có khác nhau giữa các ngành, xu hướng chung đều rất tích cực.

Ngành Nông nghiệp và Thực phẩm ghi nhận mức tăng khiêm tốn chỉ 5,5 điểm, trong khi Du lịch và Khách sạn tăng mạnh 8,7 điểm, đạt 90,4 điểm – cao hơn đáng kể so với mức BCI trung bình. Doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực đều đạt kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, nhờ sức mua trong nước và quốc tế duy trì tích cực, đầu tư công và tư tiếp tục mở rộng, cùng khả năng thích ứng đáng nể trước môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp”.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra những động lực kinh doanh cụ thể đứng sau xu hướng lạc quan này. Trong số các doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện trong quý vừa qua, 36% cho biết doanh thu tăng và lợi nhuận vận hành vượt kỳ vọng nội bộ. 32% đánh giá triển vọng tích cực hơn nhờ lượng đơn hàng gia tăng và ký kết được nhiều hợp đồng mới, trong khi 24% ghi nhận sức mua của thị trường nội địa phục hồi rõ rệt. Đà tăng trưởng tương đối đồng đều ở các lĩnh vực sản xuất, du lịch, bất động sản và các ngành hướng đến xuất khẩu cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang tăng tốc trên nhiều động lực cùng lúc.

Kết quả BCI quý II/2026 nhấn mạnh một niềm tin rõ ràng: cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất châu Á.

Hơn một nửa số doanh nghiệp được khảo sát (54%) hiện xem Việt Nam là thị trường chiến lược và cứ điểm hoạt động cốt lõi, trong khi 18% coi đây là động lực tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp.

Những kết quả này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách các doanh nghiệp châu Âu định vị Việt Nam trong chiến lược khu vực và toàn cầu. Việt Nam không còn chỉ được nhìn nhận là một trung tâm lắp ráp sản xuất, mà ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng cho chuỗi cung ứng, cung cấp dịch vụ và mở rộng hoạt động trên phạm vi Đông Nam Á.

Dù niềm tin kinh doanh đang phục hồi mạnh mẽ, khảo sát của EuroCham cũng cho thấy rằng, nếu muốn chuyển hóa niềm tin của nhà đầu tư hôm nay thành những siêu dự án trong tương lai, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách và tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và hành chính.

Nhìn tổng thể, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đánh giá nền tảng kinh tế của Việt Nam vẫn rất hấp dẫn, nhưng cải cách hành chính hiện là cơ hội lớn nhất để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nhấn mạnh: “Khi doanh nghiệp ngày càng phát triển với quy mô và mức độ phức tạp cao hơn, họ cũng cần một môi trường pháp lý tương xứng. Các quy định rõ ràng, thủ tục hành chính hiệu quả và việc thực thi nhất quán là những yếu tố giúp nhà đầu tư yên tâm cam kết vốn trong dài hạn”.