Đầu tư

Niềm tin doanh nghiệp châu Âu bật tăng, Việt Nam giữ sức hút đầu tư

Hà My

Hà My

[email protected]
21:37 | 15/07/2026
(TBTCO) - Chỉ số Niềm tin kinh doanh quý II/2026 của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tăng mạnh, bất chấp những biến động của thương mại toàn cầu. Kết quả này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đã phục hồi mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh đấu trường kinh doanh quốc tế còn nhiều chông gai.
aa

Kết quả khảo sát Chỉ số niền tin kinh doanh (BCI) được EuroCham công bố ngày 15/7 cho thấy, so với 72,7 điểm của quý I, BCI quý II/2026 đã tăng 7 điểm, chỉ còn cách 0,3 điểm so với mức cao nhất trong bảy năm (80,0 điểm) được ghi nhận vào cuối năm 2025.

Đà tăng này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của niềm tin đầu tư, khi các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục xem Việt Nam là một trong những điểm đến tăng trưởng hấp dẫn nhất Đông Nam Á và củng cố niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của thị trường.

Niềm tin doanh nghiệp châu Âu bật tăng, Việt Nam giữ sức hút đầu tư
Nhà máy tách khí của Tập đoàn Messer (Đức) tại Quảng Ngãi. Ảnh: LV

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nhận định:“Kết quả quý này cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc và sự bền bỉ gần như ngoan cường của cả nền kinh tế Việt Nam lẫn cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại đây. Nửa đầu năm 2026 là một hành trình đầy biến động. Chúng ta bước vào năm với nhiều ẩn số địa chính trị, nhưng bất chấp những bất ổn bao trùm nền kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp thành viên EuroCham vẫn đạt kết quả vượt kỳ vọng của chính mình”.

Kết quả khảo sát cho thấy 63% doanh nghiệp châu Âu ghi nhận điều kiện kinh doanh tích cực trong quý II/2026, trong khi 69% kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới. So với kết quả khảo sát cách đây ba tháng, tỷ lệ này đã tăng 11 điểm phần trăm, phản ánh đà tăng trưởng rõ nét về hiệu quả kinh doanh, lượng đơn hàng mới và sức mua duy trì ổn định.

Ông Xavier Depouilly - Tổng Giám đốc DXL Research & Consulting phân tích: “Niềm tin kinh doanh đã phục hồi trên tất cả các ngành nghề, cho thấy sự chững lại trong Quý I diễn ra trên diện rộng nhưng chỉ mang tính tạm thời. Mặc dù tốc độ phục hồi có khác nhau giữa các ngành, xu hướng chung đều rất tích cực.

Ngành Nông nghiệp và Thực phẩm ghi nhận mức tăng khiêm tốn chỉ 5,5 điểm, trong khi Du lịch và Khách sạn tăng mạnh 8,7 điểm, đạt 90,4 điểm – cao hơn đáng kể so với mức BCI trung bình. Doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực đều đạt kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, nhờ sức mua trong nước và quốc tế duy trì tích cực, đầu tư công và tư tiếp tục mở rộng, cùng khả năng thích ứng đáng nể trước môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp”.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra những động lực kinh doanh cụ thể đứng sau xu hướng lạc quan này. Trong số các doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện trong quý vừa qua, 36% cho biết doanh thu tăng và lợi nhuận vận hành vượt kỳ vọng nội bộ. 32% đánh giá triển vọng tích cực hơn nhờ lượng đơn hàng gia tăng và ký kết được nhiều hợp đồng mới, trong khi 24% ghi nhận sức mua của thị trường nội địa phục hồi rõ rệt. Đà tăng trưởng tương đối đồng đều ở các lĩnh vực sản xuất, du lịch, bất động sản và các ngành hướng đến xuất khẩu cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang tăng tốc trên nhiều động lực cùng lúc.

Kết quả BCI quý II/2026 nhấn mạnh một niềm tin rõ ràng: cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất châu Á.

Hơn một nửa số doanh nghiệp được khảo sát (54%) hiện xem Việt Nam là thị trường chiến lược và cứ điểm hoạt động cốt lõi, trong khi 18% coi đây là động lực tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp.

Những kết quả này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách các doanh nghiệp châu Âu định vị Việt Nam trong chiến lược khu vực và toàn cầu. Việt Nam không còn chỉ được nhìn nhận là một trung tâm lắp ráp sản xuất, mà ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng cho chuỗi cung ứng, cung cấp dịch vụ và mở rộng hoạt động trên phạm vi Đông Nam Á.

Dù niềm tin kinh doanh đang phục hồi mạnh mẽ, khảo sát của EuroCham cũng cho thấy rằng, nếu muốn chuyển hóa niềm tin của nhà đầu tư hôm nay thành những siêu dự án trong tương lai, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách và tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và hành chính.

Nhìn tổng thể, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đánh giá nền tảng kinh tế của Việt Nam vẫn rất hấp dẫn, nhưng cải cách hành chính hiện là cơ hội lớn nhất để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nhấn mạnh: “Khi doanh nghiệp ngày càng phát triển với quy mô và mức độ phức tạp cao hơn, họ cũng cần một môi trường pháp lý tương xứng. Các quy định rõ ràng, thủ tục hành chính hiệu quả và việc thực thi nhất quán là những yếu tố giúp nhà đầu tư yên tâm cam kết vốn trong dài hạn”.

Hà My
Từ khóa:
niềm tin kinh doanh chỉ số niềm tin kinh doanh báo cáo BCI doanh nghiệp châu âu

Bài liên quan

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đạt “đỉnh” 7 năm

Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đạt “đỉnh” 7 năm

Bộ Tài chính luôn coi EU-ABC là đối tác quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách tài chính và hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ Tài chính luôn coi EU-ABC là đối tác quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách tài chính và hội nhập kinh tế quốc tế

Dành cho bạn

Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện

Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện

Thay đổi lớn để tạo động lực tăng trưởng

Thay đổi lớn để tạo động lực tăng trưởng

Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán, bứt phá tăng trưởng

Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán, bứt phá tăng trưởng

Thị trường vàng trước nhiều lực kéo trái chiều, khó sinh lời đột biến

Thị trường vàng trước nhiều lực kéo trái chiều, khó sinh lời đột biến

Giải đáp hàng loạt vướng mắc về chính sách thuế với bán hàng đa cấp

Giải đáp hàng loạt vướng mắc về chính sách thuế với bán hàng đa cấp

RECAF thúc đẩy giảm phát thải, chuẩn bị nền tảng cho thị trường các-bon

RECAF thúc đẩy giảm phát thải, chuẩn bị nền tảng cho thị trường các-bon

Đọc thêm

Hà Nội tăng tốc gỡ "điểm nghẽn" ngập úng: Tháng 9 phê duyệt quy hoạch thoát nước mới

Hà Nội tăng tốc gỡ "điểm nghẽn" ngập úng: Tháng 9 phê duyệt quy hoạch thoát nước mới

(TBTCO) - Dự kiến trong tháng 9/2026, Hà Nội sẽ phê duyệt và công bố Quy hoạch thoát nước, thoát nước thải mới với nhiều nội dung đột phá như cập nhật kịch bản mưa cực đoan, mở rộng hệ thống hồ điều hòa lên hơn 8.000ha và phát triển hạ tầng ngầm. Đây được kỳ vọng là nền tảng quan trọng để giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng.
Hà Nội có đủ "đòn bẩy" để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng

Hà Nội có đủ "đòn bẩy" để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - Chiều 14/7, thảo luận tại Kỳ họp thứ năm, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026 là thách thức lớn, nhưng hoàn toàn khả thi. Hà Nội có đủ cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu nếu phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, đồng thời quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đầu tư và hạ tầng.
FDI lập kỷ lục mới, năng lực hấp thụ là chìa khóa

FDI lập kỷ lục mới, năng lực hấp thụ là chìa khóa

(TBTCO) - Thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tổng vốn đăng ký gần 35 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ. Để biến niềm tin của nhà đầu tư thành dòng vốn thực chất và bền vững, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện năng lực hấp thụ, hoàn thiện thể chế và tạo sức hút đối với các dự án công nghệ cao.
Hà Nội đề xuất 32 nội dung tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hà Nội khóa XVII

Hà Nội đề xuất 32 nội dung tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hà Nội khóa XVII

(TBTCO) - Chiều 14/7, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, UBND thành phố trình HĐND xem xét, thảo luận và quyết nghị 32 nội dung, trong đó nhiều nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các cơ chế đặc thù của Thủ đô.
Hà Nội bứt phá tăng trưởng từ đầu tư, chuyển đổi số và cải cách hành chính

Hà Nội bứt phá tăng trưởng từ đầu tư, chuyển đổi số và cải cách hành chính

(TBTCO) - GRDP tăng 8,22%, thu ngân sách đạt hơn 404.400 tỷ đồng, đầu tư công tăng tốc... là những kết quả nổi bật của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm. Thành phố đang tích cực khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu và đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
Làm rõ "bức tranh" tăng trưởng, quyết liệt xử lý các điểm nghẽn dân sinh

Làm rõ "bức tranh" tăng trưởng, quyết liệt xử lý các điểm nghẽn dân sinh

(TBTCO) - Sáng 14/7, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ năm. Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.
Giải ngân đầu tư công tại Đắk Lắk ước đạt 24,4% kế hoạch sau 7 tháng

Giải ngân đầu tư công tại Đắk Lắk ước đạt 24,4% kế hoạch sau 7 tháng

(TBTCO) - Theo ước tính của Kho bạc Nhà nước khu vực XIV, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến cuối tháng 7/2026 sẽ đạt 4.628,5 tỷ đồng, tương đương 24,4% kế hoạch được giao, tăng so với mức 19,4% ghi nhận đến hết tháng 6.
Hội thảo Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn: Nhiều vấn đề nóng của thị trường vốn sẽ được "mổ xẻ"

Hội thảo Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn: Nhiều vấn đề nóng của thị trường vốn sẽ được "mổ xẻ"

(TBTCO) - Ngày 15/7/2026, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tổ chức Hội thảo "Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn" với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và nhiều thành viên thị trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Niềm tin doanh nghiệp châu Âu bật tăng, Việt Nam giữ sức hút đầu tư

Niềm tin doanh nghiệp châu Âu bật tăng, Việt Nam giữ sức hút đầu tư

Hà Nội thông qua định hướng đầu tư công hơn 404.000 tỷ đồng năm 2027

Hà Nội thông qua định hướng đầu tư công hơn 404.000 tỷ đồng năm 2027

Khẩn trương thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, triển khai lộ trình Basel III toàn hệ thống ngân hàng

Khẩn trương thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, triển khai lộ trình Basel III toàn hệ thống ngân hàng

Siết đầu tư hạ tầng, gỡ khu đô thị "3 không"

Siết đầu tư hạ tầng, gỡ khu đô thị "3 không"

Kéo dòng tiền trở lại khi thanh khoản về vùng trũng

Kéo dòng tiền trở lại khi thanh khoản về vùng trũng

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán