Bộ Tài chính luôn coi EU-ABC là đối tác quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách tài chính và hội nhập kinh tế quốc tế

(TBTCO) - Chiều 25/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc làm việc với Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh châu Âu-ASEAN (EU-ABC) do ông Jens Rübbert, Chủ tịch EU-ABC làm trưởng đoàn.

Thay mặt đoàn doanh nghiệp EU-ABC, ông Jens Rübbert chia sẻ sâu sắc trước những mất mát về người và của mà Việt Nam phải hứng chịu trong đợt thiên tai, bão lũ vừa qua. Mong muốn thông qua cuộc gặp gỡ này sẽ hiểu biết thêm về các ưu tiên của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mời đại diện các doanh nghiệp châu Âu phát biểu về một số nội dung quan tâm, bao gồm: thị trường tài chính; thu hút đầu tư; chính sách thuế; ngân sách nhà nước; một số đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Chủ tịch EU-ABC Jens Rübbert phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao vai trò của EU-ABC trong việc làm cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và Chính phủ Việt Nam, cũng như nỗ lực hợp tác hiệu quả và mang tính xây dựng trong thời gian qua.

Theo Thứ trưởng, cuộc gặp hôm nay là dịp để hai bên trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ thông tin và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đây cũng là cơ hội để Bộ Tài chính chia sẻ các định hướng, mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo dựng môi trường đầu tư - kinh doanh ổn định, minh bạch và bền vững.

Việt Nam là nước ASEAN duy nhất có tất cả các trụ cột hợp tác với EU. Hai bên triển khai hiệu quả 4 thỏa thuận hợp tác, 8 cơ chế đối thoại, tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực.

Thứ trưởng cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo; tăng trưởng được thúc đẩy. Tổng vốn FDI đăng ký 10 tháng đầu năm đạt trên 31,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ, vốn thực hiện đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8%, cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng, môi trường đầu tư kinh doanh, vị thế và triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, để đạt được những kết quả nêu trên, có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài nói chung và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu nói riêng. Nhân dịp buổi làm việc với EU-ABC, Thứ trưởng đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của các doanh nghiệp châu Âu trong thời gian qua.

Điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - EU là hợp tác thương mại – đầu tư và hợp tác phát triển. EU là đối tác viện trợ không hoàn lại lớn nhất, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3, thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 và nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 32 tỷ USD và hơn 2.700 dự án. Việc thực thi hiệu quả EVFTA đã giúp thương mại Việt Nam - EU tăng trưởng mạnh mẽ; Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) đã tạo đột phá mới trong thương mại - đầu tư hai bên.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài nói chung và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu nói riêng thời gian qua.

Các bạn không chỉ đầu tư kinh doanh có hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, mà còn đồng hành cùng Chính phủ trong công tác tham vấn chính sách pháp luật, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, Thứ trưởng phát biểu.

Đây là giai đoạn đóng vai trò bản lề, hướng tới sự phát triển đột phá trong giai đoạn 2026-2030 với GDP tăng trưởng hai con số, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tham vọng này, nhiệm vụ tăng cường hợp tác đầu tư mạnh mẽ, hiệu quả đóng vai trò hết sức quan trọng. Theo đó, Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư nói riêng, trong đó có các nhà đầu tư châu Âu tiếp tục đồng hành cùng Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Bộ Tài chính ghi nhận các kiến nghị và đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, từ các vấn đề liên quan tới dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi, cơ chế đấu thầu cạnh tranh, cải cách thủ tục hành chính, thuế, hải quan cho đến chính sách y tế, bảo hiểm, logistics; đầu tư công, tài chính - ngân hàng và các vấn đề về phát triển bền vững cũng như đổi mới sáng tạo.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để giải quyết các kiến nghị một cách hiệu quả, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận thêm các đóng góp về mô hình quản trị, ứng dụng công nghệ, tiêu chuẩn quốc tế và các sáng kiến mà doanh nghiệp đang áp dụng tại châu Âu. Đây sẽ là nguồn thông tin quan trọng giúp Việt Nam hoàn thiện chính sách, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và phát triển bền vững.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, Bộ Tài chính đánh giá cao và ghi nhận đầy đủ các ý kiến trao đổi, kiến nghị thẳng thắn, xây dựng của các thành viên trong Đoàn và giao Cục Đầu tư nước ngoài chủ trì cùng các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EuroCham và các doanh nghiệp để nghiên cứu, thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch EU-ABC Jens Rübbert cùng các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Bộ Tài chính luôn coi EU-ABC là đối tác quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách tài chính và hội nhập kinh tế quốc tế. Bộ Tài chính luôn đồng hành và sẵn sàng trao đổi, xử lý các vướng mắc, tạo thuận lợi nhất có thể cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, Thứ trưởng bày tỏ.