(TBTCO) - Ngày mùng 2 Tết, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả phối hợp các lực lượng tại sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh làm thủ tục nhập cảnh cho chuyến bay charter đầu tiên trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Lúc 11 giờ 35 phút ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), bộ phận Hải quan tại sân bay quốc tế Vân Đồn, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Chi cục Hải quan khu vực VIII phối hợp với các lực lượng chức năng tại sân bay làm thủ tục nhập cảnh cho chuyến bay charter mang số hiệu RKS69-G600 khởi hành từ Siem Reap (Campuchia).

Hải quan Cẩm Phả khai xuân thông quan chuyến bay nhập cảnh đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Vân Đồn. Ảnh: HQCP

Chuyến bay đưa hành khách cùng các thành viên tổ bay mang quốc tịch Mỹ, Nhật Bản, Philippines, Myanmar đến Việt Nam tham quan Vịnh Hạ Long trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Dự kiến, đoàn sẽ xuất cảnh đi Singapore vào ngày 19/2/2026.

Cán bộ hải quan giám sát hành lý nhập cảnh. Ảnh: HQCP

Quá trình làm thủ tục được thực hiện nhanh gọn, đúng quy trình, bảo đảm an ninh an toàn, tạo ấn tượng tích cực cho du khách quốc tế ngay chuyến bay đầu tiên của năm mới.

Việc chủ động “mở hàng” khai xuân bằng hoạt động xuất nhập cảnh tại sân bay quốc tế Vân Đồn thể hiện rõ quyết tâm hiện thực hóa chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh và Chi cục Hải quan khu vực VIII về nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.

Thời gian tới, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả tiếp tục duy trì lực lượng trực xuyên Tết, vừa bảo đảm thông suốt hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vừa siết chặt kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, góp phần giữ vững an ninh kinh tế và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch, thương mại ngay từ đầu năm 2026.