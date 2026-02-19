Quảng Ninh thu từ du lịch ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

(TBTCO) - Theo thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tính chung 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, toàn tỉnh đón khoảng 380.000 lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 1.077 tỷ đồng.

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút khoảng 380.000 lượt khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ ngành du lịch trong dịp này ước tính đạt 1.077 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tính riêng ngày 18/2 (mồng 2 Tết), lượng khách du lịch vẫn duy trì sự sôi động với khoảng 163.000 lượt khách, tăng 7% so với năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt 47.000 lượt (tăng 9% so với cùng kỳ), khách lưu trú đạt 42.000 lượt (tăng 11% so với cùng kỳ). Tổng thu từ du lịch trong ngày này ước đạt 456 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 9% so với năm trước.

Du khách thích thú với màn múa lân tại Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long. Ảnh T.D

Nhiều điểm du lịch nổi bật trên địa bàn tỉnh đã đón số lượng lớn khách tham quan, trong đó Vịnh Hạ Long thu hút khoảng 7.500 lượt khách đến trải nghiệm du xuân, Công viên Sun World Hạ Long đón 2.000 lượt khách, và Bảo tàng Quảng Ninh đón 524 lượt khách.

Đặc biệt, các điểm du lịch tâm linh vẫn là lựa chọn phổ biến của du khách trong những ngày đầu xuân. Các điểm như Đền Cửa Ông (5.848 lượt), Chùa Cái Bầu (24.000 lượt), Khu di tích Yên Tử (8.000 lượt), Chùa Ba Vàng (22.500 lượt) đều ghi nhận lượng khách đáng kể. Bên cạnh đó, các khu di tích lịch sử như Khu di tích Bạch Đằng (20.000 lượt) và Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều (16.500 lượt) cũng đón lượng khách lớn.

Trong suốt dịp lễ, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ tại các điểm du lịch được đảm bảo, góp phần tạo ấn tượng tích cực cho du khách và giúp duy trì môi trường du lịch an toàn và văn minh.