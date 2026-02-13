(TBTCO) - Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ được bài trí như một vườn xuân rực rỡ, nơi hàng trăm cây hoa đào được trưng bày đan xen cùng những tiểu cảnh quất, quýt được tạo hình nghệ thuật đầy ấn tượng.

Với hơn 300 gốc đào các loại, từ đào cổ, đào tạo hình nghệ thuật cho đến đào tự nhiên, được sưu tầm từ các tỉnh thành miền Bắc, trong đó có phần lớn là đào có giá trị cao được sưu tầm từ những vùng hoa danh tiếng nhất Thủ đô như: Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên. Đặc biệt công chúng có thể chiêm ngưỡng những “tác phẩm” đào nghệ thuật vô cùng độc đáo đến từ khắp mọi miền: như đào bích Hải Dương, đào phai Nam Định đến đào bạch, đào lục bình Lạng Sơn, hay những gốc Nhất Chi Mai, đào Thất Thốn, đào Sa Pa và Mộc Châu.

Hình ảnh những gốc đào cổ thụ khoe sắc bên tà áo dài làm cho sắc xuân thêm phần rực rỡ.

Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ không chỉ là địa điểm du xuân mà còn là nơi truyền tải các giá trị di sản của Thăng Long - Hà Nội.

Các cụm tiểu cảnh dựa trên cảm hứng từ bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son, tạo nên những điểm dừng chân mang đậm tính nghệ thuật thu hút công chúng.

Du khách nước ngoài tìm hiểu về thông tin các loại hoa trong không gian trưng bày.

Sắc hoa tràn ngập và trải dài dọc theo con phố Lê Thạch, khiến du khách cảm thấy như đang dạo chơi tại vườn đào Nhật Tân truyền thống.

Gương mặt rạng ngời của người dân đã nói lên vẻ đẹp của không gian trưng bày.

Du khách say sưa chụp ảnh hoa đào bạch.

Hoa đào trắng, đào bạch, hay có tên gọi khác là bạch đào, đào tuyết kép là loại đào khá hiếm. Người thích hoa đào trắng còn cho rằng ngày xưa, người giàu sang, phú hào mới chơi bạch đào mỗi mùa xuân về.

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng trước các gốc đào cổ thụ bám đầy rêu phong.