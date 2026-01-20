(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận ký ban hành Quyết định số 74/QĐ-BTC và Quyết định số 75/QĐ-BTC giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 1.263,15 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm về các nội dung kiểm tra, rà soát, tổng hợp, thẩm định theo quy định; UBND 2 tỉnh Lạng Sơn và Tuyên Quang chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng gạo dự trữ quốc gia đề nghị xuất cấp đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng được hỗ trợ theo quy đinh; tiếp nhận, phân bổ, cấp phát, quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 2 tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Đức Minh

Triển khai quyết định của lãnh đạo Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh ký Quyết định số 21/QĐ-CDT ngày 19/1/2026 giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu VI thực hiện xuất cấp (không thu tiền) 729,12 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho UBND tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Địa điểm giao nhận gạo dự trữ quốc gia tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Tuyên Quang. Thời hạn hoàn thành giao nhận xong trước ngày 10/2/2026.

Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh cũng đã ký Quyết định số 22/QĐ-CDT ngày 19/1/2026 giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu IV thực hiện xuất cấp (không thu tiền) 534,03 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho UBND tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ nhân dân.

Cụ thể, hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là 191,76 tấn gạo; Hỗ trợ nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2026 là 342,27 tấn gạo.

Địa điểm giao nhận gạo dự trữ quốc gia tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Lạng Sơn. Chi cục DTNN khu vực VI hoàn thành giao nhận gạo hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ xong trước ngày 10/2/2026; hỗ trợ trong dịp giáp hạt đầu năm 2026 xong trước ngày 15/3/2026./.